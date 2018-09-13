 Был передан с соблюдением требований украинских и международных законов, - ГПУ подтвердила экстрадицию в РФ Тумгоева, который воевал за ИГИЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Об экстрадиции Тумгоева Т.Х. 12.09.2018, компетентными органами Украины российской стороне передан гражданин Российской Федерации Тумгоев Тимур Хусенович.
Он был передан с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и регулирующих отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.
Фактической передачи лица (как завершающем шага в экстрадиции) предшествовал ряд этапов.
В частности:
1) поступления запроса компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК Российской Федерации, а именно: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и участие в террористической организации.
Российскими правоохранительными органами Тумгоев Т.Х. обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку "Исламское государство" и принимавший участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. При этом, Тумгоев Т.Х. не скрывал своего участия в данной террористической организации.
2) проведение органами прокуратуры Украины в полном объеме экстрадиционной проверки. Ни одного обстоятельства, которое бы делало невозможным выдачу лица, не установлено;
3) принятие Генеральной прокуратурой Украины 13.10.2016 решение о выдаче Тумгоева Т.Х .;
При этом лицо в полной мере воспользовалась предоставленным ей правом на судебное обжалование решения центрального органа Украины о выдаче.
В удовлетворении жалобы на указанное решение Генеральной прокуратуры Украины о выдаче было отказано судами первой и апелляционной инстанций. То есть, постановление Генеральной прокуратуры Украины о выдаче вступило в силу.
4) лицо также воспользовалась своим правом на обращение за защитой на территории Украины.
В частности, Тумгоев Т.Х. дважды (в 2016 и 2017 годах) обращался в органы миграционной службы Украины по заявлению о получении статуса беженца.
По результатам рассмотрения первого заявления Тумгоеву Т.Х. было отказано в его принятии. После просмотра указанного решения органами миграционной службы Украины административными судами первой и апелляционной инстанций оно признано законным.
По результатам рассмотрения второго заявления было отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Указанное решение также было пересмотрено административными судами и оставлено в силе.
То есть, лицо в полной мере воспользовалась правом для обращения за защитой на территории Украины, однако оснований для предоставления статуса беженца не установлено.
5) Европейским судом по правам человека (далее - Европейский суд) также рассматривалось обращения Тумгоева Т.Х. о принятии мер по приостановлению процедуры экстрадиции в Российскую Федерацию.
17.11.2016 Европейский суд принял решение о приостановлении рассмотрения дела заявителя в порядке Правила 39 Регламента суда (остановка экстрадиции) до момента получения информации от правительства Украины и заявителя.
Генеральной прокуратурой Украины были предоставлены все запрашиваемые документы, после изучения которых Европейский суд отменил действие всех ограничительных мер.
То есть, и Европейским судом было установлено препятствий для рассмотрения Украина запроса о выдаче указанного лица.
Приведенная информация свидетельствует о соблюдении прав иностранного гражданина на территории Украины, отсутствие нарушений в действиях компетентных органов Украины при его выдаче.
Следует также отметить, что "положительный имидж" Тумгоева Т.Х. в печати пытаются создать за счет распространения информации о его участии в антитеррористической операции на востоке Украины.
Вместе с тем, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии лица в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты.
Несмотря на действия Российской Федерации на территории Украины, которые были осужденными большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей".
Теперь ждем выдачи Плотницкого за ИЛ - 76.
Это же взаимные обязательства?
Але так, щоб цілуватися з парашниками взасос...
😱
Как то пытались потребовать громко какую то мелкую сошку убийцу пацана - футболиста и на этом дело и заглохло.
В Сирии воевал против Асада и рашистов....
а вот про это откровенная ложь...
"Вместе с тем, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии лица в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты."
https://www.uaportal.com/ukr/article/muslim-cheberloevskij.htm
"На забій!" Бійця АТО Тимура Тумгоєва видали Росії.
Реакція його командира
32 хв. ·
Якось так виходить, що соціалісти швидше реагують на загрози національній безпеці, ніж націоналісти. Швидкою була реакція, здається, лише Андрія Іллєнка. Може і лідерам інших націоналістичних організацій не варто відмовчуватися?ВИДЕО
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/323786728382060/
Это извините, мягко говоря, какой то пи....здец!...
НИКТО, ТОТАЛИТАРНОМУ ГОС-ВУ, ТЕМ БОЛЕЕ ПО ЕГО ТРЕБОВАНИЮ, НЕ ВЫДАЕТ ЛЮДЕЙ!...
это какой то позор.....
https://www.kavkazr.com/a/29486394.html
Генпрокуратура Украины экстрадировала ингуша Тумгоева в Россию
Европейский суд по правам человека дважды отказывал адвокатам Тумгоева в приостановке экстрадиции, но Комитет ООН по правам человека обязал украинские власти приостановить экстрадицию.
Если договор действующий,почему он действует в одностороннем порядке.
Сейчас нагугелю фамилию поца убицы Чубенко.
С каждыми такими выходками ачкастого прокурВОРА и профессиАНАЛЬНЫХ рехворматоров, рейтинг шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, опускается не просто уже ниже плинтуса, а скатывается в ГАФФНИЩЕ!!!
выдать того, кто воевал за Украину....- они там судя по коментам на кавказ - ресурсах все в шоке....
https://www.kavkazcenter.com/russ/
ПОСОБНИЧЕСТВО. Подлость и позор властей Украины, выдавшей Тумгоева на убийство банде ФСБ
Генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.
По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.
Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в "Харьковской правозащитной группе", которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.
Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.
Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Але, як стверджують журналісти видання, попри це заступник генерального прокурора Євгеній Єнін таки підписав рішення про екстрадицію Тумгоєва. Керуючись цим рішенням, бійця і передали російським фсбшниками. При цьому формальною підставою для затримання стала "прострочена довідка прохача притулку".