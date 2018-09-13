 Был передан с соблюдением требований украинских и международных законов, - ГПУ подтвердила экстрадицию в РФ Тумгоева, который воевал за ИГИЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Об экстрадиции Тумгоева Т.Х. 12.09.2018, компетентными органами Украины российской стороне передан гражданин Российской Федерации Тумгоев Тимур Хусенович.

Он был передан с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и регулирующих отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.

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Фактической передачи лица (как завершающем шага в экстрадиции) предшествовал ряд этапов.

В частности:

1) поступления запроса компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК Российской Федерации, а именно: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и участие в террористической организации.

Российскими правоохранительными органами Тумгоев Т.Х. обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку "Исламское государство" и принимавший участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. При этом, Тумгоев Т.Х. не скрывал своего участия в данной террористической организации.

2) проведение органами прокуратуры Украины в полном объеме экстрадиционной проверки. Ни одного обстоятельства, которое бы делало невозможным выдачу лица, не установлено;

3) принятие Генеральной прокуратурой Украины 13.10.2016 решение о выдаче Тумгоева Т.Х .;

При этом лицо в полной мере воспользовалась предоставленным ей правом на судебное обжалование решения центрального органа Украины о выдаче.

В удовлетворении жалобы на указанное решение Генеральной прокуратуры Украины о выдаче было отказано судами первой и апелляционной инстанций. То есть, постановление Генеральной прокуратуры Украины о выдаче вступило в силу.

4) лицо также воспользовалась своим правом на обращение за защитой на территории Украины.

В частности, Тумгоев Т.Х. дважды (в 2016 и 2017 годах) обращался в органы миграционной службы Украины по заявлению о получении статуса беженца.

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По результатам рассмотрения первого заявления Тумгоеву Т.Х. было отказано в его принятии. После просмотра указанного решения органами миграционной службы Украины административными судами первой и апелляционной инстанций оно признано законным.

По результатам рассмотрения второго заявления было отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Указанное решение также было пересмотрено административными судами и оставлено в силе.

То есть, лицо в полной мере воспользовалась правом для обращения за защитой на территории Украины, однако оснований для предоставления статуса беженца не установлено.

5) Европейским судом по правам человека (далее - Европейский суд) также рассматривалось обращения Тумгоева Т.Х. о принятии мер по приостановлению процедуры экстрадиции в Российскую Федерацию.

17.11.2016 Европейский суд принял решение о приостановлении рассмотрения дела заявителя в порядке Правила 39 Регламента суда (остановка экстрадиции) до момента получения информации от правительства Украины и заявителя.

Генеральной прокуратурой Украины были предоставлены все запрашиваемые документы, после изучения которых Европейский суд отменил действие всех ограничительных мер.

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То есть, и Европейским судом было установлено препятствий для рассмотрения Украина запроса о выдаче указанного лица.

Приведенная информация свидетельствует о соблюдении прав иностранного гражданина на территории Украины, отсутствие нарушений в действиях компетентных органов Украины при его выдаче.

Следует также отметить, что "положительный имидж" Тумгоева Т.Х. в печати пытаются создать за счет распространения информации о его участии в антитеррористической операции на востоке Украины.

Вместе с тем, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии лица в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты.

Несмотря на действия Российской Федерации на территории Украины, которые были осужденными большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей".

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