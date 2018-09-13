EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Экономика
  552  4
Материалы по теме:
Все про:газовые переговоры (928) контракт (312) Россия (70441) Евросоюз (12055) Транзит газа (30)

 Обсудили ключевые элементы контрактов на поставку газа, - в Брюсселе прошли консультации Украина-ЕС-РФ по транспортировке газа

В течение среды и четверга, 12-13 сентября, в Брюсселе состоялся первый раунд трехсторонних технических консультаций Украина-Евросоюз-Россия по вопросам транспортировки природного газа происхождением из Российской Федерации газопроводами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации (с ЕС)", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве уведомили, что украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС и соответствующей работе по полному внедрению норм и правил Европейского Союза по рынку газа.

"В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС", - рассказали в МИД.

Также стороны договорились о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября 2018 года.

Данная встреча состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время трехсторонних консультаций 17 июля 2018 года в Берлине.

Также читайте: Трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину пройдут 12-13 сентября

Источник: https://censor.net.ua/n3086074
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Засирают мозги для протягивания Сев.Потока2...

немчура-нацики - шлюхи продажные...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили ключевые элементы контрактов на поставку газа, - в Брюсселе прошли консультации Украина-ЕС-РФ по транспортировке газа
 
 
 
 
 
 вверх