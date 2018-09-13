 Обсудили ключевые элементы контрактов на поставку газа, - в Брюсселе прошли консультации Украина-ЕС-РФ по транспортировке газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации (с ЕС)", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве уведомили, что украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС и соответствующей работе по полному внедрению норм и правил Европейского Союза по рынку газа.

"В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС", - рассказали в МИД.

Также стороны договорились о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября 2018 года.

Данная встреча состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время трехсторонних консультаций 17 июля 2018 года в Берлине.

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