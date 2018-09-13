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 Общество
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Все про:Одесса (5098) рынок (384)

 Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины

Бизнесмен Денис Волошин рассказал, как его крестный предал семью Добрянских и захватил одесский рынок "7 км".

Рейдерским захватом одесского рынка "7 км" в 2010 году, когда в состав ООО "Промтоварный рынок" зашли структуры донецкой мафии, занимались самые близкие соратники экс-президента Виктора Януковича братья Аврамовы. Об этом в интервью СМИ рассказал бывший соучредитель рынка "7 км", сообщает УНИАН.

Главным "лоббистом" Ивана Аврамова стал один из владельцев рынка – Борис Мельничук. По словам Дениса Волошина, Мельничук вел переговоры с членами семьи основателя "7 км" Виктора Добрянского о "добровольной" передачи по 25% от своих долей людям Виктора Януковича. "Именно Борис Мельничук, мой крестный папа, позвал команду Аврамова, команду Януковича на рынок 7-й Километр (ООО "Промтоварный рынок". – Прим.). Он обратился к ним с прямой просьбой о защите, как он это называл. Благодаря ему рынок и оказался под влиянием Аврамовых. Аврамовы представители семьи Януковича, а Мельничук - прямой представитель Аврамовых", - поведал журналистам Денис Волошин. Денис Волошин тогда отказался добровольно передавать свою часть в уставном капитале донецкому клану.

Иван Иваныч – так называли в то время "смотрящего" за всей Одесской областью Аврамова, впоследствии отобрал все 14% рынка "7 км" у Дениса Волошина в качестве наказания за неповиновение новой власти. "Представьте себе, что ваш крестный, близкий родственник и человек, который обязан очень многим семье Добрянских - едет и отдает весь бизнес криминалитету, после чего становится смотрящим от этого криминального клана и отжимает всех остальных от бизнеса", - добавил бизнесмен Волошин.

Напомним, что недавно внук основателя рынка "7 км" подтвердил свое право на 28,49% в ООО "Промтоварный рынок". По сообщениям СМИ, за атаками на Виктора Добрянского-младшего также стоял Борис Мельничук.


Источник: https://censor.net.ua/n3086072
 
 
 Топ комментарии
 
Люди, если не знаете, или не понимаете, что такое рынок 7-й километр для самой Одессы и Украины, то не пишите чушь.
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Аврамов, Иван Иванович

Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины - Цензор.НЕТ 7511Родился 2 сентября 1965 года в с. Калчева Болградского района Одесской области

Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26 сентября 1965 года, Болград, Одесская область

Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины - Цензор.НЕТ 3965 Урожайным выдался сентябрь 1965 года на Болградщине!!! Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины - Цензор.НЕТ 7144
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АБСОЛЮТНО НАСРАТЬ НА ТО , КТО ЗАХВАТЫВАЛ "7 КМ" !
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Мнение немцев вообще не интересно по поводу рынка в Одессе.
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О покойном Добрянском слышал в основном позитив. Мощный дядька был, такого бы в президенты
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А чем тебя тогда нынешний не устраивает?
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слушай, откуда тебя высрали, рот закрой и не отсвечивай, ок
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Аврамов, Иван Иванович

Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины - Цензор.НЕТ 7511Родился 2 сентября 1965 года в с. Калчева Болградского района Одесской области

Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26 сентября 1965 года, Болград, Одесская область

Урожайным выдался сентябрь 1965 года на Болградщине!!!
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"Он предал семью Добрянских и присягнул семье Януковичей..."
Ох уж эти "игры престолов" в одной отдельно взятой стране....
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Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины.
Ябеда-корябеда, Соленый огурец, На полу валяется Никто его не ест! :Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины - Цензор.НЕТ 3733
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Люди, если не знаете, или не понимаете, что такое рынок 7-й километр для самой Одессы и Украины, то не пишите чушь.
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без "7 км" Украина развалится ?
если с него кормится треть Одессы - то это их личные прроблемы
меня это никак не интересует
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Лохторат пэти очень примитивен в плане мозгов, я всегда говорил, что пэте повезло с лохторатом. С того рынка треть Украины зарабатывает, сойка.
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Та иди ты...
Вот только спросил у жены и сына, кто из них зарабатывает с "7 км"?
Отморозились по -полной, отвечают: и не слышали о таком...
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странная вы семейка, мягко говоря. Давай, отвали
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Юра "Енакиевский" сделал такое предложение, от которого трудно отказаться.
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Наговаривают. Проффффесор он и есть проффффесор, писал многотиражные книги, что за книги все бились, мало было. Книга очень интересная, как и сам профффесор. А если серьезно, то он все километры тогда в Украине захватил, не только рынок 7 километра.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУчредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины
 
 
 
 
 
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