Учредитель "7 км" Волошин рассказал, как семья Януковича захватила крупнейший рынок Украины.

Рейдерским захватом одесского рынка "7 км" в 2010 году, когда в состав ООО "Промтоварный рынок" зашли структуры донецкой мафии, занимались самые близкие соратники экс-президента Виктора Януковича братья Аврамовы. Об этом в интервью СМИ рассказал бывший соучредитель рынка "7 км", сообщает УНИАН.

Главным "лоббистом" Ивана Аврамова стал один из владельцев рынка – Борис Мельничук. По словам Дениса Волошина, Мельничук вел переговоры с членами семьи основателя "7 км" Виктора Добрянского о "добровольной" передачи по 25% от своих долей людям Виктора Януковича. "Именно Борис Мельничук, мой крестный папа, позвал команду Аврамова, команду Януковича на рынок 7-й Километр (ООО "Промтоварный рынок". – Прим.). Он обратился к ним с прямой просьбой о защите, как он это называл. Благодаря ему рынок и оказался под влиянием Аврамовых. Аврамовы представители семьи Януковича, а Мельничук - прямой представитель Аврамовых", - поведал журналистам Денис Волошин. Денис Волошин тогда отказался добровольно передавать свою часть в уставном капитале донецкому клану.

Иван Иваныч – так называли в то время "смотрящего" за всей Одесской областью Аврамова, впоследствии отобрал все 14% рынка "7 км" у Дениса Волошина в качестве наказания за неповиновение новой власти. "Представьте себе, что ваш крестный, близкий родственник и человек, который обязан очень многим семье Добрянских - едет и отдает весь бизнес криминалитету, после чего становится смотрящим от этого криминального клана и отжимает всех остальных от бизнеса", - добавил бизнесмен Волошин.

Напомним, что недавно внук основателя рынка "7 км" подтвердил свое право на 28,49% в ООО "Промтоварный рынок". По сообщениям СМИ, за атаками на Виктора Добрянского-младшего также стоял Борис Мельничук.





