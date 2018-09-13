 Экс-члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу "Киевская команда"

Председателем депутатской группы, в которую вошли 17 человек, стал Сергей Гусовский. Об этом объявил Гусовский с трибуны Киевсовета на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В состав группы кроме Гусовского вошли внефракционные депутаты Леонид Атоненко, Ольга Балицкая, Сергей Башлаков, Людмила Березницкая, Константин Богатов, Максим Борозенец, Вадим Васильчук, Юрий Вахель, Юлия Лобан, Олег Макаров, Андрей Осадчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга.

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Это те же люди, которые 10 сентября приняли решение о самороспуске фракции "Самопомочи". Исключением стал Роман Марченко, на вошедший в состав депутатской группы.

Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.