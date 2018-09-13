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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1118) Самопомич (837) Гусовский Сергей (26)

 Экс-члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу "Киевская команда"

Бывшие депутаты фракции "Самопомич" в Киевском горсовете объединились в группу "Киевская команда".

Председателем депутатской группы, в которую вошли 17 человек, стал Сергей Гусовский. Об этом объявил Гусовский с трибуны Киевсовета на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В состав группы кроме Гусовского вошли внефракционные депутаты Леонид Атоненко, Ольга Балицкая, Сергей Башлаков, Людмила Березницкая, Константин Богатов, Максим Борозенец, Вадим Васильчук, Юрий Вахель, Юлия Лобан, Олег Макаров, Андрей Осадчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга.

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Это те же люди, которые 10 сентября приняли решение о самороспуске фракции "Самопомочи". Исключением стал Роман Марченко, на вошедший в состав депутатской группы.

Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3086070
 
 
 Топ комментарии
 
ну кто добровольно от кормушки уходил, будут держатся всеми копытами
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Экс-члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу "Киевская команда"

Было бы правильнее назвать "Киевские воры".
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Название надо было взять "Киевское ворье"
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ну кто добровольно от кормушки уходил, будут держатся всеми копытами
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Скоро выборы . Я не знаю , за кого голосовать . Я знаю то , что с любой "фракцией" Украина долго не продержится . Народ , думайте ...
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А я с 2004 не хожу. Сделал исключение, когда страна балансировала на краю в 2014. Да, за Пороха. А за кого тогда было? Не за Ляшка же.
Теперь не пойду. Хватит. У нас все выборы всегда были протестные. Не за кого а против кого. Дамбасята голосовали против бандеровцев а бандеровцы против прокацапских бандюков. Так что бы оба кандидата были няшками - никогда. Хватит, надоело. Мне уже 6-й десяток, голосуйте сами для себя. Вам жить. За Юлю/Шоколад/Самого лучшего минстра обороны/НацКорпус - похрен. На такой ассортимент могу ответить только бойкотом.
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А голосовать и некому и не за кого . На выборы опять потянутся бабушки , а те , кто сам не сможет , привезут .
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Ты предлагаешь чтобы народ не шел и все оставил на откуп бабушкам... которые уже оптздационников не раз приводили к власти, так как другие не пошли голосовать ((

Вон Вилкул во всех окнах гугла вылазит.... Что к власти пришли временщики.... все себя постоянных глобальных воров отбеливает Да еще и забыла - убийц Украинского народа....
ПОчему эта пиз.ота до сих пор не сидит а "вещает" с надеждрй на реванш.... Нигде не слышно чтобы они орали .... что это они сами разрешили убивать народ УКРАИНЫ ((((
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Экс-члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу "Киевская команда"

Было бы правильнее назвать "Киевские воры".
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Пока не будет поменяна система (т.е. не будет создана возможность отзывать депутатов) выбирай не выбирай получишь БОЛТ!! потому что когда депутат стоит перед выбором жертвовать своим временем деньгами и даже здоровьем для выполнения обещаний перед избирателями или просто грести бабло (которое предлагается системой) то выбор очевиден!! поэтому пока не будет форм прямого контроля депутатов избирателями, то всегда после выборов будут вопли про предательство и обман!!
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А вы, друзья, кака не садитесь..(с)
🤑
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Тут все, как с цепи сорвались,
Позабыли о том, что мы команда!
Девки под столы забрались,
Глядя, как уменьшалась наша банда...
КиШ "Разборки из-за баб"
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Назвалися б уже "Київська бригада", щоб все було по злодійському фен-шую.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу "Киевская команда"
 
 
 
 
 
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