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Все про:Великобритания (1968) отравление (1162) разведка (1967) Скрипаль (387)

 "Россия снова пытается запутать вопрос и солгать", - МИД Великобритании об интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в очередной попытке "запутать вопрос и солгать".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Так ведомство прокомментировало интервью, которое дали телеканалу RT двое мужчин, назвавшиеся Русланом Бошировым и Александром Петровым. Людей с такими именами британская полиция обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

МИД Соединенного Королевства заявил, что двое подозреваемых были идентифицированы как офицеры российских спецслужб, которые "применили невероятно токсичное химическое оружие на улицах" Англии. В МИД считают, что Россия снова пытается "запутать вопрос и солгать".  

В свою очередь депутат Солсбери Джон Глен сказал, что заявления подозреваемых о том, что они отправились в этот город для посещения местной достопримечательности, не заслуживают доверия. По его словам, их рассказ, изложенный в беседе с RT, не соответствует разведывательной информации, которой располагают британские спецслужбы. Законодатель иронически отметил, что был рад узнать о туристическом интересе визитеров, однако удивлен тому, что они приехали в Солсбери "всего на два дня и при этом везли в багаже "Новичок".

Высокопоставленный сотрудник британских спецслужб заявил, что не сомневается в истинности выводов разведки по двум предполагаемым агентам ГРУ, сообщает The Guardian. Издание пишет, что британское следствие обнародовало далеко не все имеющиеся у него доказательства по делу Скрипалей.

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086067
 
   
 Топ комментарии
 
Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 2 год2 години тому

Боширов и Петров рассказали, что ездили в Солсбери как туристы по совету друзей.
Смешно, но ладно.
А вот теперь я хочу, чтобы Небензя с Захаровой хором повторили нам свои речи о том, что все фото Боширова и Петрова - это фейк и Британия их неумело сфабриковала.
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А у кацапов такой интересный контур звездунов, шо каждый следующий игнорирует звиздеж предыдущего. А Хуйло прямым текстом сказал, шо ему пох шо там Песков за херню до него плел.
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По-ходу эти ГРУ-шники тупее даже "ольгинских" х**лоботов.
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Краткий современный толковый словарь русского языка-
Это не мы - это мы, но вам не скажем!
Нет доказательств- доказательства есть и все об этом знают.
Мы за мир - готовим военную провокацию.
Нас там нет- мы там есть и уже давно.
Своих не бросаем- уже бросили и забыли.
Мы не врем - уже соврали.
Итд ...
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Не слушайте кацапов британцы, они все ихтамнеты!
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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А че вы ругаетесь через....поребрик??? Пригласите их еще раз в Солсбери на ...полиграф!
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а, ведь, был бы хороший ход-пригласить "туристов" в Лондон для окончательного оформления их, так сказать, невиновности.
Мол, мы вам и перелет, и отель оплатим, приезжайте, "гости дорогие"!
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Вы серьезно? Да они теперь через расейскую границу только в деревянных макинтошах...
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Они и в пределах расейской границы скоро будут в деревянных макинтошах..
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Двух человек отравили . Это очень плохой поступок раши . Два десятка тысяч людей убила раша на Донбассе . Это тоже очень плохой поступок . "Гаранты" ?
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 2 год2 години тому

Боширов и Петров рассказали, что ездили в Солсбери как туристы по совету друзей.
Смешно, но ладно.
А вот теперь я хочу, чтобы Небензя с Захаровой хором повторили нам свои речи о том, что все фото Боширова и Петрова - это фейк и Британия их неумело сфабриковала.
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А у кацапов такой интересный контур звездунов, шо каждый следующий игнорирует звиздеж предыдущего. А Хуйло прямым текстом сказал, шо ему пох шо там Песков за херню до него плел.
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Ваш непоколебимый оптимизм это что-то!)
Захарова очередной раз облажалась, то Новичок никогда не производился в ссср и россии, а потом оказалось, что производился, теперь фото Боширова и Петрова еще вчера было фейком, а сегодня уже нет.
Трещат по швам все версии и фейки россии, но она все равно выиграет!)
Это как прокомментируете?
"... В графе «регистрация» Боширов указан адрес: Москва, улица Большая Набережная 19/3.
МК указывает, что дома с таким номером на пересечении двух улиц - Большой Набережной и Долгова - в Москве не существует, а если читать 19/3 как номера дома и квартиры, то в 25-этажной новостройке бизнес-класса Боширов никогда не жил.
По словам хозяйки квартиры Алины Исаковой, такой человек никогда у нее прописан не был, а живет она с мужем и сыном-подростком.
По словам источника МК в миграционной службе, людей с данными родителей Боширова в России нет. Видео и подробности: https://zona.media/chronicle/rusk#20656
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Вообще-то, "джона" уже убил модератор
Но есть еще и сомнение, что интервью давали те же люди, что сняты на британских пленках. Хотя - похожи, похожи... нынешний "путин" тоже смахивает немного на того, что когда-то рассуждал о сортире
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В отличие от Джона я верю в компетентность британских спецслужб.
Компетентные товарищи с Туманного Альбиона разберутся who is who.
А если еще и доберутся до них, будет просто отлично!
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И всё через восклицательные знаки...

Ольгинец, ты и здесь облажался!
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Двое цивилов строевым шагом проследовали полюбоваться собором в Солсбери, демонстративно отвернув головы в сторону, проходя мимо дома Скрипалей. А чо, верю.
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Виновата сама Мей, когда отравили Литвиненко она об этом знала но не хотела поднимать шум вот бумеранг и вернулся
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Мне вот интересно, на Старой площади и впрямь думают, что мир состоит из идиотов?
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Когда мне исполнилось 45 , я понял , что мир состоит из идиотов .
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А теперь посмотрим на взрывы пердаков кацапосвиней! "Та это не они; они, но не доказано про яд; они хорошие, и лица у них хорошие"
Готовы? Начали!)))
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Та не. Судя по камментам на Эхо Москвы, даже кацапы ржут. Пердаки только у Ольгинской рвет.
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Дураша настільки дурна, що навіть не уявляє розумніших за себе!
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Все идет по старой схеме:
- Отморозка.
- Вывсеврети.
- Это не мы.
- Мы, но не так.
- Мы, но не там.
- Мы, но не тогда.
- Мы хотели не то.
- Отморозка.
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Ответка неотвратима, козломордые. Кстати, как там Ыскандеры? Ржут?)))
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ну так чего удивляться? русня всегда была и есть брехливыми монголоидными свинособаками
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А ведь Украина предупреждала, что это рашка террористическая организация и им нельзя верить, а они нет, переговоры и т.д. Ща еще поток 2 построят пусть и немцы прочухают на себе
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Брехня на весь світ. Їм кажуть, що є докази, а вони це неми. Збили літак, їм кажуть, що вони, а вони не ми. Війна на Донбасі- не ми, атака газом в Сирії - не ми. Їх уже тримають за руку, а вони кричать, що це неїх рука. ПОЦИ, НЕДОЗВІРІ, я вже за людей давно їх не вважаю.
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Nasha Canada‏ @NashaCanada

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- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр."Росія знову намагається заплутати питання і збрехати", - МЗС Великої Британії про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипаля - Цензор.НЕТ 2467
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не просто на болотах, а на мордовских болотах.
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Хуйло, загнанное в угол, злобно и яростно оттягивало свой КАНЕЦ "Росія знову намагається заплутати питання і збрехати", - МЗС Великої Британії про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипаля - Цензор.НЕТ 2111!
Куди ж ти з кукана вже дінешся!
🤑
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после просмотра интервью укрепился в мысли, что все таки с кадрами у кацапов большая проблема. плюс похоже назрел конфликт во власти. когда начитает происходить в большой стране подобный нонсенс, который там нарастает со страшной силой, (почти каждый день какой-то очередной цирк, с которого мир уже устал ржать или раскрытие очередной лжи официальных лиц) то интуиция подсказывает, что конец этому мордору близок.
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При чем здесь мистер Джонсон? Удмуртъ ты сегодня перепил?
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Первый эшелон гибридной войны - это информационная война.
Ложь и манипуляции очень эффективны но краткосрочны.
Блиц-крига у рашки не вышло, дальше цугцванг для нее, или большая война или революшен или развал.
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На вопрос Симоньян "о настоящих мужчинах" (почему они постоянно вдвоём разъезжают по заграницам) Боширов строго заметил: "Это наша ЛИЧНАЯ жизнь". Скорее всего, эти голубки давно на крючке у ФСБ.
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Ну теперь туристы смогут потуристить только в Венесуэле.
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КАЗОЧКА ПРО ЕВРОПУ, РОСІЮ, США
Живе така собі Росія,
У світ несе свою месію,
В сім'ю інших країн,
Не маючих в собі руїн.

Європу порівняю з містом,
Будинки там зі скла за змістом.
Росія в місто приїжджає,
Каміння у кишені має.

Європі вона натякає,
Що камінців достатньо має.
Фасад на домі розіб'є,
Стареньку чим лякати є.

Вона боїться хуліганів,
Голодних варварів, жиганів.
Росію хоче задобрити,
Щоб місто зі скла захистити.

Америка, як джип-машина,
У всьому світова перлина.
Біля супермаркета вранці
Хоче лишить машину на стоянці.

А там Росія - бик із цвяхом,
Погрожує, що одним махом,
Пошкрябає їм всю машину,
Як не дадуть їй копійчину.

Казочка нам каже всім,
Не допускайте варварів у дім.
Не здумайте їх ублажати,
Бо будете постійно в себе мати.
04.03.2018 р.
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кацапы потомственные лгуны.и рабы.которые понимают только силу
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Кому и что хотели доказать кацапы этим спектаклем? Мокшанские у@бки привыкли все проблемы решать информзавесой. Но ведь Великобритании пох на эти кривляния. И санкции не снимутся.
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Литвиненко,перед своей смертью,должен был дать те же показания испанским правоохранителям,по делу российских ОПГ связанных с российскими чиновниками,что и Скрипаль.
Совпадение?
https://mobile.twitter.com/the_ins_ru/status/1038038348420591616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1038038348420591616&ref_url=https%3A%2F%2Fel-murid.livejournal.com%2F3907643.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия снова пытается запутать вопрос и солгать", - МИД Великобритании об интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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