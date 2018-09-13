 "Россия снова пытается запутать вопрос и солгать", - МИД Великобритании об интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
Так ведомство прокомментировало интервью, которое дали телеканалу RT двое мужчин, назвавшиеся Русланом Бошировым и Александром Петровым. Людей с такими именами британская полиция обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.
МИД Соединенного Королевства заявил, что двое подозреваемых были идентифицированы как офицеры российских спецслужб, которые "применили невероятно токсичное химическое оружие на улицах" Англии. В МИД считают, что Россия снова пытается "запутать вопрос и солгать".
В свою очередь депутат Солсбери Джон Глен сказал, что заявления подозреваемых о том, что они отправились в этот город для посещения местной достопримечательности, не заслуживают доверия. По его словам, их рассказ, изложенный в беседе с RT, не соответствует разведывательной информации, которой располагают британские спецслужбы. Законодатель иронически отметил, что был рад узнать о туристическом интересе визитеров, однако удивлен тому, что они приехали в Солсбери "всего на два дня и при этом везли в багаже "Новичок".
Высокопоставленный сотрудник британских спецслужб заявил, что не сомневается в истинности выводов разведки по двум предполагаемым агентам ГРУ, сообщает The Guardian. Издание пишет, что британское следствие обнародовало далеко не все имеющиеся у него доказательства по делу Скрипалей.
13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
- рррЯз,два!
Это не мы - это мы, но вам не скажем!
Нет доказательств- доказательства есть и все об этом знают.
Мы за мир - готовим военную провокацию.
Нас там нет- мы там есть и уже давно.
Своих не бросаем- уже бросили и забыли.
Мы не врем - уже соврали.
Итд ...
Мол, мы вам и перелет, и отель оплатим, приезжайте, "гости дорогие"!
Боширов и Петров рассказали, что ездили в Солсбери как туристы по совету друзей.
Смешно, но ладно.
А вот теперь я хочу, чтобы Небензя с Захаровой хором повторили нам свои речи о том, что все фото Боширова и Петрова - это фейк и Британия их неумело сфабриковала.
Захарова очередной раз облажалась, то Новичок никогда не производился в ссср и россии, а потом оказалось, что производился, теперь фото Боширова и Петрова еще вчера было фейком, а сегодня уже нет.
Трещат по швам все версии и фейки россии, но она все равно выиграет!)
Это как прокомментируете?
"... В графе «регистрация» Боширов указан адрес: Москва, улица Большая Набережная 19/3.
МК указывает, что дома с таким номером на пересечении двух улиц - Большой Набережной и Долгова - в Москве не существует, а если читать 19/3 как номера дома и квартиры, то в 25-этажной новостройке бизнес-класса Боширов никогда не жил.
По словам хозяйки квартиры Алины Исаковой, такой человек никогда у нее прописан не был, а живет она с мужем и сыном-подростком.
По словам источника МК в миграционной службе, людей с данными родителей Боширова в России нет. Видео и подробности: https://zona.media/chronicle/rusk#20656
Но есть еще и сомнение, что интервью давали те же люди, что сняты на британских пленках. Хотя - похожи, похожи... нынешний "путин" тоже смахивает немного на того, что когда-то рассуждал о сортире
Компетентные товарищи с Туманного Альбиона разберутся who is who.
А если еще и доберутся до них, будет просто отлично!
Ольгинец, ты и здесь облажался!
Готовы? Начали!)))
- Отморозка.
- Вывсеврети.
- Это не мы.
- Мы, но не так.
- Мы, но не там.
- Мы, но не тогда.
- Мы хотели не то.
- Отморозка.
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- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.
Куди ж ти з кукана вже дінешся!
🤑
Ложь и манипуляции очень эффективны но краткосрочны.
Блиц-крига у рашки не вышло, дальше цугцванг для нее, или большая война или революшен или развал.
Живе така собі Росія,
У світ несе свою месію,
В сім'ю інших країн,
Не маючих в собі руїн.
Європу порівняю з містом,
Будинки там зі скла за змістом.
Росія в місто приїжджає,
Каміння у кишені має.
Європі вона натякає,
Що камінців достатньо має.
Фасад на домі розіб'є,
Стареньку чим лякати є.
Вона боїться хуліганів,
Голодних варварів, жиганів.
Росію хоче задобрити,
Щоб місто зі скла захистити.
Америка, як джип-машина,
У всьому світова перлина.
Біля супермаркета вранці
Хоче лишить машину на стоянці.
А там Росія - бик із цвяхом,
Погрожує, що одним махом,
Пошкрябає їм всю машину,
Як не дадуть їй копійчину.
Казочка нам каже всім,
Не допускайте варварів у дім.
Не здумайте їх ублажати,
Бо будете постійно в себе мати.
04.03.2018 р.
Совпадение?
https://mobile.twitter.com/the_ins_ru/status/1038038348420591616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1038038348420591616&ref_url=https%3A%2F%2Fel-murid.livejournal.com%2F3907643.html