 Подозрение министру инфраструктуры Омеляну является политически мотивированным, - заявление НФ

"Мы создали антикоррупционные органы, выделили миллиардные бюджеты на них, и считаем, что борьба с коррупцией - один из приоритетов государственной политики", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой НФ.

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"Ответ на подозрения лежит на поверхности - в Украине начались выборы.



Смехотворность так называемых обвинений в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна очевидна даже для первокурсника юридического факультета.



Содержание подозрения, врученного члену Кабинета Министров, является свидетельством того, что министр - законопослушный гражданин. Политически мотивированное следствие против него велось полтора года. Министр не сделал ни одного правонарушения за все время его пребывания в должности: ни одного факта лоббирования, ни одного факта взятки, ни одного факта конфликта интересов следствие за полтора года не установило, потому что их нет.



"Народный фронт" убежден, что право на стороне министра инфраструктуры. И эта позиция будет защищаться всеми законными методами в судебных инстанциях.



Так же мы убеждены, что внесение заведомо пустого и ущербного подозрения преследует политические цели: с одной стороны, дискредитации правительства и министра, а с другой - потуги НАБУ остановить падение уровня доверия украинцев к вновь созданному антикоррупционному органу.



Наши надежды, что создание этого органа будет иметь целью объективное и беспристрастное расследование коррупционных преступлений вроде миллиардов, выведенных Януковичем и его приспешниками, - не оправдались.



Мы призываем руководство НАБУ избавиться от политических амбиций, прекратить дискредитацию борьбы с коррупцией, почистить собственные ряды от политиканов, коррупционеров с удостоверениями детективов НАБУ и просто нелепых и неквалифицированных сотрудников.



Также мы обращаемся к нашим партнерам из стран Большой семерки с призывом дать объективную оценку позорным сигналам политизации антикоррупционных органов", - говорится в заявлении.



В НФ напомнили, что фальсификация дел, согласно ст. 372 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность для лиц, причастных к привлечению заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности.