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 Политика Украины
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Все про:трудовая миграция (159) заробитчане (255)

 Украинцы рассказали какие сложности ждут заробитчан в работе за рубежом

Истории про неудачное трудоустройство за рубежом украинцы выкладывают в соцсети едва ли не каждый день. Не выдерживая тамошних условий, домой они возвращаются с пустыми карманами или потерянным здоровьем

Об этом сообщает "5 канал".

Броварчанин Руслан Торетто – один из тех, кто в начале лета уехал работать за рубеж по трудовому контракту. Обещанные компанией условия в реальности превратили жизнь мужчины в двухдневный ад.

"Нам обещали то же самое – 5-6 дней в неделю, 1,5-2 тысячи долларов зарплаты. По факту, оказалось вдвое меньше финансово. И работа вроде и несложная, ничего сложного нет, однако каторжная. Нас приехало девять. Я был седьмым, кто уехал в первые дни, в первую неделю", - говорит трудовой мигрант Руслан Торетто.

На крючок недобросовестных работодателей попадает едва ли не каждый второй трудовой мигрант. Как следствие – испорченное здоровье и пустой кошелек.

"Моего мужа однажды выгнали домой за то, что он посмеялся. Работал тогда четыре часа вместо 10 и получил меньшую зарплату", – говорит женщина гастарбайтера.

В Федерации работодателей отчитываются: ежегодно почти 1 миллион 200 тысяч украинцев покидают дом в поисках лучшей жизни. И когда возвращаются, имеют проблемы с работой, или вообще теряют блага от государства.

"Я буду работать там, деньги в карман, а вы мне еще пенсию платите. Кто ее будет платить? Установлен минимальный платеж, который человек добровольно будет перечислять в социальные фонды и в Пенсионный фонд. Ты работаешь, где угодно: в Польше, Словакии, пожалуйста, вот механизм, по которому ты будешь платить определенный размер взноса, который будет гарантировать минимальное обеспечение", – комментирует генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Если это управленческий класс рабочих, скажем так, тогда зачисляют (страховой стаж), и компании нормально относятся к этому. Если же это, скажем так, работы сезонные, с этим трудно, поскольку даже в Украине сезонные работы не будут вам засчитываться в рабочий стаж. Надо читать, какой контракт, с кем подписывается, и будет ли гарантия потом, что в Украине будут засчитываться в трудовой стаж", - комментирует ситуацию юрист Мария Натха.

История с Русланом Торетто, к счастью, закончилась удачно. Мужчина вернулся домой, не потеряв ничего, кроме денег на дорогу. Более того, две недели назад он нашел себе работу в Украине. Итак, эксперты рынка труда говорят, лучше там, где нас нет. Среди почти 9 тысяч предприятий, которые сейчас работают в Украине, вы обязательно найдете себе подходящую вакансию.

Источник: https://censor.net.ua/n3086052
 
 
 Топ комментарии
 
Давно не было страшилок про "ужасы заробитчанства"...
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Об этом сообщает "5 канал".

Далі можна не читати.
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правильно,холуи должны на родине пороха обслуживать
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Давно не было страшилок про "ужасы заробитчанства"...
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правильно,холуи должны на родине пороха обслуживать
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Ты уже выехал, нехолуй? Судя по флажку продолжаешь пропердывать диван...
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якщо ви поїдете закордон працювати, то там вас буде чекати важка праця, високі ціни на харчі та комуналку і мізерна зарплата!! В Україні слава богу все навпаки.
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Украинцы знают, что такое работа по-европейски, но даже это их не останавливает после жизни в Украине по-европейски.
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да да всее так сложно
но ехать назад почему то не хотят
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Видите, все действительно сложно. И да, первое время зарабитчанам очень трудно. Да, зарабитчан часто "кидают". Часто зависит просто от обстоятельств, от везения, наконец. Можно оказаться в нужном месте в нужный момент, а может быть все наоборот, независимо от того умный ты или не очень, хороший или плохой (на заработках все равны, все в одной лодке). Но это первое время, пока не сориентируешься. Важно это понимать и не опускать руки после первой неудачи. Все через это проходили, и как-то справились, остальные тоже смогут. Потом, когда начинаешь ориентироваться, уже легче. Почему не возвращаемся? Потому, что боимся не пригодиться, особенно те, кому за 45. За границей уже более-менее пристроены, уже как-то жизнь налажена. А дома придется начинать заново. Кому ты нужен в таком возрасте? Это касается тем, кто за рубежом осел. Тем, кто ездит на короткие сроки, легче. И вообще представляете, что будет, если мы все вдруг вернемся?
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Голосуют ногами, сволочи? Не хотят жить по новому? У нас сейчас бывшие коммуняки с комсомольцами при власти?


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Капитализм - купи у меня лопату и иди зарабатывай. Социализм - вот тебе лопата, иди работай.
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Только при капитализме заплатят, а при коммунизме скажут что это был субботник в поддержку Неруды.
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да бывает и так.
Знакомые после неудачного месяца проведенного в Польше, вернулись и уехали в кацапию.
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А где "мне пришлось продать почку чтобы вернутся домой"? Уныло.
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ой як тяжко...ой як тяжко ...робити потрібно ...ой як тяжко ...навіть немає поблизу ніякого тупорилого уойбка начальника ...і навіть найух не посилають ...робиш платять ...не робиш звільняють ...
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Але в той же час лише кожний 5тий хоче повренутись. То ви тих "пятих " опитали? Рева ПНХ
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"Лучше там, где нас нет" - поговорка для лентяев и ипохондриков.
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Брэхня.А вот в Украине при зарплате 3 150 гривен за коммунальные услуги нужно заплатить 4 000гривен и это правда.
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это чушь для лохов. 30% от зарплаты, остальное - субсидируется государством.
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А что, есть такие дебилы, которые за такие деньги работают?
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есть дебилы, которые такие деньги платят и думают, что люди не убегут.
Племянница врач ухогорлонос, после училища, медунивера, интернатуры 3600 на руки. Сними розовые очки.
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Надо с фактами такое рассказывать, со странами, городами, где это ему сходу предложили 2000 баксов зарплаты, брехуны.
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Чисто поржать. http://priluki.city/novyny/aktualni-vakansiyi-stanom-na-27-serpnya-2018-roku-v-prilukah Обратите внимание на зарплаты которые предлагают на Пожспецмаш. Это предприятие связано с радикальной партией.
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Как по мне две сложности: рукожопость и безмозглость.
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Да уж. Если человек верит что в Польше ему без особой специальности, будут платить 1,5-2 тыс.долл. - то налицо отсутствие наличия мозгов.
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дайте статью, где расскажут, как работать в Украине. Только обычного человека, строителя и сельхозпроизводителя. кобелева не нужно, у него все нормально.
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только из одного моего подъезда 4х этажки уехало 3 человека в Польшу на предприятия. за три года уже сбился со счета, какой раз едут. есть знакомые, кто уехал в Испанию, Португалию, собирать фрукты. в итоге уже забрали туда семью, детей, отдали в местные школы, еще и там успели родить. твари барыжные, продолжайте дальше вещать, как там плохо.
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