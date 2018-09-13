 Украинцы рассказали какие сложности ждут заробитчан в работе за рубежом

Об этом сообщает "5 канал".

Броварчанин Руслан Торетто – один из тех, кто в начале лета уехал работать за рубеж по трудовому контракту. Обещанные компанией условия в реальности превратили жизнь мужчины в двухдневный ад.

"Нам обещали то же самое – 5-6 дней в неделю, 1,5-2 тысячи долларов зарплаты. По факту, оказалось вдвое меньше финансово. И работа вроде и несложная, ничего сложного нет, однако каторжная. Нас приехало девять. Я был седьмым, кто уехал в первые дни, в первую неделю", - говорит трудовой мигрант Руслан Торетто.

На крючок недобросовестных работодателей попадает едва ли не каждый второй трудовой мигрант. Как следствие – испорченное здоровье и пустой кошелек.

"Моего мужа однажды выгнали домой за то, что он посмеялся. Работал тогда четыре часа вместо 10 и получил меньшую зарплату", – говорит женщина гастарбайтера.

В Федерации работодателей отчитываются: ежегодно почти 1 миллион 200 тысяч украинцев покидают дом в поисках лучшей жизни. И когда возвращаются, имеют проблемы с работой, или вообще теряют блага от государства.

"Я буду работать там, деньги в карман, а вы мне еще пенсию платите. Кто ее будет платить? Установлен минимальный платеж, который человек добровольно будет перечислять в социальные фонды и в Пенсионный фонд. Ты работаешь, где угодно: в Польше, Словакии, пожалуйста, вот механизм, по которому ты будешь платить определенный размер взноса, который будет гарантировать минимальное обеспечение", – комментирует генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Если это управленческий класс рабочих, скажем так, тогда зачисляют (страховой стаж), и компании нормально относятся к этому. Если же это, скажем так, работы сезонные, с этим трудно, поскольку даже в Украине сезонные работы не будут вам засчитываться в рабочий стаж. Надо читать, какой контракт, с кем подписывается, и будет ли гарантия потом, что в Украине будут засчитываться в трудовой стаж", - комментирует ситуацию юрист Мария Натха.

История с Русланом Торетто, к счастью, закончилась удачно. Мужчина вернулся домой, не потеряв ничего, кроме денег на дорогу. Более того, две недели назад он нашел себе работу в Украине. Итак, эксперты рынка труда говорят, лучше там, где нас нет. Среди почти 9 тысяч предприятий, которые сейчас работают в Украине, вы обязательно найдете себе подходящую вакансию.