EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  458  9
Материалы по теме:
Все про:Конституция (1952) членство в НАТО (221) Альваргонсалес (1)

 Украина суверенное государство и закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом страны, - замгенсека альянса Альваргонсалес

В Альянсе подтверждают признание стремлений Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес заявляет, что закрепление в Конституции внешнеполитического курса на вступление в Альянс является внутренним делом Украины. Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На последнем саммите НАТО четко заявило, что выводы Бухарестского саммита были снова подтверждены, поэтому мы в значительной мере учитываем ваши стремления", - заявил Альваргонсалес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст президентского проекта изменений в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО

"Но что касается конституционной реформы - это внутренний процесс, который зависит от ваших депутатов. Вы суверенное государство, и по этой причине я не осмелюсь вмешиваться в ваши обсуждения", - отметил заместитель генсека НАТО.

Отдельно он напомнил, что на последнем саммите Альянса, который состоялся в этом году в июле в Брюсселе, "союзники НАТО признали стремление Украины относительно членства в Альянсе".

"Двери НАТО остаются открытыми, и Украина является одним из ближайших партнеров НАТО", - подчеркнул Альваргонсалес.

Также заместитель генсека Альянса заявил, что с целью приближения к членству в НАТО Украина должна концентрировать внимание на том, чтобы добиться настоящего прогресса в процессе реформ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о закреплении евроатлантической интеграции Украины, - Ирина Луценко

В связи с этим он отметил, что Украина в последние годы сделала много, но "некоторые важные вызовы остаются впереди".

Источник: https://censor.net.ua/n3086047
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось ми і подивимся на цих депутангів.
 показать весь комментарий
 
 
Украина суверенное государство и закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом страны, - замгенсека альянса Альваргонсалес - Цензор.НЕТ 2540

А повернути Крим Україні не вимагає.
 показать весь комментарий
 
 
а ми вже давно вимагали для них ув'язнення
 показать весь комментарий
 
 
причем здесь климкин?
звоните своим друзякам пусть газовые вышки вернут
за которые заплатил народ Украины
почему то подозреваю что они уже давно в слепом трасте
раз наши за них молчат
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Айяйяй, обгадили петюнину " инициативу"...
😱
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Брюссель советуют Порошенко заняться реальными делами, а не пиаром о курсе на ЕС и НАТО - Deutsche Welle
Сентябрь 6, 2018Без
https://goo.gl/cSMuCz
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Украина суверенное государство и закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом страны :
 показать весь комментарий
 
Навіщо закріплювати в Конституції України, якість напрямки та вступи? Там і так сказано - Україна суверенна держава. Для таких заяв є міжнародні договори.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина суверенное государство и закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом страны, - замгенсека альянса Альваргонсалес
 
 
 
 
 
 вверх