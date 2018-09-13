 Украина суверенное государство и закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО является внутренним делом страны, - замгенсека альянса Альваргонсалес

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес заявляет, что закрепление в Конституции внешнеполитического курса на вступление в Альянс является внутренним делом Украины. Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На последнем саммите НАТО четко заявило, что выводы Бухарестского саммита были снова подтверждены, поэтому мы в значительной мере учитываем ваши стремления", - заявил Альваргонсалес.

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"Но что касается конституционной реформы - это внутренний процесс, который зависит от ваших депутатов. Вы суверенное государство, и по этой причине я не осмелюсь вмешиваться в ваши обсуждения", - отметил заместитель генсека НАТО.

Отдельно он напомнил, что на последнем саммите Альянса, который состоялся в этом году в июле в Брюсселе, "союзники НАТО признали стремление Украины относительно членства в Альянсе".

"Двери НАТО остаются открытыми, и Украина является одним из ближайших партнеров НАТО", - подчеркнул Альваргонсалес.

Также заместитель генсека Альянса заявил, что с целью приближения к членству в НАТО Украина должна концентрировать внимание на том, чтобы добиться настоящего прогресса в процессе реформ.

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В связи с этим он отметил, что Украина в последние годы сделала много, но "некоторые важные вызовы остаются впереди".