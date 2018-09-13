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 Россия намеренно преследует крымских татар, - доклад УВКПЧ ООН

На оккупированном полуострове ограничены основные свободы, правосудие необъективно, а за нарушение прав человека никто не несет ответственности, считают авторы доклада.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявляет в своём докладе, что 86% обысков и рейдов в аннексированном Крыму прошли в домах крымских татар. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За период с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 86% из задокументированных УВКПЧ обысков и рейдов, проведённых в объектах частной собственности, касались крымских татар, что демонстрирует наличие тенденции намеренного преследования этой группы", – говорится в докладе УВКПЧ, представленном в четверг в Киеве.

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Согласно докладу УВКПЧ, задокументировало 81 заслуживающее доверия утверждение о нарушениях и ущемлениях прав человека, жертвами которых стали 167 лиц, в том числе 34 женщины и 72 представителя нацменьшинств, также 19 произвольных арестов и задержаний, 4 случая начальственного исчезновения.

"Вопреки обязательству соблюдать законы оккупированной территории, РФ продолжила применять в Крыму своё законодательство", – говорится в отчете.

В УВКПЧ также отмечают системные проблемы, в частности, отсутствие объективности в осуществлении правосудия; ограничения основных свобод; меры по пресечению критики и несогласия; общее отсутствие ответственности за нарушение прав человека со стороны государственных органов.

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Доклад охватывает период с 13 сентября 2017 года до 30 июня 2018 года и основан на результатах около 200 интервью, мониторинговых визитов и миссий по установлению фактов, которые проводились из материковой части Украины, поскольку РФ продолжает отказывать в доступе на территорию аннексированного полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3086042
 
 
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Х**ло заявил, что Петрова и Баширова уже нашли
Россия намеренно преследует крымских татар, - доклад УВКПЧ ООН - Цензор.НЕТ 1840
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Мордор сатанинский не может по другому - пора уже понять что страна мразь только будет набирать обороты - Северная корея 2.0 с ядерным оружием вот и все с своим православным фашизмом ...
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В цей же час прекрасна Україна , а точніше її генеральна прокуратура, в обхід судових процедур видає москалям мешканця інгушетії Тумгоєва, якого москалі, скоріш за все, вб'ють . Будьте обережні укрораби. Кожного з вас можуть видати москалям.
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Европейский суд по правам человека дважды отказывал адвокатам Тумгоева в приостановке экстрадиции.
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совместная работа и дружба СБУ - ФСБ и о пассивном гомосексуализме
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/318283265625354/
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