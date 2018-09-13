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 ВСП внес представление Президенту о переводе 185 судей апелляционных судов

Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о переводе 185 судей апелляционных судов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП.

"Высший совет правосудия 13 сентября 2018 рассмотрел вопрос о внесении Президенту Украины представления о переводе 194 судей ликвидированных апелляционных судов. Высшая квалификационная комиссия судей Украины своим решением рекомендовал указанных судей для перевода в вновь апелляционных судов в апелляционных округах", - сказано в сообщении.

Напомним, что 29 декабря 2017 Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и о реорганизации местных судов, а именно: Указ Президента Украины № 452/2017 "О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах" ; Указ Президента Украины № 454/2017 "О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах"; Указ Президента Украины № 455/2017 "О ликвидации апелляционных административных судов и образовании апелляционных административных судов в апелляционных округах".

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Пунктом 1 части второй статьи 53 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что судья может быть переведен в другой суд без его согласия в случае реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда.

Согласно части третьей статьи 82 настоящего Закона перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня может осуществляться без конкурса только в случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда, в котором такой судья занимает должность судьи.

Приказом Государственной судебной администрации Украины от 31 июля 2018 № 373 "Об определении количества судей апелляционных судов, образованных в апелляционных округах" определено на 2018 г. штатную численность судей в апелляционных судах.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины в течение двух лет со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" перевода судьи из одного суда в другой осуществляет Президент Украины на основании соответствующего представления Высшего совета правосудия; согласно пункту 11 раздела III "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в течение срока, определенного подпунктом 7 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, Президент Украины осуществляет перевод судей по представлению Высшего совета правосудия, которое вносится на основании и в пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Учитывая изложенное Высший совет правосудия приняла внести Президенту Украины представление о переводе185 судей апелляционных судов. Со списком судей можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3086039
 
 
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Это тому, который вследствие потужной реформы, не имеет никакого влияния на судей?
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"А вы, друзья, как не садитесь всё ж в музыканты не годитесь."
Ці негідники так прилипли своїми чреслами до суддівських крісел, що тільки евтаназія виправить стан у вітчизняному судочинстві.
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