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 Ситуацию с заболеванием детей в школе № 62 Днепра будут выяснять правоохранители, пострадавшие получат компенсацию, - Филатов

В Днепре госпитализировали шестнадцать учеников разного возраста из школы № 62. В состоянии средней тяжести они находятся в инфекционных стационарных отделениях различных больниц города. В то же время в реанимацию ни один ребенок не попадал.

Чтобы разъяснить ситуацию, в горсовете Днепра собрали срочную пресс-конференцию. Впрочем, рассказ чиновников прервал мэр Днепра Борис Филатов. Так, комментируя эту ситуацию, он призвал прекратить распространение ложных слухов и заверил: вопрос под его личным контролем.


"Если в возникновении инфекции будут виновные, если это - отравление, а не ротавирусная инфекция, должны отвечать в полной мере. Я буду обращаться в милицию и Госпродпотребслужбы, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виноваты поставщики, руководство школы или персонал - они будут отвечать ", - сказал Борис Филатов во время брифинга 13 сентября.
Также, по его словам, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию пострадавших детей.
Причины возникновения инфекции в настоящее время устанавливаются. Так, уже создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.

Источник: https://censor.net.ua/n3086036
 
 
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треп, пафосный треп для пипла
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуацию с заболеванием детей в школе № 62 Днепра будут выяснять правоохранители, пострадавшие получат компенсацию, - Филатов
 
 
 
 
 
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