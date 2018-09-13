 Ситуацию с заболеванием детей в школе № 62 Днепра будут выяснять правоохранители, пострадавшие получат компенсацию, - Филатов

Чтобы разъяснить ситуацию, в горсовете Днепра собрали срочную пресс-конференцию. Впрочем, рассказ чиновников прервал мэр Днепра Борис Филатов. Так, комментируя эту ситуацию, он призвал прекратить распространение ложных слухов и заверил: вопрос под его личным контролем.



"Если в возникновении инфекции будут виновные, если это - отравление, а не ротавирусная инфекция, должны отвечать в полной мере. Я буду обращаться в милицию и Госпродпотребслужбы, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виноваты поставщики, руководство школы или персонал - они будут отвечать ", - сказал Борис Филатов во время брифинга 13 сентября.

Также, по его словам, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию пострадавших детей.

Причины возникновения инфекции в настоящее время устанавливаются. Так, уже создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.