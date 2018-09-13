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 Оккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым

Правоохранители сообщили три основные версии того, что произошло на заводе "Крымский титан" на оккупированной территории полуострова.

Умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области - одна из версий повреждений на заводе "Крымский титан" в Армянске. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что следствие рассматривает три основные версии:

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а) неправильная эксплуатация завода;
б) повреждение резервуаров с отходами в связи с военными учениями оккупантов;
в) умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области.

Уголовное производство открыто по ст. 241 УК (загрязнение окружающей среды).

Комаровский сообщил, что прокуратура просит пострадавших крымчан и жителей Херсонской области обращаться с заявлениями в правоохранительные органы Украины.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Источник: https://censor.net.ua/n3086035
 
 
 Топ комментарии
 
меня просто выворачивает от слов "прокуратура ар крыма"
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воды из Украины не будет - идите на хер.
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Я из агентов кремля, которые шатают будку
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меня просто выворачивает от слов "прокуратура ар крыма"
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это наша украинская прокуратура, временно заседающая на материке.
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Всем срочно запасатся серной кислотой и канцелярским клеем, возможни перебои!
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Як Ви можете так казати!
Це ж нова, потужно реформована прокуратура.
Стара в 14 році десь відсотків на 90 залишилася співпрацювати з окупантом.
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Иди в половой признак бабушки, или на половой признак дедушки, на выбор, сектант соевый
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Кацап ,повторяю вопрос. Чей Крым? Ответишь ,когда куратор отойдёт.
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предказуемый ответ барыгобота - "аааа, слилсяяя, кацааап!".
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Ну, а как прикажете её именовать? У нас что, внесены изменения в Конституцию? Нет... Вот и именуется она в соответствии с законодательством Украины... Или это Вами сказано, только чтобы лишний "кактус" наложить на ветке?
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я, в отличии от соевых, не хочу содержать совершенно не нужные прокуратуру и палюцию крысма
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Да ты её и так не содержишь... Как можно содержать, если у тебя "основной доход" с "Лахты" идёт?
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у теба тоже эта тема теперь пошла - кто не за пецю, тот лахтинский? примитивненько, не находишь? как раз самые примитивные из запецинских порой звучат едва ли отличимо от лахтинских, imho.
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Я же тебе уже писал - я "на автомате" форумчан отслеживаю, почти на подсознательном уровне... И "впердолик" у меня давно на подозрении...
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Как куратор сказал ,так воно и пишет. У этой потворы все высеры направлены на дестабилизацию . Реплики подобраны так грамотно ,что хорошо оседают в мозгах пенсов и недалёких.
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Причем прокуратура ар крым располагается не по соседству с Крымом, а в Киеве
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прокуратура крысма должна находиться в крысме, как и палюция крысма. Ни рядом, ни в Киеве
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Так Путлер запросто и без заводов может делать химические провокации в Крыму. Вон в Солсбери и бактериальное оружие применял, мразь. Ему все это раз плюнуть.
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после рязанского сахара повредить резервуары, да как два пальца об асфальт......
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Не стоит пытаться объяснить злым умыслом то, что вполне объяснимо особой скрепной хромосомой.
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пускай и так, но если можно ебнуть по винторогим информационно, то почему бы не ебнуть?
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Так одно ж другому не мешает...Говорил ведь покойняка Задорнов - "На каждую западную хитрость мы ответим своей непроходимой глупостью...".
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поклонник задорнова, знающий его тупые высеры, позиционирует себя пэтькиным поклонником. Это говорит об одном, пэтькины почитатели полюбляют рашу так же, как и сам пэтька
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А кто зказал, что я - "поклонник Задорнова"? Я просто "разносторонне развитая личность", в отличие от "лахтинских ПТУшников"... Я и Гитлера могу процитировать, и Мао, и Путина... Главное - чтобы "в тему" было...
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Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым.

Народный депутат Украины Сергей Высоцкий обнародовал возможный варианты России, которые призваны восстановить подачу днепровской воды в оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Высоцкий отметил: "По восстановлению водоснабжения в Крым. По моей информации Россия включила все рычаги для того, чтобы повлиять на нашу власть в этом вопросе. Кремль готов инвестировать в этот вопрос до 1 миллиарду долларов. Как во взятке, так и в политическую и медиа кампанию об этом в Украине.

Также Кремль прорабатывает юридический путь. По замыслу властей РФ договор о восстановлении водоснабжения может быть заключен между фейковой громадой Армянска и громадой Новой Каховки. Такой механизм позволит также создать прецедент по возможности заключения договоров между оккупированными территориями и агентами РФ в украинской местной власти. С дальнейшим развертыванием новых очагов сепаратизма.

Внимательно следим за тем, кто начнет "топить" за эту тему в СМИ. И какие СМИ почнут ее педалировать. Также призываю украинские спецслужбы к усилению профилактических мероприятий в регионах".
https://censor.net.ua/news/3085462/prorabatyvaetsya_variant_dogovora_mejdu_feyikovoyi_obschinoyi_armyanska_i_gromadoyi_novoyi_kahovki_vysotskiyi
🤑
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неприятная инициатива. Надо быть очень внимательным, вы правы, следить за шевелениями врага и его приспешников и тех, кто еще не проявился. К сожалению, ресурсов у Украины в том регионе меньше, чем у России средств и инструментов для гибридной войны.
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Партия "Оппозиционный блок" выступает за отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина в связи с его высказыванием о невозможности заключить контракт на поставку воды в оккупированный Крым, где будет указана принадлежность полуострова России.
"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид", - сказано в заявлении партии, опубликованном на сайте "Оппозиционного блока" в четверг.
Политическая сила также потребовали от власти прекратить блокирование подачи пресной воды в Крым.
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Мене більше цікавить, як це підприємство досі працює на нашій електриці і сировині??? Чомусь про турбіни Сіменс швидко згадали, а вданному випадку тиша!!! Мабудь то му шо хозяїн головний спонсор барижної влади??? Оккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым - Цензор.НЕТ 7395
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мало вероятно
фирташу и ему подобным
насрать и на украину и на рф
... но премии выписать надо
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Если в резервуарах дыры от снарядов то "кака" до сих пор выливается.
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все понимаю, но шо бы застрелиться, а потом лечить плоскостопие?
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Тут придется реагировать и отслеживать, а лучше - превентивно предотвращать действия и инициативы противника, а не просто махать флагом и кричать "Слава Украине".
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за ето хлопцы и волнуются, отслежиают...
чисто по английски - нихт переживатен - без нас, сопливых, хлопцы справятся...
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...Оккупанты (читай Ф І Р Т А Ш ) могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым ...доречі й у подельніка фірташа є що забрати за шкоду довколишньому середовищу ...
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подскажите им - пусть взорвут кремль...
ну тогда точно информационная волна против Украины будет...
но весь мир итогу-капецу порадуется ... и мы особенно
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Как могут нормальные люди заявлять такое . Сразу видно , что в голове у них вавка. В таких случаях надо пить зеленку. Так люди говорят. Кацапов надо ловить на стопудовых фактах . А сейчас это домыслы, которые в суде нельзя обосновать и требовать компенсацию. К стати , почему об этом молчат власть имущие . Это об исках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым
 
 
 
 
 
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