 Оккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым

Умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области - одна из версий повреждений на заводе "Крымский титан" в Армянске. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что следствие рассматривает три основные версии:

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а) неправильная эксплуатация завода;

б) повреждение резервуаров с отходами в связи с военными учениями оккупантов;

в) умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области.

Уголовное производство открыто по ст. 241 УК (загрязнение окружающей среды).

Комаровский сообщил, что прокуратура просит пострадавших крымчан и жителей Херсонской области обращаться с заявлениями в правоохранительные органы Украины.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.