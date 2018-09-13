 Оккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым

Умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области - одна из версий повреждений на заводе "Крымский титан" в Армянске. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он отметил, что следствие рассматривает три основные версии:
а) неправильная эксплуатация завода;
б) повреждение резервуаров с отходами в связи с военными учениями оккупантов;
в) умышленное повреждение резервуаров, чтобы поднять информационную волну против Украины и посеять панику, в том числе среди жителей Херсонской области.
Уголовное производство открыто по ст. 241 УК (загрязнение окружающей среды).
Комаровский сообщил, что прокуратура просит пострадавших крымчан и жителей Херсонской области обращаться с заявлениями в правоохранительные органы Украины.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.
Це ж нова, потужно реформована прокуратура.
Стара в 14 році десь відсотків на 90 залишилася співпрацювати з окупантом.
Народный депутат Украины Сергей Высоцкий обнародовал возможный варианты России, которые призваны восстановить подачу днепровской воды в оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Высоцкий отметил: "По восстановлению водоснабжения в Крым. По моей информации Россия включила все рычаги для того, чтобы повлиять на нашу власть в этом вопросе. Кремль готов инвестировать в этот вопрос до 1 миллиарду долларов. Как во взятке, так и в политическую и медиа кампанию об этом в Украине.
Также Кремль прорабатывает юридический путь. По замыслу властей РФ договор о восстановлении водоснабжения может быть заключен между фейковой громадой Армянска и громадой Новой Каховки. Такой механизм позволит также создать прецедент по возможности заключения договоров между оккупированными территориями и агентами РФ в украинской местной власти. С дальнейшим развертыванием новых очагов сепаратизма.
Внимательно следим за тем, кто начнет "топить" за эту тему в СМИ. И какие СМИ почнут ее педалировать. Также призываю украинские спецслужбы к усилению профилактических мероприятий в регионах".
https://censor.net.ua/news/3085462/prorabatyvaetsya_variant_dogovora_mejdu_feyikovoyi_obschinoyi_armyanska_i_gromadoyi_novoyi_kahovki_vysotskiyi
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"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид", - сказано в заявлении партии, опубликованном на сайте "Оппозиционного блока" в четверг.
Политическая сила также потребовали от власти прекратить блокирование подачи пресной воды в Крым.
фирташу и ему подобным
насрать и на украину и на рф
... но премии выписать надо
чисто по английски - нихт переживатен - без нас, сопливых, хлопцы справятся...
ну тогда точно информационная волна против Украины будет...
но весь мир итогу-капецу порадуется ... и мы особенно