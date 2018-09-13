 РФ под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска, в т.ч. артподразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган".

В то же время в указанных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов.

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Кроме того, под видом маневров командования ВС РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.