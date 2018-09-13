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 РФ под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска, в т.ч. артподразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган", - ГУР

Российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск (сил) ВС РФ неподалеку границ с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган".

В то же время в указанных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование российско-оккупационных войск на Донбассе организовало мероприятия по оперативной и боевой подготовке, - ГУР

Кроме того, под видом маневров командования ВС РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3086034
 
 
 Топ комментарии
 
Флаг смени на власовский,а то массад обрезание внеплановое выполнит,упырь.
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Совместная подготовка чрезвычайного положения и отмены выборов? Друг Хуйло идет на помощь?
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Появилась информация, что правительство Дании одобрило продажу Украине 3 минных тральщиков класса "Flyvefisken"
Новость как снег на голову, тем более что не сообщалось о подобном запросе Дании !!!
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готовимся к нападению орды ...точу нож,делаю рогатку ...
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лучше мануал по зушке выучи: https://petrimazepa.com/usefulmanual.html
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Пока вы не устроили майдан,пока вас упырей не было (такого руководства страны),все жили мирно,все живы были ,был Крым украинский и Донбасс.
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Флаг смени на власовский,а то массад обрезание внеплановое выполнит,упырь.
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Гуляй вася лесом , так как твоё мнение нас совершенно не интересует ! Украинцы вправе сами решать , что им делать в своей стране ; майданы , выборы и т.д.
Мы к вам , рассеяне , не лезем со своими пожеланиями и рекомендацими , по этому оставьте нас в покое и живите своей жизнью !
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Историческая справка:
- В ХVIIІ веке русские умирали в Пруссии, в Семилетней войне…
- В конце ХVIIІ века русские умирали в Греции и Италии…
- В начале ХІХ века русские умирали в Альпах, под Аустерлицем и Фридландом…
- Всередине ХІХ века русские умирали на Кавказе…
- Во второй половине ХІХ века русские умирали в Средней Азии и на Балканах…
- В начале ХХ века русские умирали во Франции, на Балканах…
- В первой половине ХХ века русские умирали в Китае, Испании, Финляндии…
- Во второй половине ХХ века русские умирали в Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Ливии, Алжире, Египте, Афганистане…
- В ХХІ веке русские умирают в Чечне, Приднестровье, Грузии, Украине, Сирии…
Такое впечатление, что эти дебилы готовы умирать по всему миру, лишь бы дома ничего не делать…
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"умирали за русню", за имперскую химеру русни - так было бы корректнее.
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Сначала написал ответ, а потом прочитал следующий комментарий...
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Конечно, нет, но гнали людей разных национальностей на войны именно "русские"...(Кстати, "русскими" они были тоже не всегда... До трети офицерского состава в русской армии были немцами, датчанами, шотландцами, испанцами, французами и т.д., и их потомки) Их объединяла только принадлежность к определённому государству). Но именно "русским" тошно было без войн жить...
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По твоей логике - какое дело Украине, что и куда перебрасывает на СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ русня?
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Тогда бы "ольгинским" калоедам не было бы работы.
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Появилась информация, что правительство Дании одобрило продажу Украине 3 минных тральщиков класса "Flyvefisken"
Новость как снег на голову, тем более что не сообщалось о подобном запросе Дании !!!
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После истории с американскими сторожевыми катерами что так и не доплыли, эти тральщики уже где то на 2023 год причалят. И то сомневаюсь. Может на самолюбии сыграть стоит. Дать имена тральщикам Луценко, Порошенко и для демократии Тимошенко? А вдруг к весне и пригонят!
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Совместная подготовка чрезвычайного положения и отмены выборов? Друг Хуйло идет на помощь?
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-Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва -- в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира… (с) - капец, занавес!
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Зате покарали рядового за розкриття військової таємниці про те , що з трьох БМП дві нерухомі , а на одній приціл неробочий , ну і немає ПНВ і тепловізорів , а так " Всьо харашо прекрасная маркіза" . Чи тепер рятуватимуть волонтери пузатих радянських генералів України ?
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В 2019 Россия если не поставит в Украине своего президента будет широкомасштабная война.
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пророссийский президент прежде всего в интересах украинцев
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Це путлер просто готує шантаж якщо УПЦ МП почнуть виганяти з України, іншим чтмось важко пояснити.
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Раз путин "нападае" то значит где-то что-то украли
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Нужно наше войско направить к границе.Девок с парада главное не забыть.Чтобы скучно не было нападения ждать.
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Российским клоунам нужно еще Северный поток 2 достроить, пусть разворачивают свои корыта и не устраивают цирк.
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Вроде не одна русня его строит. Там немчура заправляет.
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Как сказал ктото Турчинов У нас все под контролем,? Так у кого под контролем? РФ під виглядом навчань перекидає до кордону з Україною свої війська, серед яких артпідрозділи, що мають на озброєнні РСЗВ "Ураган", - ГУР - Цензор.НЕТ 4482
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а какой толк от этих рсзо и арты? в одиночку они ничего не сделают. имхо.
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Я вообще не вижу малейшего повода к беспокойству, пока нами управляет гениальнейший человек и патриот:

Порошенко "досконально знает историю правления Ли Кван Ю. (Немного подискутировали с ним на эту тему. Я проиграл. Ну кто бы сомневался?)"
"Боец, каких мало. Такие люди в одиночку могут решить итог сражения. Примеров в истории масса, когда, казалось дрогнувшая, армия в итоге сокрушала врага, идя в атаку за лидером. Я забыл, когда последний раз его политические оппоненты приезжали в зону боевых действий. А некоторых там отродясь не было".
"Жена - его надежный тыл. Он этого не сказал, но я не вчера родился. Президент иногда тонко шутил, обращаясь к Марине Анатольевне, и я почему-то вспомнил фильм "Темные времена", а именно споры и просто беседы Черчилля со своей супругой. Я не провожу параллели между этими политическими фигурами... Хотя нет, все же провожу!".
Отменный стратег и тактик. Если, сев с ним за шахматную доску, соперник начнет играть в Чапаева и наперстки одновременно, то Порошенко все равно победит его, при этом продолжая играть в шахматы! А потом сотрет в порошок!".

Алексей Петров (Придворный холуй элитный порохобот щырый патриот)

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Кацапы жестко пожалеют. если попвтаются продвинуться хоть на метр!


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Всех кацапов в Украине ждет печальная участь. Пощады не будет никому!

РФ під виглядом навчань перекидає до кордону з Україною свої війська, серед яких артпідрозділи, що мають на озброєнні РСЗВ "Ураган", - ГУР - Цензор.НЕТ 9459
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска, в т.ч. артподразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган", - ГУР
 
 
 
 
 
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