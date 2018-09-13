 РФ под видом учений перебрасывает к границе с Украиной свои войска, в т.ч. артподразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган".
В то же время в указанных районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов.
Кроме того, под видом маневров командования ВС РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.
Мы к вам , рассеяне , не лезем со своими пожеланиями и рекомендацими , по этому оставьте нас в покое и живите своей жизнью !
- В ХVIIІ веке русские умирали в Пруссии, в Семилетней войне…
- В конце ХVIIІ века русские умирали в Греции и Италии…
- В начале ХІХ века русские умирали в Альпах, под Аустерлицем и Фридландом…
- Всередине ХІХ века русские умирали на Кавказе…
- Во второй половине ХІХ века русские умирали в Средней Азии и на Балканах…
- В начале ХХ века русские умирали во Франции, на Балканах…
- В первой половине ХХ века русские умирали в Китае, Испании, Финляндии…
- Во второй половине ХХ века русские умирали в Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Ливии, Алжире, Египте, Афганистане…
- В ХХІ веке русские умирают в Чечне, Приднестровье, Грузии, Украине, Сирии…
Такое впечатление, что эти дебилы готовы умирать по всему миру, лишь бы дома ничего не делать…
Новость как снег на голову, тем более что не сообщалось о подобном запросе Дании !!!
Кто не спрятался...
Порошенко "досконально знает историю правления Ли Кван Ю. (Немного подискутировали с ним на эту тему. Я проиграл. Ну кто бы сомневался?)"
"Боец, каких мало. Такие люди в одиночку могут решить итог сражения. Примеров в истории масса, когда, казалось дрогнувшая, армия в итоге сокрушала врага, идя в атаку за лидером. Я забыл, когда последний раз его политические оппоненты приезжали в зону боевых действий. А некоторых там отродясь не было".
"Жена - его надежный тыл. Он этого не сказал, но я не вчера родился. Президент иногда тонко шутил, обращаясь к Марине Анатольевне, и я почему-то вспомнил фильм "Темные времена", а именно споры и просто беседы Черчилля со своей супругой. Я не провожу параллели между этими политическими фигурами... Хотя нет, все же провожу!".
Отменный стратег и тактик. Если, сев с ним за шахматную доску, соперник начнет играть в Чапаева и наперстки одновременно, то Порошенко все равно победит его, при этом продолжая играть в шахматы! А потом сотрет в порошок!".
Алексей Петров (
Придворный холуй элитный порохобот щырый патриот)