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Все про:рейдерство (763) Харьковщина (1183) Апостол_Михаил (1)

 События с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол отметил, что злоумышленники воспользовались схемой с фальшивыми документами, которая стала популярной после того, как был принят закон об упрощенной регистрации вещных и корпоративных прав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"За последний год это первый случай, который произошел в Харьковской области. Назвать это рейдерским захватом я не могу. Это обычные бандитские действия. Они (задержанные. - Ред.) приехали с автомобилями, чтобы вывезти большое количество зерна и сразу его реализовать, ради личного обогащения", - сказал Михаил Апостол.

Он отметил, что сейчас предприятие не работает, потому что проводятся следственные действия. Сколько дней это будет продолжаться - решит следствие.

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"Лица, которые пытались захватить агропредприятие, принесли фальшивые документы о том, что будто бы сменился собственник. Это достаточно распространенная схема, после того как был принят закон об упрощенной регистрации вещных и корпоративных прав", - рассказал советник министра.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".

Источник: https://censor.net.ua/n3086030
 
 
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вот так жестоко и цинично обломал разом всех сирунов-коментаторов что писали под новостью как "Украину за последний год захлеснула волна рейдерских захватов" События с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 127
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Це була суперечка колишніх бізнес-партнерів. Угрупування, яке діяло в складі громадського формування, приїхало втілювати у життя рішення суду на користь одного з бувших компаньонів.
"Азов" було задіяно задля піару Білецького, бо попереду вибори.
Не було задіяно поліцію.
Кукловод один на обидві сторони один, здогадалися хто?
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это первая попытка бандитского захвата
События с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 9197
Попытка захвата первая. Остальные 100 были просто захватом.
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Да полно такого. Вот один из примеров - Кировоградщине злоумышленники обманом отобрали землю у крестьян через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями. Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать.
Вот такая вот шоколадная власть...
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Советники гребанные!
Судить нужно за захват частной собственности наемниками по фальшивым документам с применением оружия не по статье хулиганство, а как бандитизм с высшей мерой - пожизненный расстрелили что там у нас есть....
Тогда никто банду не сколотит и не наймет за пять минут.
Заебали уже эти новости и лапша на уши от власть предержащих...
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События с элеватором в Харьковской области - это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол


Это не первая попытка и не последняя, сколько их еще будет, зато как демократично, можно сказать по-европейски.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСобытия с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол
 
 
 
 
 
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