 События с элеватором в Харьковской области – это первая попытка бандитского захвата имущества агропредприятия за последний год, - советник главы МВД Апостол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"За последний год это первый случай, который произошел в Харьковской области. Назвать это рейдерским захватом я не могу. Это обычные бандитские действия. Они (задержанные. - Ред.) приехали с автомобилями, чтобы вывезти большое количество зерна и сразу его реализовать, ради личного обогащения", - сказал Михаил Апостол.

Он отметил, что сейчас предприятие не работает, потому что проводятся следственные действия. Сколько дней это будет продолжаться - решит следствие.

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"Лица, которые пытались захватить агропредприятие, принесли фальшивые документы о том, что будто бы сменился собственник. Это достаточно распространенная схема, после того как был принят закон об упрощенной регистрации вещных и корпоративных прав", - рассказал советник министра.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".