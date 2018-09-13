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Все про:Великобритания (1968) отравление (1162) Скрипаль (387)

 Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дали видеоинтервью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала главред российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.

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В беседе они подтвердили, что их имена - настоящие и что они действительно являются теми людьми, которые показаны на видеозаписях, но паспорта на камеру, как отметила Симоньян, показать отказались. По их словам, они приехали в Великобританию в туристических целях.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров.

В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об отравителях Скрипалей: Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет. Это гражданские

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/v3086024
 
 
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"Мы приехали посмотреть на гобелены"
(С) "Индиана Джонс"
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Служивые люди, начальство приказало делать из себя клоунов... будут клоунами!!
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Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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Так змотайтесь ще раз. Розкажете за туризм бритам
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"Мы сами не местные. Собачку говорашу пришли посмотреть".
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Хаха с такими рожами приехали посмотреть на собор?))
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а нихто и не сомневался, шо вы те самые падлюки-торпеды...
к чему кукареки?
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- Ш"ёрт поб"ери!

- Ш"ёрт поб"ери? "Михаил Светлов"?
- Да-да, "Михаил Светлов". Руссо туристо.
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ну, вот, теперь, ребятки, собирайтесь в турпоездку под землю, в один конец.
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Это точно, дтп уже готовят, ну или трубу газовую на кухне пилят для сладкой парочки.
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Для тупорылой ваты вся эта клоунада лжецов кремлевских прокатит, для людей норм - нет
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Террористы на службе у террористического государства.
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Дві фсбешні морди, яких відмазувало руцьке мід і навіть сам путін.
А чому з ними панянок не було ?
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Зачем им панянки? Так, немного "мужской дружбы" им не повредит.
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Ну не дебилы? Кто может поверить в этот бред, что два , с такими мордами, приехали, на два часа посмотреть собор в Солсбери?!
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Их морды говорят об обратном. Не могу представить их не то, что на балете, но и в простой церквушке.
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06.09. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая 5 сентября в программе «60 минут» на телеканале «Россия», заявила, что британское следствие сфальсифицировало фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ровно то же говорили Киселев, Соловьев, Ушаков (помощник пуйла). А сегодня они говорят обратное - и вата хавает как нив чем не бывало.
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чего вы до них доклепались...гейпара приехала осмотреть достопримечательности...заодно в соборе зарегистрировать однополый брак
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Чим займаються ці туристи?
З чого живуть, за шо їхздять, чому без жінок чи може вони не того?
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Двоє мужиків їдуть у Лондон відірватись і подивитись архітектуру... романтична подорож якась..
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Ну да. Тоже вступают в Европу. Попарно.
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слышали нет
санкции за вмешательсво в американские выборы теперь - автоматические.
рыжый подмахнул бумагу.
еще раз - автоматические и по наростающей...
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Ага, особливо татаро-башкира Боширова християнські собори цікавлять.
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"Приехали оторваться... в Солсбери посмотреть на местный собор..." херасє скрєпні отриви у чуваків))
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пуйло всех за идиотов считает?

за наглость и глум санкций очень полезных нужно бы добавить.




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Типа в Лондоне соборов нет. Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов - Цензор.НЕТ 9184
Ну и да, собор это хорошее место для "отрыва".
Кацапская логика просто ах#енна Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов - Цензор.НЕТ 7816
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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