 Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала главред российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.
"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров.
В Солсбери, по их словам, Петров и Боширов приехали, чтобы посмотреть на местный собор.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
(С) "Индиана Джонс"
к чему кукареки?
🤑
- Ш"ёрт поб"ери? "Михаил Светлов"?
- Да-да, "Михаил Светлов". Руссо туристо.
А чому з ними панянок не було ?
Ровно то же говорили Киселев, Соловьев, Ушаков (помощник пуйла). А сегодня они говорят обратное - и вата хавает как нив чем не бывало.
З чого живуть, за шо їхздять, чому без жінок чи може вони не того?
санкции за вмешательсво в американские выборы теперь - автоматические.
рыжый подмахнул бумагу.
еще раз - автоматические и по наростающей...
https://www.youtube.com/watch?v=_V5oz8t1CDI&feature=youtu.be
за наглость и глум санкций очень полезных нужно бы добавить.
Ну и да, собор это хорошее место для "отрыва".
Кацапская логика просто ах#енна