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 Политика Украины
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 70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы

МИД Украины выражает благодарность Евросоюзу за продление персональных санкций против РФ, а также призывает ЕС ввести санкции против причастных к незаконному лишению свободы украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Признателен Совету ЕС за продление санкций в отношении 155 Российских граждан и 44 компаний до Марта 2019. 70 политических заключенных - это очередное проявление российской агрессии. Призываю своих европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, причастных к их незаконному лишению свободы", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины

Как сообщалось ранее, Европейский Союз в четверг продлил санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086016
 
 
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Жаль, що санкції продовжують на невеликий термін. 70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы - Цензор.НЕТ 7166
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Судя по Северному потоку - 2 никаких санкций нету
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Гибридную ДРГ "Собчак" готовятся забросить в Украину. В Кремле спланировали для нее новый пропагандистский блицкриг Сегодня 13.40 | комментариев: 1 Гибридную ДРГ "Собчак" готовятся забросить в Украину. Наглости российской пропаганды и ее подельников в Украине нет предела, они окончательно распоясались. На пинчуковский форум YES, который начнется буквально через три дня, организаторы официально пригласили крестную дочь Путина, его любимицу и подельницу - Ксению Собчак. Человека, которая, как могла, помогала русскому фюреру легитимизировать незаконные "выборы президента России" с включением в федеральный избирательный округ РФ украинского Крыма. Фейковую оппозиционерку, играющую роль "кремлевской либералки" в гибридной российской агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Придворную собачку Путина, которая предлагает "провести новый референдум в Крыму, чтобы защитить живущих там россиян"! Посланницу Кремля, которую он засылает в западные столицы для того, чтобы примирить мир с мыслью о том, что "Россия не может просто так отдать Крым". Кстати, Собчак уже пыталась легально попасть в Крым через Украину перед "выборами", чтобы агитировать там за себя как якобы оппозиционерку. И вот - в Кремле спланировали для нее новый пропагандистский блицкриг. А люди Пинчука (помните, он предлагал "помириться" с Россией, сдав Крым вместе с крымскотатарским народом в аренду на 50 лет?) официально зовут пропагандистскую троянскую лошадь Путина в Киев. Не представляю себе Собчак не только в одном помещении, но и в одно время, в одном городе, в одной стране с Куртом Волкером, с президентом Украины, с теми политиками, которые отстаивают нашу независимость. Это будет даже хуже, чем позор, - это будет крах самой мысли о том, что мы хоть что-то понимаем в гибридной войне и ее угрозах. Если лично Пинчуку нравится Собчак - пусть закажет ее на корпоратив на яхту, перебив гонораром у кремлевской АП, "Роснефти" или "Газпрома". А украинцев, несущих на своих плечах всю тяжесть войны, крымских татар, лишенных русскими родины, и украинских политиков, уважающих себя и свою страну, избавит от унижения дышать одним воздухом с надувной путинской куклой. Впрочем, надеюсь, украинские спецслужбы и власть решат этот вопрос сами, без людей Пинчука, и Собчак получит политического пинка обратно в свой рейх прямо из киевского аэропорта. Источник: Айдер Муждабаев / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора https://gordonua.com/blogs/muzhdabaev/gibridnuyu-drg-sobchak-gotovyatsya-zabrosit-v-ukrainu-v-kremle-splanirovali-dlya-nee-novyy-propagandistskiy-blickrig-346966.html
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Пэрэмога жэш!

Украинская сторона выдала
России Тимура Тумгоева,
который воевал против
российской агрессии в Украине,
сообщил внефракционный
народный депутат Андрей
Ильенко.
«Украинская сторона выдала
карательным органам РФ Тимура
Тумгоева, экстрадиции которого
требовала ФСБ. Тумгоев - ингуш,
который воевал против
московской агрессии в Украине»,
- написал он на своей странице
в Facebook в четверг.
Ильенко считает немыслимым
выдачу России кого-либо. «Тем
более, когда речь идет о врагах
кремлевского режима и тех, кто
воевал за Украину», - добавил
нардеп.
Он также отметил, что в связи с
выдачей Т.Тумгоева Москве
готовит депутатское обращение.
«Выдача Тумгоева превращает
Украину в государство, которое не
только не может предоставить
убежище врагам Москвы, но и
добровольно отдает их на
расправу ФСБ», - подчеркнул
народный депутат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы
 
 
 
 
 
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