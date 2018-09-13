 70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.
"Признателен Совету ЕС за продление санкций в отношении 155 Российских граждан и 44 компаний до Марта 2019. 70 политических заключенных - это очередное проявление российской агрессии. Призываю своих европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, причастных к их незаконному лишению свободы", - написал он.
Как сообщалось ранее, Европейский Союз в четверг продлил санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.
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Украинская сторона выдала
России Тимура Тумгоева,
который воевал против
российской агрессии в Украине,
сообщил внефракционный
народный депутат Андрей
Ильенко.
«Украинская сторона выдала
карательным органам РФ Тимура
Тумгоева, экстрадиции которого
требовала ФСБ. Тумгоев - ингуш,
который воевал против
московской агрессии в Украине»,
- написал он на своей странице
в Facebook в четверг.
Ильенко считает немыслимым
выдачу России кого-либо. «Тем
более, когда речь идет о врагах
кремлевского режима и тех, кто
воевал за Украину», - добавил
нардеп.
Он также отметил, что в связи с
выдачей Т.Тумгоева Москве
готовит депутатское обращение.
«Выдача Тумгоева превращает
Украину в государство, которое не
только не может предоставить
убежище врагам Москвы, но и
добровольно отдает их на
расправу ФСБ», - подчеркнул
народный депутат.