 70 политзаключенных - это очередное проявление российской агрессии, - Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Признателен Совету ЕС за продление санкций в отношении 155 Российских граждан и 44 компаний до Марта 2019. 70 политических заключенных - это очередное проявление российской агрессии. Призываю своих европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, причастных к их незаконному лишению свободы", - написал он.

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Как сообщалось ранее, Европейский Союз в четверг продлил санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.