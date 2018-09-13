 Фирташ в прошлом году лично оформил на себя все свои активы в Украине, - Чорновол

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".
Отвечая на вопрос о том, какие перспективы принять на новой сессии Рады законопроект о единой базе потребителей газа, нардеп отметила, что "на самом деле, перспективы, наконец, создать прозрачный рынок газа большие".
"Благодаря в том числе принципиальной позиции "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", который поломал уже целый перечень кормушек Фирташа. Все к тому идет. Главное успеть. Ведь неизвестно, какое количество группы "Росукрэнерго" пролезет в парламент и вообще во власть после следующих выборов. Сейчас, они имеют слабости, которыми надо пользоваться сполна. Сейчас команда "Росукрэнерго" не единая. Фирташ не доверяет партнерам, потому что не может приехать в Украину и проверить "бухгалтерию". А партнеры считают, что Фирташ – это якорь, который не дает им развиваться. Ведь у него проблемы с Америкой, а зачем Левочкину проблемы с Америкой? У Левочкина есть много друзей в США", - отметила Чорновол.
"Фирташ не безосновательно считает, что от него хотят избавиться, как от "бабы с воза". Поэтому он в прошлом году лично на себя оформил все свои активы в Украине. Но этим он и подставился. Ведь теперь в случае доказательства малейшего уголовного преступления все его активы попадут под конфискацию. Поэтому это шанс для украинского следствия невероятно прославиться", - подчеркнула нардеп.
Полный текст интервью с Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.
Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.
Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.
Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.
Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции. Однако, по данным СМИ, заседание суда первой инстанции затягивалось в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей.
🤑
А прикордонників і митників, які його впустили в Україну та випустили з України під суд!
Або в Петі довіреність від Фірташа забрати
Пэтя сядет, у хфирташа всё нажитое непосильным трудом отберут.
Или же эволюционировать еще лет 100 )
Як нема що писати, то краще мовчати.