 Фирташ в прошлом году лично оформил на себя все свои активы в Украине, - Чорновол

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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Отвечая на вопрос о том, какие перспективы принять на новой сессии Рады законопроект о единой базе потребителей газа, нардеп отметила, что "на самом деле, перспективы, наконец, создать прозрачный рынок газа большие".

"Благодаря в том числе принципиальной позиции "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", который поломал уже целый перечень кормушек Фирташа. Все к тому идет. Главное успеть. Ведь неизвестно, какое количество группы "Росукрэнерго" пролезет в парламент и вообще во власть после следующих выборов. Сейчас, они имеют слабости, которыми надо пользоваться сполна. Сейчас команда "Росукрэнерго" не единая. Фирташ не доверяет партнерам, потому что не может приехать в Украину и проверить "бухгалтерию". А партнеры считают, что Фирташ – это якорь, который не дает им развиваться. Ведь у него проблемы с Америкой, а зачем Левочкину проблемы с Америкой? У Левочкина есть много друзей в США", - отметила Чорновол.

"Фирташ не безосновательно считает, что от него хотят избавиться, как от "бабы с воза". Поэтому он в прошлом году лично на себя оформил все свои активы в Украине. Но этим он и подставился. Ведь теперь в случае доказательства малейшего уголовного преступления все его активы попадут под конфискацию. Поэтому это шанс для украинского следствия невероятно прославиться", - подчеркнула нардеп.

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Полный текст интервью с Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

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Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции. Однако, по данным СМИ, заседание суда первой инстанции затягивалось в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей.