EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1238  18
Все про:Одесса (5098) стрельба (2328) патрульная полиция (1160)

 По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек

Патрульные полицейские задержали в Одессе 14 человек, которые могут быть причастны к ночной стрельбе по одному из игорных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Одесской области в Facebook.

"Сегодня, около часа ночи, патрульным поступил вызов, что по улице Добровольского слышны выстрелы. Свидетели рассказали, как после ряда выстрелов по одному из игорных заведений, неизвестные люди уехали с места на автомобиле Mercedes Sprinter. Также было установлено, что на разыскиваемом транспортном средстве, на задней левой дверце есть наклейка "Внимание дети"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобиля, на котором скрылись причастные к стрельбе.

"Благодаря слаженным действиям, правоохранители при отработке территории обратили внимание на Mercedes Sprinter с характерными признаками.
Автомобиль с нарушителями остановили на улице Балковской. В салоне автомобиля находились 14 мужчин, которые были задержаны", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья. ФОТОрепортаж

Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили травматическое и холодное оружие - пистолеты, кастет, деревянные биты и дымовые шашки.

На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства дела будут выясняться. Нарушителей доставили в отделение полиции.

По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086012
 
 
 Топ комментарии
 
Вроде бы в Украине запрещен игорный бизнес... Мусора ироически защищали свой маленький лас-вегас?)))
 показать весь комментарий
 
Прям анекдот, такое может быть только у нас.
Полиция заметила игорное заведение только когда по нему кто то стрелял, это при том что они (игорные заведения) запрещены ещё со времен Юща.
 показать весь комментарий
 
По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. И сколко их в славном городе Одессе?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вроде бы в Украине запрещен игорный бизнес... Мусора ироически защищали свой маленький лас-вегас?)))
 показать весь комментарий
 
 
Прям анекдот, такое может быть только у нас.
Полиция заметила игорное заведение только когда по нему кто то стрелял, это при том что они (игорные заведения) запрещены ещё со времен Юща.
 показать весь комментарий
 
 
ну игорный бизнес не всегда виден из публичного дома и наоборот))))
 показать весь комментарий
 
 
Просто полиция была внутри, в игорном заведении, поиграла, собрала мзду и вышла покурить. А тут патриоты начали стрельбу по тому чего в Украине нет. Интересно, стрелявших накажут за стрельбу по игорному заведению или просто умолчат про одесский Лас Вегас.
 показать весь комментарий
 
Это игроки были и они играли в русскую рулетку. По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек - Цензор.НЕТ 7995
 показать весь комментарий
 
 
Нюююю, салун на Дикому Заході відпочиває, нє???
🤑
 показать весь комментарий
 
 
какое игорное заведение??? их Хуля давно закрыла!!!))))
 показать весь комментарий
 
По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. И сколко их в славном городе Одессе?
 показать весь комментарий
 
 
Да, наверное, как и в других областных городах - в среднем 2 - 3 на 100 метров улицы....
 показать весь комментарий
 
 
Кстати.Где у этого автомобиля левая задняя дверца?На фото я не увидал.Просмотрел сотню фото.
 показать весь комментарий
 
***
- за что сидишь?
- да в карты... подглядывал...
- понимаю.... в казино таких в пять минут засекают...
- да? а в Генштабе пять лет не секли.

 показать весь комментарий
 
 
ага -типово пукінська відмазка-"аніЖИдєті"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек
 
 
 
 
 
 вверх