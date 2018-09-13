 По одному из игорных заведений в Одессе открыли стрельбу. Патрульная полиция задержала 14 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Одесской области в Facebook.

"Сегодня, около часа ночи, патрульным поступил вызов, что по улице Добровольского слышны выстрелы. Свидетели рассказали, как после ряда выстрелов по одному из игорных заведений, неизвестные люди уехали с места на автомобиле Mercedes Sprinter. Также было установлено, что на разыскиваемом транспортном средстве, на задней левой дверце есть наклейка "Внимание дети"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобиля, на котором скрылись причастные к стрельбе.

"Благодаря слаженным действиям, правоохранители при отработке территории обратили внимание на Mercedes Sprinter с характерными признаками.

Автомобиль с нарушителями остановили на улице Балковской. В салоне автомобиля находились 14 мужчин, которые были задержаны", - сообщили в полиции.

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Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили травматическое и холодное оружие - пистолеты, кастет, деревянные биты и дымовые шашки.

На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства дела будут выясняться. Нарушителей доставили в отделение полиции.