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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гавриш (86) инвестиции (836) агрохолдинг (2) Мрия (15)

 Мы можем ожидать прихода в АПК системных инвесторов, - эксперт Гавриш

Эксперт Олег Гавриш считает, что покупка саудовской компанией SALIC украинской агропромышленной компании "Мрия Агрохолдинг" закрепляет важный тренд в современной украинской экономике - приход в агропромышленный комплекс (АПК) системных иностранных инвесторов.

Об этом он написал в своем блоге на веб-сайте "Новое Время Бизнес", пишут Украинские новости.

"Мы можем ожидать прихода в АПК и других системных инвесторов. Тех же арабских, индийских и китайских компаний. А вслед за ними и европейских и американских", - уверен Гавриш.

"Саудовская группа это достаточно богатый инвестор, готовый вкладывать в развитие "Мрии" не малые средства, - говорится в блоге эксперта, - компания фокусируется на 12 категориях продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, птица и аквакультура. SALIC присутствует по всему миру, в том числе в таких странах, как Канада. То, есть речь идет отнюдь не о компании, работающей только на развивающихся рынках. А о системном и денежном инвесторе".

"Сумма сделки с "Мрией" должна быть намного больше с учетом, того что кредиторы реструктуризировали только долгов компании на сумму в размере 1,1 млрд долларов. И главное, инвестор – это новый игрок на украинском рынке", - уточнил Гавриш.

Напомним, предыдущие акционеры "Мрии", во главе с Иваном Гутой привели компанию к банкротству.

"И казалось, что агрохолдинг никогда не возродиться, акционеры потеряли свои деньги, а мошенник никогда не вернет им долги. Но, у новых акционеров и менеджмента хватило сил и ума восстановить корпорацию, добиться возврата проблемных активов да еще и привлечь инвестора для ее развития", - подчеркнул эксперт.

Генеральный директор CFG Марк Леард заявил, что для "Мрии" уже есть глобальные планы. "В течение следующих 2 лет мы планируем инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, а также тесно сотрудничать с управленческой командой на местах и с представителями региональной власти, чтобы вывести совместную операционную деятельность "Мрии" и СFG на мировой уровень", - заявил Леард.

Источник: https://censor.net.ua/n3086008
 
 
 Топ комментарии
 
Угу, а я ожидаю получить в наследство от неизвестной американской бабушки миллиард. Давайте ожидать вместе, особенно после новостей о рейдерских захватах предприятий.
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-опять хочу в Париж!
-о, Вы уже были в Париже!
-не, просто уже хотела.
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.(с)
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Угу, а я ожидаю получить в наследство от неизвестной американской бабушки миллиард. Давайте ожидать вместе, особенно после новостей о рейдерских захватах предприятий.
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особенно после того как саудиты вложились в мрию, обтекай козломордище! Мы можем ожидать прихода в АПК системных инвесторов, - эксперт Гавриш - Цензор.НЕТ 8373
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думаю, что не очень. Ну, кому ты её продашь, когда завтра рейдеры вместе с урожаем отберут?
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вот именно. Сейчас земля в Украине практически бесплатная. 1 гектар всего тыща баксов и ето в 40 км от Киева. А в каком то зажопинске вообще бесплатно никому не нужна. Все ждут пока кто то начнет ее облагораживать чтобы отобрать все и сразу.
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Коні проти приватизації землі. Можуть заборонити пасовиська. Чи зробити платними Ми можемо очікувати приходу в АПК системних інвесторів, - експерт Гавриш - Цензор.НЕТ 6802
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мы можем ожидать, конечно, но сейчас сами инвестируем трудовые ресурсы в экономику других стран.
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-опять хочу в Париж!
-о, Вы уже были в Париже!
-не, просто уже хотела.
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Сейчас как начнут платить налог. По 60% -плюнут и уйдут.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."(с)
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.(с)
🤑
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рапсом засад\т один раз - уберут - повошкаются-помыкаются... и плюнут
рейдеры, завистники, откаты, налоги, отсутствие инфраструктуры, жлобье
и законы, которых или нет или меняются или трактуются кто как хочет
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Вася, не суетитесь под клиентом. Всё у нес будет и куры и гуси...
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Аггга, яйки будемо чухати, тільки...
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Шо, работу своему лыжному тренеру нашёл?
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А что там с тем американцем который на фронте погиб и у него раздербанили его новую с/х технику и поля с урожаем?
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Китайские инвесторы самые хорошие. При них урожайность возрастает в десятки раз.
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Темпы превращения плодородных земель в безжизненную пустыню, тоже возрастают в десятки раз... Ми можемо очікувати приходу в АПК системних інвесторів, - експерт Гавриш - Цензор.НЕТ 8576 Ми можемо очікувати приходу в АПК системних інвесторів, - експерт Гавриш - Цензор.НЕТ 169
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У них очень хорошие удобрения. Медвежьи лапы, корни женьшеня (настойки), они кормят несколько миллиардов.
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Наших туристов они потчуют жаренными тараканами, скорпионами и заспиртованными змеями. Бр-р
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Саудиты слишком расчётливы, чтобы инвестировать деньги на ветер. Если углеводороды постоянно дешевеют и неуклонно замещаются другими энергоносителями, то качественная еда только дорожает, и её общее количество на планете постоянно сокращается. Так что в долгосрочной перспективе это совершенно верное направление для капиталовложений.
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Ці також будуть запитувати нахєра ці лісосмуги,в нас такого немає.
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Наши политические институции сверху донизу давно оккупировали барыги, которые все - на одно лицо, т.е. избирательный принцип здесь потерял смысл: они способны лишь делать очередные пустопорожные заявления о своих «намерениях и обещаниях», им даже самый отсталый пипл уже боится верить.
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Это уже не "пустопорожние заявления", а свершившийся факт, и ничего здесь товарисчи, к сожалению, не поделать.
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Їх переобере тільки АКМ . Всі закони писани вчорашніми бандитами і проголосовані хабарниками , спрямовані на захист ворюг і на захист влади олігархатих. Земля має бути державною , як в Ізраїлі ,та неповністю в США , Німеччині , Франції і інших , бо немає землі немає держави . Хочеш господарювати , то бери в Держави в оренду , звичайно під контролем Держави , як це є в розвинених країнах.Чию землю ми маємо захищати ? Калитчину ? Та навіть і Калитчину , але українську . Он МВФ поставив раком Аргентину і там такі самі "переживаючі " як і в нас продали всю землю, яка вже місцями перетворюється в світове звалище . Аборигенам лишились дороги і ті платні . Коли Потьомкін програв в карти французові Орловську губернію то наступного дня Катерина викупила в француза ту землю. А ми послухавши передноворічне скавуління гарантового " мінамьотчіка " , про ефективного власника землі , як тупі віслюки киваємо головами , так - так . Але ми це вже проходили , коли нам втирали про ефективного власника і на сьогодні маємо 90% промпотенціалу зданого дамбаситами в металолом . З 192 цукрових заводів лишилось пару десятків , а це робочі місця ,, платежі в бюджет. Дамбасити це та мерзота ,незалежно від регіону, яка заради копійки маму рідну здасть на м'ясокомбінат.
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саудиты... пацаны...они еще не знают , куды они влезли...
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Українські фермери страждають від нестачі землі, так як вона вся під агрохолдингами а "єксперти" і влада очікують приходу іноземних інвесторів...
Ви бл..ть суки притомні взагалі...???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы можем ожидать прихода в АПК системных инвесторов, - эксперт Гавриш
 
 
 
 
 
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