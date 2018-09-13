 Мы можем ожидать прихода в АПК системных инвесторов, - эксперт Гавриш

Об этом он написал в своем блоге на веб-сайте "Новое Время Бизнес", пишут Украинские новости.
"Мы можем ожидать прихода в АПК и других системных инвесторов. Тех же арабских, индийских и китайских компаний. А вслед за ними и европейских и американских", - уверен Гавриш.
"Саудовская группа это достаточно богатый инвестор, готовый вкладывать в развитие "Мрии" не малые средства, - говорится в блоге эксперта, - компания фокусируется на 12 категориях продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, птица и аквакультура. SALIC присутствует по всему миру, в том числе в таких странах, как Канада. То, есть речь идет отнюдь не о компании, работающей только на развивающихся рынках. А о системном и денежном инвесторе".
"Сумма сделки с "Мрией" должна быть намного больше с учетом, того что кредиторы реструктуризировали только долгов компании на сумму в размере 1,1 млрд долларов. И главное, инвестор – это новый игрок на украинском рынке", - уточнил Гавриш.
Напомним, предыдущие акционеры "Мрии", во главе с Иваном Гутой привели компанию к банкротству.
"И казалось, что агрохолдинг никогда не возродиться, акционеры потеряли свои деньги, а мошенник никогда не вернет им долги. Но, у новых акционеров и менеджмента хватило сил и ума восстановить корпорацию, добиться возврата проблемных активов да еще и привлечь инвестора для ее развития", - подчеркнул эксперт.
Генеральный директор CFG Марк Леард заявил, что для "Мрии" уже есть глобальные планы. "В течение следующих 2 лет мы планируем инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, а также тесно сотрудничать с управленческой командой на местах и с представителями региональной власти, чтобы вывести совместную операционную деятельность "Мрии" и СFG на мировой уровень", - заявил Леард.
-о, Вы уже были в Париже!
-не, просто уже хотела.
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."(с)
🤑
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.(с)
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рейдеры, завистники, откаты, налоги, отсутствие инфраструктуры, жлобье
и законы, которых или нет или меняются или трактуются кто как хочет
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Ви бл..ть суки притомні взагалі...???