 Мы можем ожидать прихода в АПК системных инвесторов, - эксперт Гавриш

Об этом он написал в своем блоге на веб-сайте "Новое Время Бизнес", пишут Украинские новости.

"Мы можем ожидать прихода в АПК и других системных инвесторов. Тех же арабских, индийских и китайских компаний. А вслед за ними и европейских и американских", - уверен Гавриш.

"Саудовская группа это достаточно богатый инвестор, готовый вкладывать в развитие "Мрии" не малые средства, - говорится в блоге эксперта, - компания фокусируется на 12 категориях продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, птица и аквакультура. SALIC присутствует по всему миру, в том числе в таких странах, как Канада. То, есть речь идет отнюдь не о компании, работающей только на развивающихся рынках. А о системном и денежном инвесторе".

"Сумма сделки с "Мрией" должна быть намного больше с учетом, того что кредиторы реструктуризировали только долгов компании на сумму в размере 1,1 млрд долларов. И главное, инвестор – это новый игрок на украинском рынке", - уточнил Гавриш.

Напомним, предыдущие акционеры "Мрии", во главе с Иваном Гутой привели компанию к банкротству.

"И казалось, что агрохолдинг никогда не возродиться, акционеры потеряли свои деньги, а мошенник никогда не вернет им долги. Но, у новых акционеров и менеджмента хватило сил и ума восстановить корпорацию, добиться возврата проблемных активов да еще и привлечь инвестора для ее развития", - подчеркнул эксперт.

Генеральный директор CFG Марк Леард заявил, что для "Мрии" уже есть глобальные планы. "В течение следующих 2 лет мы планируем инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, а также тесно сотрудничать с управленческой командой на местах и с представителями региональной власти, чтобы вывести совместную операционную деятельность "Мрии" и СFG на мировой уровень", - заявил Леард.