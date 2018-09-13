 Грузия запретила одноразовые полиэтиленовые пакеты

С целью снижения загрязнения окружающей среды с 1 октября текущего года запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Об этом на пресс-конференции сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Министр подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во всем мире, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление материала, произведенного из пластика и предназначенного для упаковок. Это создает серьезную проблему окружающей среде.

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Кроме того, в рамках новой политики охраны окружающей среды правительство Грузии с апреля 2019 года запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины.

Можно будет производить, импортировать и реализовать только биодеградирующие пакеты.

Главная цель данных изменений — снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

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"Вы знаете, что в последние годы весь мир объявил борьбу с использованием упаковочного материала из пластика. Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных т.н. пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды, наше правительство приняло регуляции, которые вступят в силу с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов", - заявил премьер Мамука Бахтадзе.

Напомним, запрет на одноразовые пакеты действует также в ряде других стран, в частности в Чили, Кении, Руанде, Уганде, Эфиопии, ЮАР. С 2019 года их запрещают также в Новой Зеландии.