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 Грузия запретила одноразовые полиэтиленовые пакеты

В Грузии с 1 октября запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. С апреля 2019 года запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины.

С целью снижения загрязнения окружающей среды с 1 октября текущего года запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Об этом на пресс-конференции сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Министр подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во всем мире, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление материала, произведенного из пластика и предназначенного для упаковок. Это создает серьезную проблему окружающей среде.

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Кроме того, в рамках новой политики охраны окружающей среды правительство Грузии с апреля 2019 года запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины.

Можно будет производить, импортировать и реализовать только биодеградирующие пакеты.

Главная цель данных изменений — снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

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"Вы знаете, что в последние годы весь мир объявил борьбу с использованием упаковочного материала из пластика. Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных т.н. пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды, наше правительство приняло регуляции, которые вступят в силу с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов", - заявил премьер Мамука Бахтадзе.

Напомним, запрет на одноразовые пакеты действует также в ряде других стран, в частности в Чили, Кении, Руанде, Уганде, Эфиопии, ЮАР. С 2019 года их запрещают также в Новой Зеландии.

Источник: https://censor.net.ua/n3086005
 
 
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и правильно сделала,Грузия маленькая страна и главное ее достояние природа,которую они берегут,развивают туризм,а в магазин можно и с многоразовой торбой сходить,ничего не случиться
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а апельсини окремо від винограду ти як будеш складати в кошику?
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Молодцы! Пластик - зло! Не путать с целлофаном! Грузия запретила одноразовые полиэтиленовые пакеты - Цензор.НЕТ 9482
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Ну накАнеСтА.... Хух... А то я уже начал вАлнАвАЦА...
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Опередили грузины. Наши депутанги пока с нового года мякину жуют. Видно в ВР сильное лобби полиэтиленовых кулечков.
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У них із цим реально проблема. Був не так давно у грузинській глибинці, там дуже багато сміття (особливо на берегах річок) і особливо пластикових пакетів та пляшок.
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