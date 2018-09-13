 Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Омеляну состоится завтра в 10:00 (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.
"14 сентября 2018 г. в 10:00 в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения поступило в Соломенский районный суд г. Киева 13 сентября 2018 г.
"На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судье Сергиенко А. Л.", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.
чи тільки гіперлуп !
Выглядит трошки помоложе, мабуть бухает поменьше.
🤑
http://ua24ua.net/u-supermena-omelyana-bila-bolshaya-giperlupa-on-ey-gonyal-medvedey-v-kreml-za-chto-imel-tarelku-supa
🤑
Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут.
Пока глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян хвастается новыми ограничениями в транспортном сообщении с Российской Федерацией - его супруга торгует в этой самой России
Об этом у себя в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ», - сообщил он, выложил скрин соответствующего магазина.
Платья, судя по скрину, предлагается купить уже со скидкой - по 16101 российских рублей, то есть чуть менее 6700 грн по нынешнему курсу.
«Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут», - резюмировал Дубинский.
Дубинский.
http://ua24ua.net/tolko-medvedi-govorish-poka-omelyan-zapreshchaet-transportnoe-soobshchenie-s-rf-ego-gena-uspeshno-torguet-v-moskve
🤑
Маразм крепчал....
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу! Храни Господь от "моралистов"... у них как не борьба с инакомыслием под предлогом борьбы с моим посполитым правом на порнуху... так вагоны.
Омелян знайшов аргумент за скасування поїздів до РФ, єдності немає... таке сполучення повинно бути зупинене. Навіть не виходячи з тієї ситуації, що війна; що морально-етично їздити до країни-агресора...
в нас є величезний незадоволений внутрішній попит на залізничні перевезення. Потягів та вагонів хронічно не вистачає. "Для нас логічно тоді 80 поїздів, що їздять у російському напрямку, переорієнтувати на внутрішній ринок чи в західному напрямку. А це понад 200 вагонів щодобово.
Интересно, а валить в США рожать детей (два к ряду) это морально? МОРАЛЬНО?! А потом идиота клеить... А вести презентации и бизнес в РФ это морально?
А об колено становиться "омбудсманами" и цуко так патриотичненько вещать про агрессора и при этом "забыть" десятки миллионов задекларировать взносов в предприятия бо те в КРЫМУ!!!! и приносят прибыль... ЭТО МОРАЛЬНО?!
Морально я спрашиваю? В глаза смотреть... моралисты херовы!
Вагонов не хватает? То не машинки на киотские деньги нужно было купить (чтоб озолотиться на откатах), а вагоны... новые... чтоб не чадили углем! Не вертолетики поношенные... а вагоны!
И довершает театр абсурда Порошенко... Икея зашла - коррупции нет...
Серьезно?! Выходит Порошенко утверждате, что в РФ - стране агрессоре... коррупции еще с 2000-х нет! Там давно ИКЕА...
Храни Господь от "моралистов"... у них как не борьба с инакомыслием под предлогом борьбы с моим посполитым правом на порнуху... так вагоны.
Миха Чаплыга
http://ua24ua.net/u-etih-i-moral-gibridnaya/
🤑
Феерически некомпетентный чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими призывами - д@бил Б@Я!
Так ведь всегда в финале случается. Можно много говорить о большой идеологии, патриотизме, а также о том, что враги мешают крутым реформатором круто реформировать. И что слепец не видит улучшений, а по/прежнему молча вопит об изношенных, грязных, потно-удушающих жД-перевозках, тотальном срыве пассажирских графиков, ломанных маршрутках-убийцах, разрушенных автомагистралях. У нас ведь уже есть Ryanair и значит мы чемпионы). Но в итоге все сводится к банальному личному обогащению. К циничной корысти циничного гопника. И тогда ты, наконец, окончательно уже понимаешь, что «рождённый крысой, летать не будет». Потому что некогда. Нужно ещё немножко закрысить благ... Детективы НАБУ несколько неожиданно, но прямо в лоб официально впечатали фанфаронистому парнишке Омеляну, который до сих пор министр инфраструктуры, элементарное «воровское» подозрение. В банальном. В многолетней жизни «не по заработанным средствам». В ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК... Суть? Традиционно. Его официальные доходы 2000-2018 гг. категорически не объясняют его роскошь. Более того, Омелян посчитал, что нет смысла включать в е-декларации данные о люксовых машинах/домах/долларовом кэше).
В общем-то, все привычно. Есть феерически некомпетентный и раздражительный Чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими FB-призывами, но который уютно так устроился в формально «воровском комфорте». Почему в воровском? Потому что явно живет не средствам, а по итогу обязательно выкупит эти обвинения и получит типичную воровскую индульгенцию. Отдав, скажем, пару сотен тысяч незадекларированного кэша... Правда, данное НАБУ-шное подозрение отлично отвечает на два других вопроса. Поясняет ретивость Омеляна в отмене прямого пассажирского сообщения с РФ аж на 5-м году войны. Не товарно-грузового, но именно пассажирского. А также, объясняет, почему обычного крысиного бюрократа, который почти два десятилетия сидит на госслужбе и соотвественно впитал в себя все грехи этой системы, до сегодняшнего дня называли «новым лицом»). Хотя он всего лишь мелкий «голубой воришка»...
С другой стороны, все озвученное и инициированное Омеляном - всегда pr-мусор. Чистейший и незамутненный. Так, в середине лета, когда была массовая задержка/отмена рейсов и многие люди сутками спали на полах в чужих аэропортах, этот фанфарончик вышел с табличной, что все ОК и некоторые отмены связаны только с пиковыми нагрузками. Пик давно прошёл, но 8 сентября в Борисполе опять почти на сутки зависли 170 туристов в Турцию, 11-12 - уже в Барселону. И везде фронтируют аферисты из JoinAP. А почему? Потому что Омелян... Потому что мелкий голубой воришка, который львиную долю времени тратит на то, чтобы скрыть от декларирования новый BMW или старый Volvo... Потому что никто не накажет пирамидальщиков из Join-a, если врущего мальчика-министра можно купить за... ничтожные откупные тысячи для личного е-карманчика)...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/obichnie-golubie-vorishki-vse-ozvuchennoe-omelyanom-vsegda-pr-musor-chisteyshiy-i-nezamutnenniy/
Успеет до Ростова добежать, не??
🤑
Щас ему залог тыщ сто назначат, он заплатит, и будет ходить себе на работу.
А суд по-любому после выборов будет.
Он посмотрит хто победит - а тогда уже будет определяться: бежать ему, или всё ок.
Срочно...
Пока Омелян не телепортировался к жене в РФ!)))
Он закончил 4-й курс института - и сразу идёт работать в МЗС.
Через пять месяцев становится атташе по вопросам НАТО.
И это в 2000 - 2001 годах
Ну не верю я, шо просто так взяли студента - и поставили атташе.