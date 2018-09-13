 Ходатайство о применении меры пресечения в отношении Омеляна рассмотрит Соломенский райсуд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

Согласно сообщению, ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения поступило в Соломенский районный суд г. Киева 13 сентября 2018 г.

"На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судье Сергиенко А. Л.", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что о дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.