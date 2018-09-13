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 Ходатайство о применении меры пресечения в отношении Омеляна рассмотрит Соломенский райсуд

В Соломенский райсуд г. Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в отношении главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

Согласно сообщению, ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения поступило в Соломенский районный суд г. Киева 13 сентября 2018 г.

"На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судье Сергиенко А. Л.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вручило мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, - Омелян (обновлено)

Отмечается также, что о дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Ходатайство о применении меры пресечения в отношении Омеляна рассмотрит Соломенский райсуд 01

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3086000
 
 
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блокируйете ж/д вокзал, аэропорт и гиперпул.. сбежит собака!
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Будет отбиватца сваей ГиппперЛупой...
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А когось взагалі дивує ця ситуація? Мене, наприклад, ні. Адже нормальної людини в сьогоденній системі влади в України не може бути апріорі.
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блокируйете ж/д вокзал, аэропорт и гиперпул.. сбежит собака!
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Омелян, не обижайся, Лет 8 дал бы на перед. Молодой, ну уже ГАД..
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Будет отбиватца сваей ГиппперЛупой...
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Може у него в кабинете дырка от гиперлупа, надо срочно наручники и к батарее
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А когось взагалі дивує ця ситуація? Мене, наприклад, ні. Адже нормальної людини в сьогоденній системі влади в України не може бути апріорі.
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У СУПЕРМЕНА ОМЕЛЯНА БЫЛА БОЛЬШАЯ ГИПЕРЛУПА, ОН ЕЙ ГОНЯЛ МЕДВЕДЕЙ В КРЕМЛЬ, ЗА ЧТО ИМЕЛ ТАРЕЛКУ СУПА)
http://ua24ua.net/u-supermena-omelyana-bila-bolshaya-giperlupa-on-ey-gonyal-medvedey-v-kreml-za-chto-imel-tarelku-supa
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«Только медведи, говоришь, будут ходить до Москвы?» Пока Омелян запрещает транспортное сообщение с РФ, его жена успешно торгует в Москве.

Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут.

Пока глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян хвастается новыми ограничениями в транспортном сообщении с Российской Федерацией - его супруга торгует в этой самой России

Об этом у себя в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

«О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ», - сообщил он, выложил скрин соответствующего магазина.

Платья, судя по скрину, предлагается купить уже со скидкой - по 16101 российских рублей, то есть чуть менее 6700 грн по нынешнему курсу.

«Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут», - резюмировал Дубинский.

Дубинский.
http://ua24ua.net/tolko-medvedi-govorish-poka-omelyan-zapreshchaet-transportnoe-soobshchenie-s-rf-ego-gena-uspeshno-torguet-v-moskve
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Ти диви яка жінка в Омеляна і діти в неї американці і торгує з москалями - куди не поверниш кругом вороги.
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В Пороха є предки представники народів "крайньої півночі" раші?
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