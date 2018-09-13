 Ходатайство о применении меры пресечения в отношении Омеляна рассмотрит Соломенский райсуд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.
Согласно сообщению, ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения поступило в Соломенский районный суд г. Киева 13 сентября 2018 г.
"На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судье Сергиенко А. Л.", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что о дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.
Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.
чи тільки гіперлуп !
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http://ua24ua.net/u-supermena-omelyana-bila-bolshaya-giperlupa-on-ey-gonyal-medvedey-v-kreml-za-chto-imel-tarelku-supa
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Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут.
Пока глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян хвастается новыми ограничениями в транспортном сообщении с Российской Федерацией - его супруга торгует в этой самой России
Об этом у себя в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ», - сообщил он, выложил скрин соответствующего магазина.
Платья, судя по скрину, предлагается купить уже со скидкой - по 16101 российских рублей, то есть чуть менее 6700 грн по нынешнему курсу.
«Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут», - резюмировал Дубинский.
Дубинский.
http://ua24ua.net/tolko-medvedi-govorish-poka-omelyan-zapreshchaet-transportnoe-soobshchenie-s-rf-ego-gena-uspeshno-torguet-v-moskve
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