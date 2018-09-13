 Украинская сторона даст разрешение Фришу посетить осужденных в Украине российских граждан, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Мы дадим такое разрешение господину Фришу, который планирует в ближайшее время и их (осужденных в Украине граждан РФ. - Ред.) посетить. Но мы также напоминаем консулу Российской Федерации, что это также его обязанность проведывать граждан Российской Федерации", - сообщила Геращенко на брифинге в четверг в Киеве.

При этом она добавила, что в списке лиц, о посещении которых Т.Фришем просили ОРДЛО, были и граждане России, осужденные за тяжкие преступления.

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе отметила, что представители ОРДЛО включают граждан РФ в свои списки для обмена удерживаемым лицами, с чем украинская сторона не согласна.

"Как Украина может отдать граждан другой страны на территорию, где идет конфликт? Мы их отдадим российскому консулу. В обмен на освобождение украинцев, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации", - подчеркнула И.Геращенко.

"Если бы на это было согласие, мы могли бы сразу сделать два очень больших хороших дела: передать осужденных россиян, забрать украинцев, передать всех, кто подпадает под действие Минских соглашений, совершили преступления против государства Украина, украинцев – освободить их по помилованию и забрать украинцев, которые находятся на оккупированных территориях", - пояснила она.

При этом Геращенко добавила, что для этого нужна политическая воля другой стороны - РФ.