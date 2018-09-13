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 Суд над Януковичем: адвокат по назначению читает дебатную речь

Его слов не разобрать из-за криков двух других защитников экс-президента, один из которых требует отвода коллегии судей.

В Оболонском районном суде сегодня очередное заседание по делу Виктора Януковича. Бывшего президента обвиняют в государственной измене и пособничестве ведению войны.

Как сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ, назначенный государством адвокат Юрий Рябовол начал зачитывать дебатную речь.

Его слова невозможно разобрать из-за криков двух других адвокатов – Александра Горошинского и Александра Байдыка.

Байдык и Горошинский настаивают на том, что назначенный государством Рябовол не может защищать их клиента. Мол, так пожелал сам Янукович.

Горошинский потребовал у судьи дать ему еще 3 месяца на ознакомление с материалами дела и заявил отвод назначенному государством Рябоволу. А когда эти ходатайства не были удовлетворены – заявил об отводе коллегии судей.

Цензор.НЕТ ведет прямую текстовую трансляцию из зала заседаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3085997
 
 
 Топ комментарии
 
Нююю, а ежели в слове "дебатную" убрать первую букву??
🤑
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О,О,О,О,О !Леонид Ильич,текст ниже, а то олимпийские кольца!!!
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- Будет сидеть! Я сказал.
- Вам лишь бы засадить кого-нибудь!
- Вор должен сидеть в тюрьме!(с)
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"...один из которых требует отвода коллегии судей. Источник: https://censor.net.ua/n3085997"

Чтобы не искать - есть ли какое ограничение на количество отводов ?
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нет, в случае отсутствия злоупотребления процесуальным правом
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Спасибо, а как определить злоупотребление?
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Как говорит сегодняшняя власть -янукович украл 40 миллиардов долларов .Но сегодня Януковича в Украине нету.Значит эти деньги должны оставаться в бюджете Украины.Но денег всё равно нету и народ стал жить ещё хуже .Значит кто то слишком много ест или врёт.
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Нююю, а ежели в слове "дебатную" убрать первую букву??
🤑
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О,О,О,О,О !Леонид Ильич,текст ниже, а то олимпийские кольца!!!
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Байдык Горшинский.. я думал это один человек..
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понять и простить))), врач с анализами тем более в ордло)))
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чо?, Югика зря условно-досрочно освободил???))))
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