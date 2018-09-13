 Суд над Януковичем: адвокат по назначению читает дебатную речь

В Оболонском районном суде сегодня очередное заседание по делу Виктора Януковича. Бывшего президента обвиняют в государственной измене и пособничестве ведению войны.

Как сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ, назначенный государством адвокат Юрий Рябовол начал зачитывать дебатную речь.

Его слова невозможно разобрать из-за криков двух других адвокатов – Александра Горошинского и Александра Байдыка.

Байдык и Горошинский настаивают на том, что назначенный государством Рябовол не может защищать их клиента. Мол, так пожелал сам Янукович.

Горошинский потребовал у судьи дать ему еще 3 месяца на ознакомление с материалами дела и заявил отвод назначенному государством Рябоволу. А когда эти ходатайства не были удовлетворены – заявил об отводе коллегии судей.

Цензор.НЕТ ведет прямую текстовую трансляцию из зала заседаний.