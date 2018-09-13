 "Молот" - это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось, - Чорновол о критике миномета после ЧП на Ривненском полигоне

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Двойное заряжание. Миномет вообще оружие, которое требует повышенной техники безопасности. Ибо двойное заряжание всегда приводит к взрыву миномета и смертям. Такое оружие. В том случае мы столкнулись с грубым нарушением организации стрельб на полигоне. Четкое правило – между минометами в батарее должно быть 30 метров расстояния, в Ровно было 8. Поэтому пострадали все расчеты. Опять-таки из-за такого минимального расстояния не было слышно, вышла ли мина. Вероятно, так и произошло: расчет начал запихивать новую мину, предохранитель не пускал, его сняли и таки запихнули... Хотя у расчета было подозрение, что мина не вылетела, кое-кто из тех, кто выжил, вспоминает, как в ствол фонариком светили..." - рассказала Чорновол.

"Кстати, дискредитировать "Молот" в интересах агентуры Кремля. Им важно остановить развитие нашей оборонки. "Молот" это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось... " - отметила нардеп.

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Полный текст интервью с Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.