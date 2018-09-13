 Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую решение Совета ЕС о продлении санкциий против 44 компаний и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора. Замораживание активов и ограничения передвижения - действенный способ показать единство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода