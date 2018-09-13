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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал продление санкций в отношении РФ Советом ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую решение Совета ЕС о продлении санкциий против 44 компаний и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора. Замораживание активов и ограничения передвижения - действенный способ показать единство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода

Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085993
 
 
 Топ комментарии
 
А це мурло не хоче сказати, чому в 2018 р. товарообіг з паРашею підвищився? Чи це "наслідок" санкцій України до московії???
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Пейсатый...шо там сценами на газ?
Бо у народа уже накипело!
Скоро будут бить...и не по паспорту Израиля...а по наглой винницкой морде
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Гройсман не подделывал диплом. Он честно купил настоящий диплом.

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А це мурло не хоче сказати, чому в 2018 р. товарообіг з паРашею підвищився? Чи це "наслідок" санкцій України до московії???
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Это иллюстрация к выражению "загребать жар чужими руками".
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Ось він ще збільшиться коли до нас зайде виробник меблів.
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Тв скажи за цены на газ, это важнее!!!!
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Гройсману пора начать бороться за свое выживание. Выборы на носу, а он не пойми о чем думает.

Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 2559
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Судя по тому как обворовывают народ Украины ,то санкции скорее против Украины чем против России.
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ПОСОБНИЧЕСТВО. Подлость и позор властей Украины, выдавшей Тумгоева на убийство банде ФСБ
13 сентября в 00:47

ПОСОБНИЧЕСТВО. Подлость и позор властей Украины, выдавшей на убийство Тумгоева банде ФСБ
Генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.

По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.

Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в "Харьковской правозащитной группе", которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.

Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.

Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».

Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.

Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.

Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.

Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.

В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.

Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.

Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
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30 вересня вся Країна буде відмічати 4 річницю того Дня, коли Шуфричу останній раз чистили фейса!
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Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».

Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.

Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.

Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.

Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.

В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.

Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.

Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
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Пейсатый...шо там сценами на газ?
Бо у народа уже накипело!
Скоро будут бить...и не по паспорту Израиля...а по наглой винницкой морде
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Гройсман не подделывал диплом. Он честно купил настоящий диплом.

https://goo.gl/VEPKLL
🤑
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Рот свой вонючий закрыл бы ворюга. До сих пор же торгует вовсю с Парашей. по всем направлениям, даже ж.д. сообщение с ними министры не хотят сегодня разрывать. Врёт, врёт, врёт и врёт, как сивый мерин-Вальцман. Ть-ху.!!! Гройсман щодо продовження санкцій ЄС проти РФ: Це дієвий спосіб показати єдність у боротьбі за територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 4145
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показать единство в борьбе ...
Гройсман щодо продовження санкцій ЄС проти РФ: Це дієвий спосіб показати єдність у боротьбі за територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 829
Единство есть, а борьбы нет.
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А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.Жадність фраєра губить, певно чули про таке!В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…Пане Гройсман! Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи - Украина Online Гройсман щодо продовження санкцій ЄС проти РФ: Це дієвий спосіб показати єдність у боротьбі за територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 2486
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Вы бы гниды перестали с ордынцами торговать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины
 
 
 
 
 
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