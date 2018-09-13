 Гройсман о продлении санкций ЕС против РФ: Это действенный способ показать единство в борьбе за территориальную целостность Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Приветствую решение Совета ЕС о продлении санкциий против 44 компаний и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора. Замораживание активов и ограничения передвижения - действенный способ показать единство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он.
13 сентября в 00:47
ПОСОБНИЧЕСТВО. Подлость и позор властей Украины, выдавшей на убийство Тумгоева банде ФСБ
Генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.
По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.
Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в "Харьковской правозащитной группе", которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.
Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.
Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
🤑
Бо у народа уже накипело!
Скоро будут бить...и не по паспорту Израиля...а по наглой винницкой морде
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Единство есть, а борьбы нет.
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