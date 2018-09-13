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 Политика Украины, За рубежом
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 Чехия не будет поднимать в ЕС тему снятия санкций в отношении РФ, - премьер Бабиш

Чехия, несмотря на усилия президента страны Милоша Земана, не намерена поднимать в ЕС вопрос о снятии санкций с России, пишет в среду чешская газета "Млада фронта днес", которая приводит слова главы чешского правительства Андрея Бабиша.

"Мы точно не будем поднимать эту тему, для нас это не та тема, мои приоритеты - бюджет и миграция", - сказал премьер, отвечая на вопрос издания по окончании встречи с президентом Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если кто-нибудь эту тему поднимет, мы примем участие в обсуждении, но мы эту тему поднимать не будем", - отметил А.Бабиш.

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В то же время в интервью, опубликованном ранее в словацкой газете "Правда", он высказался за налаживание отношений с Россией. "Все хотели бы вести дела с Россией. Для реализации минских соглашений (по Украине. - Ред.) необходимо найти политическое решение. Как-то это надо решать. Россия здесь была и будет", - сказал он.

"С Москвой мы должны искать выход (из ситуации, сложившейся) в Сирии, поскольку без нее этого не удастся", - добавил чешский премьер, отметив, что "ситуация в Сирии очень сильно беспокоит европейцев".

Он напомнил, что "новое итальянское правительство хочет отмены этих санкций (в отношении России)". "Посмотрим, какое развитие это получит", - сказал А.Бабиш.

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Президент М.Земан длительное время выступает критиком санкций в отношении России, но его усилия пока безуспешны, отмечает "Млада фронта днес".

Источник: https://censor.net.ua/n3085991
 
   
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Прекрасно, а наши ДЕБИЛЫ Чехия не будет поднимать в ЕС тему снятия санкций в отношении РФ, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 7949 , шо говорят?
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ваші дебіли-пропукінці кажуть що вже фашист-пукін весь світ купив але ж брешуть! воно скупило лайно... а ЛЮДИ не продаються
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Ваши дебиды-любители руцького мира и Пу говорят, ШО санкции только на пользу.
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Старого идиота земана кондрашка хватит. Кремлядские взятки уже на проституток потрачены.
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Да какие "проститутки"?!!! Он не "ё..рь"! Он - "алкаш"!!!... Деньги на "Паленку" с "Боровичкой" ушли...
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Просто відчайдушна сміливість Чехія не порушуватиме в ЄС тему зняття санкцій із РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3673
А могли б і порущити питання про зняття санкцій з кацапії.
Чехіє, у вас справді був Вацлав Гавел? Він,бува, не англо-саксом був?
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- Президент Земан! А что это вас так перекосило? Одно плечо ниже другого? Артрит, на старость, обострился?
- Да нет... Это моё правительство на меня "х.й" положило, вот одно плечо и "просело"...
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Это наверно из-за футбола. Чехи проиграли кацапам 5 - 1.
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от і я кажу у фашистів=жидокамуняк хуцпи та смороду багато... і люди з них регочуть Чехія не порушуватиме в ЄС тему зняття санкцій із РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 6173
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧехия не будет поднимать в ЕС тему снятия санкций в отношении РФ, - премьер Бабиш
 
 
 
 
 
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