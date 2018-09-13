 Чехия не будет поднимать в ЕС тему снятия санкций в отношении РФ, - премьер Бабиш

"Мы точно не будем поднимать эту тему, для нас это не та тема, мои приоритеты - бюджет и миграция", - сказал премьер, отвечая на вопрос издания по окончании встречи с президентом Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если кто-нибудь эту тему поднимет, мы примем участие в обсуждении, но мы эту тему поднимать не будем", - отметил А.Бабиш.

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В то же время в интервью, опубликованном ранее в словацкой газете "Правда", он высказался за налаживание отношений с Россией. "Все хотели бы вести дела с Россией. Для реализации минских соглашений (по Украине. - Ред.) необходимо найти политическое решение. Как-то это надо решать. Россия здесь была и будет", - сказал он.

"С Москвой мы должны искать выход (из ситуации, сложившейся) в Сирии, поскольку без нее этого не удастся", - добавил чешский премьер, отметив, что "ситуация в Сирии очень сильно беспокоит европейцев".

Он напомнил, что "новое итальянское правительство хочет отмены этих санкций (в отношении России)". "Посмотрим, какое развитие это получит", - сказал А.Бабиш.

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Президент М.Земан длительное время выступает критиком санкций в отношении России, но его усилия пока безуспешны, отмечает "Млада фронта днес".