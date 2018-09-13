 Единодушной поддержки правительства нет, - Омелян об отмене железнодорожного сообщения с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в эфире "5 канала".

"Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из той позиции, что такое сообщение должно быть остановлено. Даже исходя из той ситуации, что война; морально-этически ездить в страну-агрессор, которая убивает твоих соотечественников - это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", - считает министр.

Кроме того, он отмечает, что внутренние перевозки получат от этого значительное преимущество.

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас тогда логично 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок в Украине", - убежден Омелян.

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"Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", - резюмировал Омелян.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В этот же день заместитель представителя Президента в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с Россией.