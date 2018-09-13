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 Единодушной поддержки правительства нет, - Омелян об отмене железнодорожного сообщения с РФ

Единодушной поддержки отмены железнодорожного сообщения между Украиной и Россией в Кабинете министров нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в эфире "5 канала".

"Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из той позиции, что такое сообщение должно быть остановлено. Даже исходя из той ситуации, что война; морально-этически ездить в страну-агрессор, которая убивает твоих соотечественников - это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", - считает министр.

Кроме того, он отмечает, что внутренние перевозки получат от этого значительное преимущество.

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас тогда логично 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок в Украине", - убежден Омелян.

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"Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", - резюмировал Омелян.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В этот же день заместитель представителя Президента в Крыму предложил прекратить автобусное сообщение с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3085987
 
   
 Топ комментарии
 
Омелян, не крути вола - скажи, кто конкретно из министров против...)))
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Ездить нельзя а торговать можно, с морально-этической стороны препятствий нет да Омелян.
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шо знову зрадофіли розвонялись? то хіба уряд тими плацкартами на срашку їздить?? Чи їх порожніми туди ганяють?? Ви ж, виродки і їздите.. І воняєте сидите тут.

Інша справа, якби порожні вагони туди катались, а уряд не хотів припиняти сполучення.. Так ні, повні вагони хробаків на срашу пхнуть.. А уряд в цьому винний, що в виродків нема розуміння що то країна, яка вбиває українців?? На себе тицяйте, ідіоти. НА СЕБЕ.
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конечно - там же у некоторых бизнеспартнеры млин Единодушной поддержки правительства нет, - Омелян об отмене железнодорожного сообщения с РФ - Цензор.НЕТ 3380 Единодушной поддержки правительства нет, - Омелян об отмене железнодорожного сообщения с РФ - Цензор.НЕТ 3211
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ты думаешь, что те, у кого бизнес-партнеры ездят поездами? )))))))))))
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Омелян, не крути вола - скажи, кто конкретно из министров против...)))
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Насцалик скорей всего против, там же уголь надо возить и бензин и газ сжиженый.
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Ездить нельзя а торговать можно, с морально-этической стороны препятствий нет да Омелян.
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Они народе заботятся в первую очередь, скоро смотреть на восток запретят. А Вы не понимаете, о каких-то торговых перевозках спрашиваете. Не хорошо. Не нужно раскачивать лодку, война идёт.
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Надо прекращать и все связи. Постепенно и торговли не будет. А если все откладывать, то это на руку кремлю.
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- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич, надувая щеки.- Это значит, - ответил Остап, - что вы отсталый человек. (с)
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А его шо еще не остранили? Следовательподозрение вынес, а постанову про отсранение от должности нет? Так, по следователю нужно провести служебную проверку.
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Кремлеботы, не дождетесь. Это набу на службе у кремля. И на самом деле они мстят Омеляну за попытку убрать ж-д сообщение с рашкой.
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С НАБУ тесно сотрудничает ФБР. Не советую злить эту организацию.
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Омєльяша, давай казочки про ГиппперррЛупу, нєфік піаритися на жд сполученнні!!!🤑
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бизнеспартнерство под угрозой. а контрабас еще под большей угрозой. какая отмена?
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Поездов и вагонов хронически не хватает - значит прекратить. Но и ВСЕ железнодорожные сообщения ПРЕКРАТИТЬ,
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Парк инфантильных мечтаний, где в макетированной форме изображены фантазии нынешних идио/министров. Например, мальчика Омеляна о гипертрубе. Или мальчика Рева об обильной жратве. Или мальчика Гройсмана, который убедительно доказал, что и трёх классов церковно-приходской школы достаточно для эффективного «арбузного» управления государством...
🤑
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А тебя бакс наверное бы устроили медведчук, вилкул, ленка бондаренко и прочая кремлевская шушера
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А у тебя наверно черный пояс по тупым вопросам и золотая медаль по идиотизму.
🤑
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Цей ідіот ще Міністр до сіх пір. Гнати цю гниду з Уряду сраною мітлою. Гіперлуп уже "побудував", пора валити з посади за брехню та казочки. Крім дешевого піара від цього "діяча" немає жодного толку. Дуже схожий поведінкою на кролика Яценюка, який також прославився брехливими прожектами.
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Спрячь кремлевско-региональные уши, все правильно Омелян делает и Яценюк все правильно делал
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тобто цей тип видав черговий пшик
як і все інше
а реальні справи - це діточки в Америці
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шо знову зрадофіли розвонялись? то хіба уряд тими плацкартами на срашку їздить?? Чи їх порожніми туди ганяють?? Ви ж, виродки і їздите.. І воняєте сидите тут.

Інша справа, якби порожні вагони туди катались, а уряд не хотів припиняти сполучення.. Так ні, повні вагони хробаків на срашу пхнуть.. А уряд в цьому винний, що в виродків нема розуміння що то країна, яка вбиває українців?? На себе тицяйте, ідіоти. НА СЕБЕ.
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гиперпул...ты с рельсы то не спрыгивай.. с темы не съезжай
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Кролик, ты спалился своей фразой "очердному галичанину". Это еще раз подчеркивает, что так называемые борцы с коррупцией, на самом деле пророссийские украинофобы
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Я не украинофоб, я галичанофоб. Галичане на самом деле румыны. Бандера - румынская фамилия. Одностайної підтримки уряду немає, - Омелян про скасування залізничного сполучення з РФ - Цензор.НЕТ 5490
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И все эти Садовые и Омеляны (список можно продолжать) наглядно демонстрируют полную неспособность сделать что-либо для страны. При этом рвутся в Киев и пытаются всех учить жить. Хотя в Киеве и без них плюнь - в вора попадешь. Одностайної підтримки уряду немає, - Омелян про скасування залізничного сполучення з РФ - Цензор.НЕТ 7504
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Галичане это часть украинского народа, с тобой все ясно кремлетролль
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спочатку - заборона на торгiвлю, а потiм вже заборона на залiзничне сполучення.
а ще ранiше - Вiзи. все iнше- маячня.
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Не можна, бо мертветчук з роботи вижене
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а мародерствовать во время войны можно???....а омеляш?
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Мародеры это рашисты и их приспешники из партии "за життя" та регионалов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕдинодушной поддержки правительства нет, - Омелян об отмене железнодорожного сообщения с РФ
 
 
 
 
 
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