 Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".
"Я старалась. Сдала на четыре. Но получала и тройки. Потому что подход преподавателей был такой: "Вы больше чем на тройку не знаете", - так и ставили тройку с плюсом, тройку с тремя плюсами... А на попытку поспорить мне отвечали: "Татьяна Николаевна, вы не в Верховной Раде", - говорит нардеп.
Также Чорновол прокомментировала неоднозначную реакцию на то, что не совсем по уставу надела форму. "Заправленный китель - это мой маленький женский секрет... Поверьте, трудно подогнать на себя сшитую на мужскую фигуру форму. Рукава длинные, коротковатые брюки, китель на бедрах не сходится, а заправился - и хорошо, на меткость стрельбы это не влияет", - отметила нардеп.
Рассказывая об обучении по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского, Чорновол призналась, что "это было лучшее за прошлый год. Отдушина".
"Поясню: артиллерийские расчеты - чтобы пушка попала в цель, нужно рассчитать прицел, уровень, доворот. Первый снаряд полетел, это пристрелка. А дальше считаешь корректуры. Причем наблюдаешь отклонения снаряда с КСП, а батарея расположена совсем в другом месте. То есть может быть так, что ты воочию наблюдаешь, как снаряд отклонился вправо, а доворот для батареи нужно будет выполнить влево. Все это надо вычислить (с коэффициентом расстояния, шагом угломера). И это все это в бешеном темпе, без калькулятора. Для артиллерии самое главное - выполнить огневое задание и убежать, пока не прилетела "ответка". И пока часами добавляешь, делишь, множиш все политические проблемы, беды, обиды, неудачи улетают прочь. А поставили тройку с тремя плюсами за стрельбу - вообще счастье", - рассказала Чорновол.
Нардеп рассказала, что курсанты тренируются на гаубицах Д30. "Замечательное оружие. После него можно работать на чем угодно. Например, мы на присяге разыгрывали сценку боя, у врага - 120-й миномет, а мы отвечаем гаубицами. Дали нам миномет – разобраться. Без какого-либо инструктажа, разобрались и навели в цель за 10 минут. Мой курс офицеров запаса первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне. Это университет обороны постарался", - резюмировала нардеп.
Полный текст интервью с Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу.
в каком зеркале Таня видела красивые глаза? 0_0
А зрадофил грязь везде найдёт
Когда это Муженко был депутатом ВР?
>а пострелять они могли и золотыми патронами из золотых пистолетов, если хотели, а не за гос счет
Во-первых, "золотые патроны" - априори за гос.счёт.
Во-вторых, люди что - должны за свой счёт проходить государственные курсы офицерской подготовки? Тогда совсем неудивительно, что до 2014-го самым лучшим приобретённым навыком было укладывание плитки на даче у начальства
Патронов жалко зрадофилам, пипец
Не видно
>Українська армія була слабка тому що в неї не було депутатів. А тепер буде сильна тому що там депутати. так?
Нет, пробуй ещё
Во-вторых, это крайности из серии "вот когда напишешь Войну и Мир - тогда и буду считать тебя писателем", "когда построишь Коллайдер - тогда и буду считать тебя инженером", "когда оторвёт ноги - тогда и буду считать тебя сапёром".
В-третьих, тебе тоже никто не мешает заняться таким "самопиаром" за гос. счет, поэтому не завидуй
Вас ведь не оскорбляли.
прррринять...
🤑
🤑
кто быстрее в столбик рассчитает
доворот батареи тот и победил
а в НАТО там без экстрима
все на компюторах расчеты
скукотище
а я бы хотел курсы (можно годичные) министра...пенсионера
с соответствующими выплатами и льготами
интердевочке" такая масса вопросов накопилась, что лучше бы ей о себе лишний раз не напоминать.
Танька Пулеметчица
Черновол была интересна , когда была репортёром . Сегодня она рядовой депутат весьма непопулярной партии .
Но вот скажите - сколько , например , раз в этом году сайт вспомнил такую фамилию как Гриценко Анатолий (это не мой кандидат) ?
По-моему - один раз , когда он по глупости неудачно наехал на Тимошенко . Ниодного интервью , ниодного описания того, чем занимается один из ключевых кандидатов в президенты .
Тимошенко "повезло" больше -- на неё методически собирают грязные и подленькие фотожопы .
Зато Черновол Татьяна тут звезда . Её поход в армию обсасывается с десяти сторон . Её цитируют как Цицерона в юбке . Её разбирают на цитаты и из каждой делают отдельную ветку .
Но как аналитик большинство скажет , что Юлия Мостовая куда интереснее -- особенно сейчас , когда её муж наиболее вероятный соперник Тимошенко во втором туре ...
Ну допустим , Кошкина Соня это конкурент . Но у Мостовой совсем другой формат .
Цензор - вы живёте в параллельной реальности !
-А як же?! Звичайно.От би ты ще артилеристкой стала,сразу поженились бы.
-Ну тогда я на курсы.
-Давай.Алё Светик?Я свою на курсы сплавил