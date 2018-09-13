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Все про:обучение (205) Чорновол Татьяна (471) Национальный университет обороны (3)

 Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол

Народный депутат Татьяна Чорновол, которая летом этого года завершила курс подготовки офицеров запаса Министерства обороны, заявила своим критикам, что ей "не ставили оценки за красивые глаза".

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: "Я видела, как она училась. Только для пиара и кабинетной работы так не учатся", - Билозерская о прохождении Чорновол курса подготовки офицеров запаса

"Я старалась. Сдала на четыре. Но получала и тройки. Потому что подход преподавателей был такой: "Вы больше чем на тройку не знаете", - так и ставили тройку с плюсом, тройку с тремя плюсами... А на попытку поспорить мне отвечали: "Татьяна Николаевна, вы не в Верховной Раде", - говорит нардеп.

Также Чорновол прокомментировала неоднозначную реакцию на то, что не совсем по уставу надела форму. "Заправленный китель - это мой маленький женский секрет... Поверьте, трудно подогнать на себя сшитую на мужскую фигуру форму. Рукава длинные, коротковатые брюки, китель на бедрах не сходится, а заправился - и хорошо, на меткость стрельбы это не влияет", - отметила нардеп.

Рассказывая об обучении по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского, Чорновол призналась, что "это было лучшее за прошлый год. Отдушина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Народный депутат Татьяна Чорновол завершила курс подготовки офицеров запаса Министерства обороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Поясню: артиллерийские расчеты - чтобы пушка попала в цель, нужно рассчитать прицел, уровень, доворот. Первый снаряд полетел, это пристрелка. А дальше считаешь корректуры. Причем наблюдаешь отклонения снаряда с КСП, а батарея расположена совсем в другом месте. То есть может быть так, что ты воочию наблюдаешь, как снаряд отклонился вправо, а доворот для батареи нужно будет выполнить влево. Все это надо вычислить (с коэффициентом расстояния, шагом угломера). И это все это в бешеном темпе, без калькулятора. Для артиллерии самое главное - выполнить огневое задание и убежать, пока не прилетела "ответка". И пока часами добавляешь, делишь, множиш все политические проблемы, беды, обиды, неудачи улетают прочь. А поставили тройку с тремя плюсами за стрельбу - вообще счастье", - рассказала Чорновол.

Нардеп рассказала, что курсанты тренируются на гаубицах Д30. "Замечательное оружие. После него можно работать на чем угодно. Например, мы на присяге разыгрывали сценку боя, у врага - 120-й миномет, а мы отвечаем гаубицами. Дали нам миномет – разобраться. Без какого-либо инструктажа, разобрались и навели в цель за 10 минут. Мой курс офицеров запаса первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне. Это университет обороны постарался", - резюмировала нардеп.

Полный текст интервью с  Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Или в Украине принять военную присягу - позор? Достойно - откосить?" - Чорновол о прохождении курса подготовки офицеров запаса

Напомним, народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу.

Источник: https://censor.net.ua/n3085985
 
   
 Топ комментарии
 
Тогда б армии п...ц настал бы сразу.
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А энтот ахфицер Таня поедет в окопы или в Раде перекантуется пока?
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Учитывая, что глаза у таньки страшные, оно и понятно, что не за глаза ставили😀
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Кто первый напишет: "...но Таня - депутат! Ей даже пострелять дали!" Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне, - Чороновол - Цензор.НЕТ 7253
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Я немного не так напишу. Просто спрошу:
в каком зеркале Таня видела красивые глаза? 0_0
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Попадет к Муженке в Генштаб - переплетутся ка два сиропа в одном стакане.
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На яку армію потрібно рівнятись на думку Сидоренко?
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І це ж треба, скільки прихильників в Сидоренко, який кидає камінюку в українську армію...
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Молодець Танюха. Поважаю. Всі б такі депутати були..
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Примечательно, что реальный п*ц армии настал в 2013-2014, когда ни одного такого офицера в её составе не было. "Совпадение? Не думаю." Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9297
А зрадофил грязь везде найдёт Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5138
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Неужели Муженка тогда не был офицером? Барыги из янучарской думы не шли в армию, потому что там уже и генералам было нечего разворовывать, а пострелять они могли и золотыми патронами из золотых пистолетов, если хотели, а не за гос счет.
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>Неужели Муженка тогда не был офицером?

Когда это Муженко был депутатом ВР?
>а пострелять они могли и золотыми патронами из золотых пистолетов, если хотели, а не за гос счет

Во-первых, "золотые патроны" - априори за гос.счёт.
Во-вторых, люди что - должны за свой счёт проходить государственные курсы офицерской подготовки? Тогда совсем неудивительно, что до 2014-го самым лучшим приобретённым навыком было укладывание плитки на даче у начальства Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2862
Патронов жалко зрадофилам, пипец Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2862
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А, я зрозумів. Українська армія була слабка тому що в неї не було депутатів. А тепер буде сильна тому що там депутати. так?
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>А, я зрозумів.
Не видно
>Українська армія була слабка тому що в неї не було депутатів. А тепер буде сильна тому що там депутати. так?
Нет, пробуй ещё
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- барыгоботское мыслепутие. фтоппку.
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зрадофилушка, ты лучше скажи: упомянутые тобой "золотые патроны" таки за чей счёт? Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3372
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за мой счет больше флудить не дам ТЧК.
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Ага, как подловили на золотых патронах и оправдывании барыг януческу, которые стреляли из золотых пистолетов "не за гос.счёт, в отличии от Чорновол!" - так сразу в неосознанку
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зачем депутатам уметь стрелять? - это приводит к развитию в экономике?
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Побыть в чужой шкуре - всегда полезно
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для этого надо побывать под мушкой сепарского снайпера или держать его на мушке, а не занимать чужое место на офицерских курсах без иной надобности как самопиара за гос счет.
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Во-первых, в зону АТО таких (и срочников) брать нельзя по закону.
Во-вторых, это крайности из серии "вот когда напишешь Войну и Мир - тогда и буду считать тебя писателем", "когда построишь Коллайдер - тогда и буду считать тебя инженером", "когда оторвёт ноги - тогда и буду считать тебя сапёром".
В-третьих, тебе тоже никто не мешает заняться таким "самопиаром" за гос. счет, поэтому не завидуй Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 8
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мне "мешает" совесть, а вам, имхо, только зуд между ногами и звон между ушами.
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"совесть" ватника или кого? когда последний раз на сборах был или "не моя забота"? Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7413
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К чему эти кацапские, нижнепоясные замашки?
Вас ведь не оскорбляли.

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Кого тут оскорбили, у кого "зуд между ногами или звон между ушами," или у кого ник ниже пояса - в кацапском стиле?
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Если у Вас были вопросы относительно ника, нужно было поинтересовать в культурной форме. А пытаться острить в стиле пуйла кремлевского по поводу написанного оппонентом не стоит.
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А энтот ахфицер Таня поедет в окопы или в Раде перекантуется пока?
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Учитывая, что глаза у таньки страшные, оно и понятно, что не за глаза ставили😀
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Интересно, она теперь в камуфляже в раду будет ходить ?
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Більш актуальної теми, ніж піар Чорновол, Цензор.Нет не знайшов?!
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Вчера рейдеры с оружием захватили предприятие єлеватор под Харьковом, расстреляв рабочих, перед этим регистратор там в наглую изменил собственников.

Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне, - Чороновол - Цензор.НЕТ 9919
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Не захватил, а попытался, теперь будут посадки Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне, - Чороновол - Цензор.НЕТ 7675
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Ну так первое ж правило зрабобота - звиздеть так уж по полной.
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у порохоботов это - нулевое правило, шоли?
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Всё равно рейтинг 0,0000000.... Как не старайся.
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Нюююю, с глазками явно перрребор... Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне, - Чороновол - Цензор.НЕТ 9706
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Команду "ложись" она правильно выполняла?
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Женщина-депутат всегда(!!!) знает , какое "положение" нада
прррринять... Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне, - Чороновол - Цензор.НЕТ 530
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смотри, как бы он тебя не поимел... долго ли умеючи, когда югик хенпрокугорчик при пеце.
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Ти так авторитетно це сказанув, що Я подумав- тебе ВЖЕ ??
🤑
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и югика - слишком короткий до UK дотянуться.
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I guess so. Just a guess. I don't want to check it and I don't really care. Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2608
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Тут каждый первый савшкинец/ольгинец такой же англичанин, как ты.
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Их от вас, барыгоботов, порой не отличишь, ни по-флагу, ни по-постам.
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- Продемонстрировал отсутствие правдивых аргументов барыгобот, прикрывая барыжье рыльце украинским флажком.
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Фото паспорта и местной газеты в студию, трепло проксевое.
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Когда Пашинский в следующий раз откроет огонь по безоружным людям Танюха его прикрывать будет? Надеюсь пулемет МГ ей не подарят? А то Яценюку автомат системы Томпсон подарили. Беда может быть.
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Та бачили ми той курс, Таня, не кіпшуй. Ти справжній охвіцер! А з серьожним пістелетом, ще й бойовий охвіцер )))
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поэтому так и воюют

кто быстрее в столбик рассчитает

доворот батареи тот и победил
а в НАТО там без экстрима
все на компюторах расчеты

скукотище
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курс офицера...запаса
а я бы хотел курсы (можно годичные) министра...пенсионера
с соответствующими выплатами и льготами
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у нас народец такой в место того чтоб сказать молодец девочка и быть самим лучше опустят человека и обольют грязью
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Це не наш "народєц такой": більшість з тих, хто зараз накидує тут лайно - або ольгінці, або місцеві медведчуківці та мураєвці, або просто диванна гвардія, яка не може признати себе чмом, а по-чорному заздрять цій жінці, що взяла просто і пішла до війська на відміну від нікчем, які герої та стратеги тільки в "танчиках"!
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А всё потому, что на этой "девочке" пробы ставить негде. Просто народ наверное ещё не забыл её примитивно нарезанное видео с регистратора. Просто народ ещё не получил ответ на вопрос, почему когда эта "девочка" на глазах у всего мира, в прямом эфире, совершила уголовное преступление, то действующая ещё на тот момент власть Овоща никак на это не отреагировала..... К это "интердевочке" такая масса вопросов накопилась, что лучше бы ей о себе лишний раз не напоминать.
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А какое ей звание присвоили? Неужели сразу офицерское дали? Есть кто из вояк, объясните как можно за 2 месяца (или сколько она там была) получить офицерское звание та еще по такой специализации как артеллерист
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Апяяяять.... Только все забыли про эти эпические фото-стрельбы, как она решила всем напомнить.
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Чето-то Танюша пижжит... Мы в 1994 году после военной кафедры на полигоне из АЗП-57 от шестидесятого комплекса по наземным стреляли...
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У меня есть калькулятор в телефоне. Все быстро считается и удобно. А в уме считать большие цифры уже и не смогу. Так что молодец, Татьяна.
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молодца ли овца, которая корм ест, а шерсти не дает.
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Конечно молодца. Моего отца во время войны и то пол года в артучилище учили и только младшего лейтенанта дали.
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Если исходить из логики Татьяны Николаевны, то на хрена офицеров по 4 года в военных училищах мурыжат? Пару месяце курсов - и достаточно! А если честно, упаси Господь от таких "офицеров". Это даже хуже, чем "пиджаки" - здесь еще и вагон амбиций на прицепе.
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"Цензор" становится рупором пропаганды провластных функционенров .
Черновол была интересна , когда была репортёром . Сегодня она рядовой депутат весьма непопулярной партии .
Но вот скажите - сколько , например , раз в этом году сайт вспомнил такую фамилию как Гриценко Анатолий (это не мой кандидат) ?
По-моему - один раз , когда он по глупости неудачно наехал на Тимошенко . Ниодного интервью , ниодного описания того, чем занимается один из ключевых кандидатов в президенты .
Тимошенко "повезло" больше -- на неё методически собирают грязные и подленькие фотожопы .
Зато Черновол Татьяна тут звезда . Её поход в армию обсасывается с десяти сторон . Её цитируют как Цицерона в юбке . Её разбирают на цитаты и из каждой делают отдельную ветку .
Но как аналитик большинство скажет , что Юлия Мостовая куда интереснее -- особенно сейчас , когда её муж наиболее вероятный соперник Тимошенко во втором туре ...
Ну допустим , Кошкина Соня это конкурент . Но у Мостовой совсем другой формат .

Цензор - вы живёте в параллельной реальности !
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Таня волнуется что начинают забывать о ее великом подвиге-ускоренных якобы курсах по депутатским льготам. Решила зайти с женской стороны и ненавязчиво намекнула о своих красивых глазах. Якобы красивых. Какие курсы, такие и глаза.
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Таня получила по морде от одного бандита,чтобы перейти к другому )) И кто ей виноват ? ))
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насчет "красивыеглаза" здеся, как говорится "напокупателя" (сравнимо с женщиной тисячолетия, то много бухать не надо, но надо), но психотерапевта (желательно незаангажированного) тебе пройти надо бы было еще до курсов...
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лучше на три и сразу. и много много раз, шоб пиар эгзибиционизмом не баловалась.
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Пис...уй вже в ЦАХАЛ, брехлива зрадлива єврейка, там тебе навчать не зраджувати і не брехати. Тільки довідку від психіатра залиш в Україні, бо не візьмуть і в ЦАХАЛ.
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впереди курсы генеральш запаса. Там уже не на глаза смотрят, а на зубы и нёбо.
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И тут засветилась, красивые глаза, прошмантовка ты. Воин, СМЕХОТА.
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Тань ти вже вибач , але за твої очі заліку тобі ніхто не поставить як їх не підводь .
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Пашинский,а в нас с тобой любов?
-А як же?! Звичайно.От би ты ще артилеристкой стала,сразу поженились бы.
-Ну тогда я на курсы.
-Давай.Алё Светик?Я свою на курсы сплавил Мені не ставили оцінки за красиві очі, мій курс офіцерів запасу - перший в історії України мав бойові стрільби на полігоні, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3130
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол
 
 
 
 
 
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