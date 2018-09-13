 Мне не ставили оценки за красивые глаза, мой курс офицеров запаса - первый в истории Украины, у кого были боевые стрельбы на полигоне, - Чорновол

Об этом она заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Я старалась. Сдала на четыре. Но получала и тройки. Потому что подход преподавателей был такой: "Вы больше чем на тройку не знаете", - так и ставили тройку с плюсом, тройку с тремя плюсами... А на попытку поспорить мне отвечали: "Татьяна Николаевна, вы не в Верховной Раде", - говорит нардеп.

Также Чорновол прокомментировала неоднозначную реакцию на то, что не совсем по уставу надела форму. "Заправленный китель - это мой маленький женский секрет... Поверьте, трудно подогнать на себя сшитую на мужскую фигуру форму. Рукава длинные, коротковатые брюки, китель на бедрах не сходится, а заправился - и хорошо, на меткость стрельбы это не влияет", - отметила нардеп.

Рассказывая об обучении по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского, Чорновол призналась, что "это было лучшее за прошлый год. Отдушина".

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"Поясню: артиллерийские расчеты - чтобы пушка попала в цель, нужно рассчитать прицел, уровень, доворот. Первый снаряд полетел, это пристрелка. А дальше считаешь корректуры. Причем наблюдаешь отклонения снаряда с КСП, а батарея расположена совсем в другом месте. То есть может быть так, что ты воочию наблюдаешь, как снаряд отклонился вправо, а доворот для батареи нужно будет выполнить влево. Все это надо вычислить (с коэффициентом расстояния, шагом угломера). И это все это в бешеном темпе, без калькулятора. Для артиллерии самое главное - выполнить огневое задание и убежать, пока не прилетела "ответка". И пока часами добавляешь, делишь, множиш все политические проблемы, беды, обиды, неудачи улетают прочь. А поставили тройку с тремя плюсами за стрельбу - вообще счастье", - рассказала Чорновол.

Нардеп рассказала, что курсанты тренируются на гаубицах Д30. "Замечательное оружие. После него можно работать на чем угодно. Например, мы на присяге разыгрывали сценку боя, у врага - 120-й миномет, а мы отвечаем гаубицами. Дали нам миномет – разобраться. Без какого-либо инструктажа, разобрались и навели в цель за 10 минут. Мой курс офицеров запаса первый в истории Украины имел боевые стрельбы на полигоне. Это университет обороны постарался", - резюмировала нардеп.

Полный текст интервью с Татьяной Чорновол "Лещенко фотографував "Хонку" Януковича з катера Пашинського" читайте ЗДЕСЬ.

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Напомним, народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу.