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 Представители ОРЛО готовы передать на подконтрольные Украине территории 50 заключенных, осужденных до 2014 года, - Фриш

Представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) заявили о готовности передать на подконтрольные правительству Украины территории заключенных, которые были осуждены до начала военного конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш.

"Я слышал, что таких людей много, которые желают, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере, я знаю о 50 случаях. Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО", - сказал Фриш на брифинге в четверг в Киеве.

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"И мне в ОРЛО подтвердили готовность переместить этих лиц", - добавил он.

Как сообщалось ранее, координатор специальной мониторинговых миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают наемники РФ в заложниках в ОРДЛО, а также с 5 лицами, заключёнными до начала войны, которые пожелали быть переведенными в Украину для отбывания наказания.

Источник: https://censor.net.ua/n3085984
 
 
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своих зэков нам явно не достаточно ..
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выйдут по амнистии здесь и будут грабить от Львова до Киева. Поэтому они и просятся
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Они хотят заслать уже подготовленных диверсантов ?
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нет, они хотят избавится от лишних расходов, за одно многие и выйдут по амнистии. в шиколаде для них все
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В первую очередь пусть отдадут тех, кого арестовали после 2014 года.
Наркодилеров, убийц по бытовухе могут оставить себе. Это их контингент.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставители ОРЛО готовы передать на подконтрольные Украине территории 50 заключенных, осужденных до 2014 года, - Фриш
 
 
 
 
 
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