 Представители ОРЛО готовы передать на подконтрольные Украине территории 50 заключенных, осужденных до 2014 года, - Фриш

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш.

"Я слышал, что таких людей много, которые желают, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере, я знаю о 50 случаях. Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО", - сказал Фриш на брифинге в четверг в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фриш посетил в ОРДЛО менее половины из 17 запрашиваемых Киевом заложников. В Луганске ему вообще показали не тех людей, - Ирина Геращенко

"И мне в ОРЛО подтвердили готовность переместить этих лиц", - добавил он.

Как сообщалось ранее, координатор специальной мониторинговых миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают наемники РФ в заложниках в ОРДЛО, а также с 5 лицами, заключёнными до начала войны, которые пожелали быть переведенными в Украину для отбывания наказания.