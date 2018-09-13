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 НАБУ вручило мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, - Омелян (обновлено)

Сегодня в 8:40 сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Утро 13 сентября подарило новый опыт. В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачено кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили!", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, - НАБУ

"Как спрашивали меня в Могилянке: можете ли Вы дать нам гарантии, что за проведенные реформы против нас не будут возбуждены уголовные дела? Я тогда честно ответил, что: нет, не могу, потому что мы живем в такое время, когда всего достигают путем борьбы. Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили "Раянейр", подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление - не знает только ленивый. Но, на это времени нет, есть другие важные цели... Приветствую, выборы начались", - резюмировал Омелян.

НАБУ вручило мне подозрение за незаконное обогащение десять лет назад, - Омелян 01

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании

Источник: https://censor.net.ua/n3085982
 
 
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Омельян пытается пойти по стопам Рабиновича и закосить на дурку,что бы не сесть
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100% "объявить подозрение первому министру" косит под манию величия.
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Ну все поплыл Омелян, сроки давности хай читает и адвокатов нанимает, а лучше пусть идет на сделку со следствием и все расскажет, кто где как и почему. А две недели Омелян ты был в гостях, неужели не допетрав сказать такое? Или там реально куча денег заплатил за две недели с блэк-джеком и шлюхами
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Вот такой вот пердомонокль для Гуперлупера
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ох святой, святой омелян, хз сколько заработавший на том, чтобы сместить поляка с главы ЖД, которая при этом поляке впервые за 20 лет вышла в плюс, а сейчас (О совпадение!!!) опять в убытках. Пресвятой Омелян многомученник не укравший ни пенни, сразу надо канонизировать этого персонажа и развесить во всех церквях.
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Зато явно не "совок"... Нет у него этих предрассудков...
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Министр Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги. Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
🤑
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А Грановскому слабо вручить? Гребаные идиоты..
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Или Юре Енакиевскому, Бойко и далее по списку. Там явно не две недели незадекларированного проживания в доме можно накопать.
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Запомнился попыткой переименовать Борисполь в аэропорт имени циника Малевича...
который то и рисовать не умел...
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я аш всплакнув. нєгодяі з НАБУ на святого чоловіка наїхали
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уявляю, яка наелектризована атмосфера всередині Бюро. там же детективи ніби бунт піднімають, щоб директор пояснив свої візити в Козин...
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Моя остання зарплата становила 2500 доларів за роботу 12 годин на тиждень в Інтернеті. Друг моїх сестер вже в середньому становить 8к на кілька місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко це було, коли я його випробував. Потенціал з цим нескінченний.
Це те, що я роблю>>>> Ecash10.COM
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ вручило мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, - Омелян (обновлено)
 
 
 
 
 
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