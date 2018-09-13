 НАБУ вручило мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, - Омелян (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Утро 13 сентября подарило новый опыт. В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачено кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили!", - рассказал он.
"Как спрашивали меня в Могилянке: можете ли Вы дать нам гарантии, что за проведенные реформы против нас не будут возбуждены уголовные дела? Я тогда честно ответил, что: нет, не могу, потому что мы живем в такое время, когда всего достигают путем борьбы. Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили "Раянейр", подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление - не знает только ленивый. Но, на это времени нет, есть другие важные цели... Приветствую, выборы начались", - резюмировал Омелян.
Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.
а ось тут буде зупинка гіперлупа
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
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который то и рисовать не умел...
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