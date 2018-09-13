 НАБУ вручило мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, - Омелян (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Утро 13 сентября подарило новый опыт. В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачено кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили!", - рассказал он.

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"Как спрашивали меня в Могилянке: можете ли Вы дать нам гарантии, что за проведенные реформы против нас не будут возбуждены уголовные дела? Я тогда честно ответил, что: нет, не могу, потому что мы живем в такое время, когда всего достигают путем борьбы. Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили "Раянейр", подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление - не знает только ленивый. Но, на это времени нет, есть другие важные цели... Приветствую, выборы начались", - резюмировал Омелян.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило, что Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.