 Суд над Януковичем: адвокаты зачитывают дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ

12:39Говорит, что сам Луценко "запятнан кровью", называет его "соорганизатором переворота". Напоминает, что для назначения Луценко генпрокурором Верховная Рада даже изменила законодательные требования к кандидату на эту должность.

12:38 Адвока цитирует посты в Facebook генпрокурора Юрия Луценко, а также его выступления. Говорит о том, что процесс является политическим.

12:36Далее Байдык перечисляет то, что называет преступлениями в этом деле со стороны власти: например, изменения законодательства, касающиеся процедуры заочного расследования и суда. По словам адвоката, эти изменения были внесены после выступления президента Петра Порошенко.

12:32"Президент не нарушил присягу, а ответсвеннность за развал страны должны нести те политики, которые захватили власть в 2014 году" – Байдык. Далее адвокат говорит, что суд должен оправдать Януковича, а "некоторые свидетели" сами должны занять место на скамье подсудимых.

Байдык продолжает утверждением, что следователи и прокуроры лоббировали изменения в УПК, который дали возможность осудить Януковича заочно. А перед международным сообществом, считает ажвокат, была создана иллюзия честного суда.

12:29"Обращение к Путину было отправлено в рамках договора о дружбе. Оно оставалось последней надеждой президента Украины на то, что это помогло бы спасти Украину. Нет там призыва к введению войск, и мы это доказали!", – адвокат.

12:28"Президент стучался во все двери, обращался к гарантам Соглашения – Польше, Франции, Германии. Но просьбы остались без ответа", – читает Байдык текст дебатной речи.

12:26 Адвокат Януковича утверждает, что в Крыму люди были против Майдана и "госпереворота", поэтому "приняли для себя решение". А о. президента Турчинов отдал войскам приказ отступать.

12:24 По словам Байдыка, все преступления власти будут наказаны. Среди таких преступлений он называет расстрел мирных граждан, вооруженный захват власти, изменение конституционного строя.

Байдык заявляет, что Постановление Верховной Рады Украины от 22.02.2014 о самоустранении Януковича – антиконституционно.

12:22Байдык считает что приговор вряд ли будет справедливым. Подчеркивает, что процесс идет под тщательным контролем власти, и в суде происходит шоу.

12:21Крым потеряли, потому что тогдашняя оппозиция вела себя агрессивно и заставила часть народа восстать, – утверждает адвокат Януковича в дебатной речи.

12:20События на Майдане проходили "по сценарию, который был утвержден в США и Евросоюзе", говорит Байдык. В результате, по его мнению, Украина потеряла территориальную целостность, стала бедной, народ выезжает из страны.

12:19Переворот был совершен теми, кто сейчас находится у власти и кто в феврале 2014 подписал Соглашение о мирном урегулировании, утверждает Байдык в дебатной речи. Говорит, что обещания были нарушены, "когда еще не успели на Соглашении высохнуть чернила". Утверждает, что Янукович не хотел допустить кровопролития.

12:17В дебатной речи Байдык говорит, что теперешний судебный процесс – исторический и политический. "Очевидно, что основная цель - отвлечь внимание народа Украины от того, что происходит в стране. Бедность, разруха. В этом хотят обвинить четвертого президента Украины", - читает Байдык. Говорит, что при Януковиче страна развивалась.

Что были дружеские отношения со всеми соседями, что была стабильность, развитие культуры и так далее. Что был смещен Янукович в результате переворота. Что подобные были и в других странах - Чили, Ливии, Грузии и так далее.

12:15Байдык заявляет, что готов к дебатам, но только частично. Он начинает зачитывать дебатную речь.

12:14Судьи вернулись в зал заседаний.

11:46 Судья объявляет перерыв на 15 минут.

11:45Судья Девятко отвечает Горошинскому на просьбу дать время на ознакомление: "Ваше поведение сегодня свидетельствует, что вы прибыли для того, чтоб злоупотреблять правой на защиту вашего клиента. Готовы ли вы к дебатам?"

"Нет, не готов. А мои ходатайства не касались вопросов... ", - отвечает Горошинский.

"Я готов!", - заявляет Байдык. И просит дать ему 15 минут перерыва.

11:41Судья говорит, что у Байдыка было для ознакомления полтора месяца, и повторно просит начать выступление в дебатах.

11:39Пока Байдык читает, Горошинский говорит тихо Рябоволу: "Ты сдал интересы клиента! Не стыдно?"

11:39Байдык выходит и заявляет, что Янукович запретил ему участвовать в дебатах, пока он, Байдык, не изучет дело. По его словам, сделать этого он не успел, ведь вошел в дело не так давно. Просит дать ему еще месяц.

11:37Рябовол закончил читать и передал текст дебаиной речи судьям. "Слово для дебатов передается адвокату Байдыку", - говорит Девятко.

11:36Байдык: "Наш коллега принял позицию прокуроров! Он принимает участие в процессе, только чтоб осудить нашего клиента!".

Рябовол продолжает читать, Байдык и Горошинский продолжают его перекрикивают.

11:34Адвокат Рябовол просит суд оправдать Януковича. Это финал его дебатной речи. Просьбу оправдать экс-президента он аргументирует тем, что вина Януковича не доказана. Другие адвокаты замолкают

11:21Рябовол продолжает читать. Его пытается перекричать адвокат Байдык, тоже читая что-то. Смысл слов обоих разобрать не удается.

11:19Сотрудник суда объясняет корреспонденту Цензор.Нет, что Рябовол читает дебатную речь, однако в ней озвучивает новые ходатайства к суду - например, ходатайство о переносе дела или о допросе свидетелей.

11:17Судья Девятко говорит, что судьи выслушали всех свидетелей. И просит продолжить читать дебатную речь. Рябовол продолжает читать.

11:15Рябовол заканчивает читать. Становится ясно, что он просит вызвать свидетелей, возобновить стадию судебного следствия и отложить стадию дебатов.

Адвокат Горошинский вновь заявляет, что Рябовол вообще не имеет права принимать участие в процессе.

11:12По доносящимся обрывкам фраз можно сделать вывод, что Рябовол все же читает дебатную речь.

11:09Рябовол начинает что-то читать, но его перекрикивают адвокаты. Доносятся лишь обрывки фраз, общий смысл разобрать нельзя. Три адвоката кричат одновременно.

11:08Девятко объясняет Рябоволу, что Януковичу объявлен в розыск и скрывается на территории РФ. Утверждает, что у Рябовола было достаточно времени на подготовку к дебатам. И что позиция Януковича ясна и приобщена к делу. В частности, есть заявление Януковича о том, что он запрещает защищать его государственным адвокатам, а также запрещает любым адвокатам выступать в дебатах. "Прошу продолжить ваше выступление в дебатах!", - Девятко.

11:05Горошинский заявляет, что Рябовол не имел права ничего зачитывать. "Он фактически подменил дебатную речь просьбой о переносе дела. Это манипуляция! Я протестую! Он вообще не имеет права представлять интересы Януковича!", - заявляет Горошинский.

11:04Байдык, который только что перебивал Рябовола, вдруг громко заявляет: "Я поддерживаю ходатайство коллеги!". В зале смеются журналисты.

11:02"Прошу объявить перерыв!", - кричит адвокат Рябовол. Все в удивлении замолчали, потому что были уверены, что он читает дебатную речь.

10:59Рябовол продолжает что-то зачитывать, но слов не разобрать: его перекрикивают адвокаты Байдык и Горошинский.

10:59"Уважаемый суд! Я требую сделать замечания адвокатам за то, что они мешают выступлению своего коллеги! Они бегают по залу, срывают заседание!", - кричит адвокат Крым, он взял слово впервые за все сегодняшнее заседание. Судья Девятко выносит предупреждения и делает замечания: двум адвоката Януковича по договору и прокурору Максиму Крыму. Причина - все они прерывает дебатную речь адвоката Рябовола.

10:57"Не работайте на прокуроров!", - кричит Байдык. "Я работаю на Януковича!", - кричит в ответ Рябовол

...

10:54Все три адвоката кричат.

10:54Рябовол: "Не перебивайте мое выступление в дебатах! ". Продолжает читать, но его речь не разобрать.

"Уважаемый коллега, мы же с вами договорились! - кричит Байдык, - Журналисты, посмотрите, наш коллега перешел на сторону прокуроров!"

10:52Судья просит Рябовола читать. Рябовол начинает читать. Его перекрикивают другие адвокаты. Все превращается в крик. Речь Рябовола не слышна.

10:51"Суд, посоветовшись на месте, решил снова сделать замечание адвокату Горошинчкому за то, что он перебивает своего коллегу. Вместе с тем сообщаю, что сейчас стадия дебатов, что стадия подачи ходатайств об отводе закончена. Вы можете изложить свое недовольство в апелляционной жалобе, если вас не устроит решение Оболонского суда", - заявляет судья Девятко. Горошинский говорит, что это не так. Что ходатайство об отводе можно подать в любой момент. Горошинский требует рассмотреть его ходатайство по сути

10:45

Слева направо: Рябовол, Байдык, Горошинский

10:44Горошинский: "Извините, но в связи с этим я хочу заявить ходатайство об отводе всей коллегии судей"

"Нарушается право моего клиента на защиту!", - заявляет Горошинский.

10:43Заявление защитника Горошинского суд оставляет без рассмотрения. "Адвокат Рябовол может продолжить речь!", - говорит Девятко. Просит Горошинского не прерывать речь Рябовола.

10:38Горошинский напоминает, что Виктор Янукович написал заявление, в котором отказался от услуг адвоката по назначению Рябовола и всех других адвокатов, потому что не доверяет им.

10:35Горошинский сообщает, что подписал свое ходатайство, и зачитывает его. Теперь в зале три адвоката. У двух из них заключен договоры с Януковичем – у Александра Горошинского и Александра Байдыка. А третий назначен Центром предоставления бесплатной правовой помощи – это Юрий Рябовол.

10:33Судья объясняет ему, что речь все же предоставили Рябоволу.

"Нет, у меня есть ходатайство!", - говорит Байдык. Он начинает зачитывать некое ходатайство.

Судья его прерывает: "Адвокат Байдык, прекратите нарушать порядок. Слово предоставлено защитнику Рябоволу".

10:31"Извините, я вас покину, но вы подали заявление, которое не подписано", - Девятко.

Распахивается дверь, вбегает, сильно тяжело дыша, адвокат Байдык.

"Извините!", - Байдык.

10:30Девятко: "Так, стоп, вы нам дали другое ходатайство - о возобновления судебного следствия".

"Ой, перепутал, я это тоже буду заявлять. Но пока заявляю о том, что Рябовол не может быть адвокатом моего клиента", - Горошинский.

10:29Рябовол начинает читать речь: "Конституцией Украины... "

Горошинский перебивает: "Вы не имеете права читать дебаты!"

Горошинский заявляет ходатайство об отводе Рябоволу.

10:28Рябовол встает и сообщает, что сообщил в Центр правовой помощи о том, что в суд явился адвокат по договору Горошинский, и из Центра ему пока ничего не ответили.

10:26Девятко: "С учетом, что защитники не определились в порядке выступления, суд дает возможность первым в дебатах выступить Рябоволу".

"Нет!, - восклицает Горошинский, - я требую сначала рассмотреть мои ходатайства!"

10:26Горошинский говорит о том, что вошел в дело, чтоб обеспечить достойную защиту своему клиенту. "Выступить в дебатах я не имею права, поскольку не знаком с делом. К дебатах я не готов", - Горошинский.

10:24"Вы со своим коллегой Рябоволом определились, в каком порядке выступаете в дебатах?", - спрашивает Девятко.

10:23Председательстввующий Судья Владислав Девятко: "Вы имеете право на ознакомление с делом. Но суд еще не определился, вы хотите конструктивно работать или оттягиваете дело и хотите просто перенести". Добавляет, что Рябовол назначен государством, потому что адвокаты Януковича покидали заседания, отказывались работать.

10:14"Мы не готовы к дебатах, поскольку я не изучил материалы дела", - добавляет Горошинский. Отмечает, что так же должен согласовать свою позицию не только с клиентом, но и с другими адвокатами. Также утверждает, что у него принципиальная позиция о том, что нет правовых оснований, чтоб в деле участвовал бесплатный адвокат, назначенный государством.

10:13"Я прошу дать мне срок на ознакомление, мне будет достаточно трех месяцев. После этого я согласую свою позицию с клиентом. И еще нужно время на написание дебатов. В три месяца я постараюсь вложиться", - заявляет Горошинский

10:11Теперь он просит предоставить ему время на ознакомление с делом, а это, по его словам, 76 томов.

10:10Горошинский сообщает суду, что адвокаты объединения AVER LEX вышли из дела, потому что им угрожают. И поэтому он, Горошинский, заключил договор с Януковичем договор, и теперь будет представлять его интересы.

10:07Адвокаты Виктора Януковича из адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк и его коллеги пришли в зал заседания и до начала слушания сообщили, что не будут на нем присутствовать. По словам защитников экс-президента, они заняты юридической работой по защите Виктора Януковича в международных инстанциях. В зале остался адвокат Александр Горошинский, который известен тем, что защищал бойцов расформированного спецподразделения "Беркут" и назначенный государством адвокат Юрий Рябовол.