 Суд над Януковичем: адвокаты жалуются на "прокурорский произвол". СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

18:30 Суд объявляет перерыв. Расмотрение дела возобновится завтра, в пятницу, 14 сентября, в 10:00. Цензор.НЕТ будет вести текстовую трансляцию заседания.

18:29 Адвокат Байдык говорит, что рабочий день окончен, и просит объявить перерыв.

18:15 Бывший президент не может присутствовать лично из-за угроз его безопасности и жизни, говорит Байдык. Правоохранительные органы, по его словам, не сделали ничего для того, чтобы устранить эти угрозы и обеспечить Виктору Януковичу безопасноть, если бы тот решил приехать в Украину, утверждает Байдык.

18:12 Право Януковича на справедливый суд, спецрасследование по его делу назначили незаконно, – подводит итог своей речи адвокат Байдык.

18:08 Генпрокуратура не предоставила ни единого доказательства того, что Янукович прячется от следствия, говорит Байдык.

18:06 Янукович просил Россию о предоставлении временного убежища, говорит Байдык. В этом прошении и был указан его фактический теперешний адрес.

18:02 Обязательное условие специального судебного процесса – то, что подсудимый отказывается участвовать в суде либо его местонахождение неизвестно. А все необходимости данные о фактичном пребывании Януковича были переданы прокуратурой задолго до начала судебного процесса, – говорит адвокат.

17:56 Бывший президент Украины не прячется от суда, говорит его адвокат. Он постоянно высказывал готовность принимать участие в судебных заседаниях. И сам подсудимый, и его защитники не раз обращались с просьбой использовать механизм международно-правовой помощи, утверждает Байдык.

17:51 Янукович не прячется: наоборот, он хочет принимать участие в судебных заседаниях, – утверждает Байдык. Заочный судебный процесс адвокат называет нарушением. Напоминает, что заседания могут происходить с использованием видеосвязи.

17:49 Януковичу никто не разъяснил, что у него есть право просить суд о рассмотрении его дела судом присяжных, говорит адвокат. Это, по его словам, тоже нарушение.

17:46 Байдык говорит о суде присяжных: объясняет, что это такое, зачитывает правовые нормы. Темп его речи значительно медленнее, чем до перерыва.

17:45 Судебное заседание возобновили. Адвокат Байдык продолжает читать дебатную речь.

17:32 Суд отказал Байдыку в завершении слушаний и настаивает, чтобы тот продолжил читать дебатную речь. Байдык просит о перерыве. Судья назначает перерыв продолжительностью 10 минут.

17:32 Судья Девятко спрашивает, сможет ли Байдык быть на заседании завтра, в пятницу, 14 сентября, в 10:00. Байдык в ответ говорит, что у него на это время назначено слушание другого дела в Подольском суде. И просит назначить следующее заседание на 14:00 завтра или на 10:00 в понедельник, 17 сентября.

17:29 Байдык просит объявить перерыв, так как рабочий день уже заканчиватся. И назначить следующее заседание на понедельник, чтобы у стороны защиты было время на подготовку.

17:21 Повестки слали на адрес Януковича в Киеве, хотя следователи знали, что он живет в Ростове, говорит адвокат бывшего президента.

17:18 Право Януковича на высказывание также было нарушено. Он так и не получил повестку, – Байдык.

17:11 "До приговора суда человек считается невиновным. Называть его виновным в публичной сфере или в публикациях СМИ – значит нарушать его права. Генпрокурор Юрий Луценко делал это неоднократно," – говорит Байдык.

17:08 Теперь адвокат говорит о давлении на судей со стороны прокуратуры. Опирается на публикации СМИ с заголовками "ГПУ давит на судей Януковича".

17:07 "Право Януковича на справедливый суд нарушено", – делает вывод Байдык. И возвращается к примерам из Европейского суда.

17:03 "Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора, сама писала в Facebook о давлении на судей путем их преследования", – утверждает адвокат Януковича.

17:00 "Судья Девятко во время Майдана изымал у участников протеста автомобили, за что позднее получили дисциплинарное взыскание. Это открывает возможности давления на него со стороны прокуратуры", – Байдык.

16:59 СМИ сообщили о назначении состава суда и назвали имена судей еще до того, как компьютерная система должна была автоматически определить состав судейской коллегии, утверждает адвокат Януковича.

16:57 Прокуратура давила на Печерский райсуд и на Апелляционный суд, чтобы добиться передачи дела Януковича именно на рассмотрение Оболонского суда, – Байдык.

16:56 Байдык утверждает, что судей назначили неправомерно: мол, в компьютерную систему назначения судей было осуществлено вмешательство.

16:51 "Порошенко заявил, что дело Януковича – главное дело. А Луценко сказал, что считает это дело главное на своей должности. Это нарушает нормы международного права", – говорит Байдык и приводит примеры дел из Европейского суда.

16:48 "Политический характер следствия и обвинений в адрес Януковича подтверждается тем, что представители прокуратуры не раз оглашали в СМИ предполагаемые сроки завершения судебного процесса", – Байдык. По мнению адвоката, это свидетельствует о давлении на судей.

16:47 Сторона обвинения не вручила Януковичу уведомление об окончании досудебного расследования, – Байдык.

16:45 Байдык утверждает, что Генпрокуратура России в марте 2017 года предоставила Украине теперешний адрес Януковича и сообщила, что он готов принимать участие в следственных действиях. Но ГПУ не прислала Януковичу повестку.

16:40 Судебное заседание возобновляется. Байдык продолжает свою речь.

16:25 Судья Девятко объявляет перерыв на 10 минут.

16:24 "Таким образом, обвинительный акт является незаконными и не может быть рассмотрен", – подводит итог Байдык и просит о перерыве.

16:22 Далее Байдык перечисляет все действия следствия, прокуратуры и суда, которые защита считает незаконными.

16:21 "Сообщение о подозрении Януковичу и остальные следственные и процессуальные действия, осуществленные после 8 октября 2016 года, мы считаем незаконными. А значит, не имеющими силы", – Байдык.

16:18 "Срок досудебного расследования в этом криминальном деле начался 8 августа 2016 года, а не 28 ноября, как утверждает следствие. А раз так, то досудебное расследование против моего клиента может считаться оконченным", – адвокат Януковича Байдык.

16:08 Адвокат зачитывает экспертный вывод кандидата юридических наук, заведующего кафедрой в университете им. Т. Г. Шевченко профессора Андрушко. Согласно этому выводу, сроки проведения досудебного следствия были нарушены. По мнению эксперта, это можно расценить как действия, направленные на нарушение либо ограничение права Януковича на защиту.

16:05 Байдык утверждает, что были нарушены сроки досудебного расследования. По его словам, сторона обвинения слишком поздно запросила о продлении сроков расследования, и решение о его продлении было принято неправомерно.

15:45"Досудебное следствие проведено необъективно, неполно", – говорит адвокат.

15:43Байдык утверждает: арест на все имущество Януковича был наложен незаконно.

15:40 Настаивает, что защита всегда просила допросить Януковича по месту жительства – в Ростове.

15:39Защитник экс-президента вновь подчеркивает, что Януковичу не огласили подозрение. Говорит, что письма с документами, отправленные прокураторой по всем известным адресам бывшего главы государства, пришли обратно, и что адвокаты не стали передавать ему эти документы. Байдык утверждает, что когда генпрокурор Юрий Луценко зачитывал подозрение Януковичу по видеосвязи, то связь была слишком плохой.

15:35"Орган следствия сам подтвердил, что никакой войны нет!", – восклицает Байдык.

15:33 Адвокат подробно говорит о процедуре введения военного положения. И настаивает, что раз оно не было введено, то и агрессии со стороны России не было. "Военного положения нет, а преступление есть?", - вопрошает Байдык.

15:23 Например, говорит, что Янукович живет в Ростове-на-Дону по адресу ул. Еременко, 81, корпус В. Что российская сторона сообщала о готовности содействовать украинским следовтаелям в допросе Януковича по месту проживания. Однако следователи делать этого не стали.

15:22 Байдык продолжает читать дебатную речь. Говорит о процессуальных нормах, которые, по его мнению, были нарушены судом, следствием и прокуратурой.

15:21При этом на самом деле Youtube-трансляция на канале ГПУ продолжается.

15:21 Байдык возвращается к чтению дебатной речи. Его прерывает адвокат Горошинский: говорит, что нет трансляции в Ютубе. Судья Девятко говорит, что видео- и аудиозапись ведутся, а за вопросы трансляции в Ютубе судьи не отвечают.

15:20Заседание суда возобновилось. Судья сообщает Байдыку, что перерыва для подготовки дебатов больше не будет, поэтому он должен продолжать.

14:38Судья объявляет перерыв в заседании. "Для обеспечения права Януковича на защиту и права адвоката Байдыка на обед, объявляется перерыв на полчаса", – говорит судья Девятко.

14:37 Байдык в очередной раз заявляет, что дело заказное, политическое, что судьи могут быть зависимыми. И просит перерыв на 30 минут. "Уже обеденный перерыв должен быть! И мне нужно поесть, и всем людям", - адвокат Байдык.

14:34Он также утверждает, что главный военный прокурор Анатолий Матиос незаконно продлевал сроки досудебного расследования.

14:32Байдык акцентирует внимание на том, что в суде допрошены не все, кого сторона защиты хотела дополнительно привлечь в качестве свидетелей.

14:13Заявляет, что Янукович не бежал из страны, а находился в командировке. И что на него в феврале 2014 года было совершено несколько покушений.

14:11Байдык заявляет, что Янукович не скрывается от следствия и суда, что экс-президент готов давать показания, но только при применении процедуры международно-правовой помощи.

14:00 Адвокат утверждает, что незаконно и заочное расследование в отношение Януковича, и заочный суд.

13:47 Байдык заявляет о процессуальных нарушениях. Утверждает, что Янукович даже не является подозреваемым, потому что ему не было лично вручено постановление о подозрении.

13:38 Адвокат Александр Байдык продолжает читать дебатную речь. Говорит, что право Януковича на защиту было нарушено несколько раз. В частности, когда судьи отказались обращаться в РФ по процедуре международно-правовой помощи в организации допроса Януковича.

13:35 Тем временем, около часа назад журналисты заметили адвоката Виталия Сердюка (который утром заявил, что выходит из дела и отправляется заниматься международной защитой Януковича) в кофейне в квартале от Оболонского суда. А несколько минут назад Адриана Фазекош (еще один адвокат из компании Сердюка) прогуливалась около суда, после чего села в машину с другими представителями объединения AVER LEX и уехала. Около суда еще остаются люди спортивной наружности. Они обычно выполняют функцию охраны адвокатов Януковича, но представляются при этом помощниками адвокатов.

13:33 Заседание возобновилось. Байдык говорит, что пока читает лишь вступительную часть, и что полностью он еще не готов. Возвращается к чтению документа.

13:32 Как удалось выяснить корреспонденту Цензор.НЕТ, за час Байдык прочел 20 страниц, осталось еще столько же.

13:11Байдык просит 10 минут перерыва: объясняет, что у него болит горло. Судья удовлетворяет его просьбу и объясляет перерыв.

13:08 Адвокат Януковича цитирует ту часть дебатной речи прокуроров, в которой говорится о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. "На них возлагалась обязанности развязять агрессивную войну", - читает Байдык. И добавляет: "Это домыслы прокуроров!". Продолжает читать части обвинения прокуроров. Иногда останавливается, замолкают, пролистывает несколько страниц и продолжает читать.

13:04 Байдык пересказывает текст дебатной речи прокуроров, речь в которой шла в том числе о государственно-территориальном устройстве Украины.

12:58 Цитирует определение "военной агрессии" в международном праве.

12:52 Байдык перечисляет исторические факты: рассказывает о создании ООН, развале СССР и обретении Украиной независимости.

12:52Перечислив все полномочия, Байдык делает вывод, что Янукович должен был действовать в интересах государства, защищать его территориальную целостность. По мнению обвинения, он вступил в сговор с представителями РФ и совершил особо тяжкие предступения, говорит адвокат. Защита же считает эти обвинения безосновательными.

12:43 Защитник экс-президента переходит к обвинениям, которые ранее озвучивали прокуроры. Зачитывает часть, в которой прокуроры говорят, как Янукович был избран, принял присягу и стал президентом и главнокомандующим. Перечисляет полномочия президента.

12:42"Законодательство Украины корректировалось специально под дело Януковича, что подчеркивает его избирательность", – Байдык.

12:39Говорит, что сам Луценко "запятнан кровью", называет его "соорганизатором переворота". Напоминает, что для назначения Луценко генпрокурором Верховная Рада даже изменила законодательные требования к кандидату на эту должность.

12:38 Адвока цитирует посты в Facebook генпрокурора Юрия Луценко, а также его выступления. Говорит о том, что процесс является политическим.

12:36Далее Байдык перечисляет то, что называет преступлениями в этом деле со стороны власти: например, изменения законодательства, касающиеся процедуры заочного расследования и суда. По словам адвоката, эти изменения были внесены после выступления президента Петра Порошенко.

12:32"Президент не нарушил присягу, а ответсвеннность за развал страны должны нести те политики, которые захватили власть в 2014 году" – Байдык. Далее адвокат говорит, что суд должен оправдать Януковича, а "некоторые свидетели" сами должны занять место на скамье подсудимых.

Байдык продолжает утверждением, что следователи и прокуроры лоббировали изменения в УПК, который дали возможность осудить Януковича заочно. А перед международным сообществом, считает ажвокат, была создана иллюзия честного суда.

12:29"Обращение к Путину было отправлено в рамках договора о дружбе. Оно оставалось последней надеждой президента Украины на то, что это помогло бы спасти Украину. Нет там призыва к введению войск, и мы это доказали!", – адвокат.

12:28"Президент стучался во все двери, обращался к гарантам Соглашения – Польше, Франции, Германии. Но просьбы остались без ответа", – читает Байдык текст дебатной речи.

12:26 Адвокат Януковича утверждает, что в Крыму люди были против Майдана и "госпереворота", поэтому "приняли для себя решение". А о. президента Турчинов отдал войскам приказ отступать.

12:24 По словам Байдыка, все преступления власти будут наказаны. Среди таких преступлений он называет расстрел мирных граждан, вооруженный захват власти, изменение конституционного строя.

Байдык заявляет, что Постановление Верховной Рады Украины от 22.02.2014 о самоустранении Януковича – антиконституционно.

12:22Байдык считает что приговор вряд ли будет справедливым. Подчеркивает, что процесс идет под тщательным контролем власти, и в суде происходит шоу.

12:21Крым потеряли, потому что тогдашняя оппозиция вела себя агрессивно и заставила часть народа восстать, – утверждает адвокат Януковича в дебатной речи.

12:20События на Майдане проходили "по сценарию, который был утвержден в США и Евросоюзе", говорит Байдык. В результате, по его мнению, Украина потеряла территориальную целостность, стала бедной, народ выезжает из страны.

12:19Переворот был совершен теми, кто сейчас находится у власти и кто в феврале 2014 подписал Соглашение о мирном урегулировании, утверждает Байдык в дебатной речи. Говорит, что обещания были нарушены, "когда еще не успели на Соглашении высохнуть чернила". Утверждает, что Янукович не хотел допустить кровопролития.

12:17В дебатной речи Байдык говорит, что теперешний судебный процесс – исторический и политический. "Очевидно, что основная цель - отвлечь внимание народа Украины от того, что происходит в стране. Бедность, разруха. В этом хотят обвинить четвертого президента Украины", - читает Байдык. Говорит, что при Януковиче страна развивалась.

Что были дружеские отношения со всеми соседями, что была стабильность, развитие культуры и так далее. Что был смещен Янукович в результате переворота. Что подобные были и в других странах - Чили, Ливии, Грузии и так далее.

12:15Байдык заявляет, что готов к дебатам, но только частично. Он начинает зачитывать дебатную речь.

12:14Судьи вернулись в зал заседаний.

11:46 Судья объявляет перерыв на 15 минут.

11:45Судья Девятко отвечает Горошинскому на просьбу дать время на ознакомление: "Ваше поведение сегодня свидетельствует, что вы прибыли для того, чтоб злоупотреблять правой на защиту вашего клиента. Готовы ли вы к дебатам?"

"Нет, не готов. А мои ходатайства не касались вопросов... ", - отвечает Горошинский.

"Я готов!", - заявляет Байдык. И просит дать ему 15 минут перерыва.

11:41Судья говорит, что у Байдыка было для ознакомления полтора месяца, и повторно просит начать выступление в дебатах.

11:39Пока Байдык читает, Горошинский говорит тихо Рябоволу: "Ты сдал интересы клиента! Не стыдно?"

11:39Байдык выходит и заявляет, что Янукович запретил ему участвовать в дебатах, пока он, Байдык, не изучет дело. По его словам, сделать этого он не успел, ведь вошел в дело не так давно. Просит дать ему еще месяц.

11:37Рябовол закончил читать и передал текст дебаиной речи судьям. "Слово для дебатов передается адвокату Байдыку", - говорит Девятко.

11:36Байдык: "Наш коллега принял позицию прокуроров! Он принимает участие в процессе, только чтоб осудить нашего клиента!".

Рябовол продолжает читать, Байдык и Горошинский продолжают его перекрикивают.

11:34Адвокат Рябовол просит суд оправдать Януковича. Это финал его дебатной речи. Просьбу оправдать экс-президента он аргументирует тем, что вина Януковича не доказана. Другие адвокаты замолкают

11:21Рябовол продолжает читать. Его пытается перекричать адвокат Байдык, тоже читая что-то. Смысл слов обоих разобрать не удается.

11:19Сотрудник суда объясняет корреспонденту Цензор.Нет, что Рябовол читает дебатную речь, однако в ней озвучивает новые ходатайства к суду - например, ходатайство о переносе дела или о допросе свидетелей.

11:17Судья Девятко говорит, что судьи выслушали всех свидетелей. И просит продолжить читать дебатную речь. Рябовол продолжает читать.

11:15Рябовол заканчивает читать. Становится ясно, что он просит вызвать свидетелей, возобновить стадию судебного следствия и отложить стадию дебатов.

Адвокат Горошинский вновь заявляет, что Рябовол вообще не имеет права принимать участие в процессе.

11:12По доносящимся обрывкам фраз можно сделать вывод, что Рябовол все же читает дебатную речь.

11:09Рябовол начинает что-то читать, но его перекрикивают адвокаты. Доносятся лишь обрывки фраз, общий смысл разобрать нельзя. Три адвоката кричат одновременно.

11:08Девятко объясняет Рябоволу, что Януковичу объявлен в розыск и скрывается на территории РФ. Утверждает, что у Рябовола было достаточно времени на подготовку к дебатам. И что позиция Януковича ясна и приобщена к делу. В частности, есть заявление Януковича о том, что он запрещает защищать его государственным адвокатам, а также запрещает любым адвокатам выступать в дебатах. "Прошу продолжить ваше выступление в дебатах!", - Девятко.

11:05Горошинский заявляет, что Рябовол не имел права ничего зачитывать. "Он фактически подменил дебатную речь просьбой о переносе дела. Это манипуляция! Я протестую! Он вообще не имеет права представлять интересы Януковича!", - заявляет Горошинский.

11:04Байдык, который только что перебивал Рябовола, вдруг громко заявляет: "Я поддерживаю ходатайство коллеги!". В зале смеются журналисты.

11:02"Прошу объявить перерыв!", - кричит адвокат Рябовол. Все в удивлении замолчали, потому что были уверены, что он читает дебатную речь.

10:59Рябовол продолжает что-то зачитывать, но слов не разобрать: его перекрикивают адвокаты Байдык и Горошинский.

10:59"Уважаемый суд! Я требую сделать замечания адвокатам за то, что они мешают выступлению своего коллеги! Они бегают по залу, срывают заседание!", - кричит адвокат Крым, он взял слово впервые за все сегодняшнее заседание. Судья Девятко выносит предупреждения и делает замечания: двум адвоката Януковича по договору и прокурору Максиму Крыму. Причина - все они прерывает дебатную речь адвоката Рябовола.

10:57"Не работайте на прокуроров!", - кричит Байдык. "Я работаю на Януковича!", - кричит в ответ Рябовол

...

10:54Все три адвоката кричат.

10:54Рябовол: "Не перебивайте мое выступление в дебатах! ". Продолжает читать, но его речь не разобрать.

"Уважаемый коллега, мы же с вами договорились! - кричит Байдык, - Журналисты, посмотрите, наш коллега перешел на сторону прокуроров!"

10:52Судья просит Рябовола читать. Рябовол начинает читать. Его перекрикивают другие адвокаты. Все превращается в крик. Речь Рябовола не слышна.

10:51"Суд, посоветовшись на месте, решил снова сделать замечание адвокату Горошинчкому за то, что он перебивает своего коллегу. Вместе с тем сообщаю, что сейчас стадия дебатов, что стадия подачи ходатайств об отводе закончена. Вы можете изложить свое недовольство в апелляционной жалобе, если вас не устроит решение Оболонского суда", - заявляет судья Девятко. Горошинский говорит, что это не так. Что ходатайство об отводе можно подать в любой момент. Горошинский требует рассмотреть его ходатайство по сути

10:45

Слева направо: Рябовол, Байдык, Горошинский

10:44Горошинский: "Извините, но в связи с этим я хочу заявить ходатайство об отводе всей коллегии судей"

"Нарушается право моего клиента на защиту!", - заявляет Горошинский.

10:43Заявление защитника Горошинского суд оставляет без рассмотрения. "Адвокат Рябовол может продолжить речь!", - говорит Девятко. Просит Горошинского не прерывать речь Рябовола.

10:38Горошинский напоминает, что Виктор Янукович написал заявление, в котором отказался от услуг адвоката по назначению Рябовола и всех других адвокатов, потому что не доверяет им.

10:35Горошинский сообщает, что подписал свое ходатайство, и зачитывает его. Теперь в зале три адвоката. У двух из них заключен договоры с Януковичем – у Александра Горошинского и Александра Байдыка. А третий назначен Центром предоставления бесплатной правовой помощи – это Юрий Рябовол.

10:33Судья объясняет ему, что речь все же предоставили Рябоволу.

"Нет, у меня есть ходатайство!", - говорит Байдык. Он начинает зачитывать некое ходатайство.

Судья его прерывает: "Адвокат Байдык, прекратите нарушать порядок. Слово предоставлено защитнику Рябоволу".

10:31"Извините, я вас покину, но вы подали заявление, которое не подписано", - Девятко.

Распахивается дверь, вбегает, сильно тяжело дыша, адвокат Байдык.

"Извините!", - Байдык.

10:30Девятко: "Так, стоп, вы нам дали другое ходатайство - о возобновления судебного следствия".

"Ой, перепутал, я это тоже буду заявлять. Но пока заявляю о том, что Рябовол не может быть адвокатом моего клиента", - Горошинский.

10:29Рябовол начинает читать речь: "Конституцией Украины... "

Горошинский перебивает: "Вы не имеете права читать дебаты!"

Горошинский заявляет ходатайство об отводе Рябоволу.

10:28Рябовол встает и сообщает, что сообщил в Центр правовой помощи о том, что в суд явился адвокат по договору Горошинский, и из Центра ему пока ничего не ответили.

10:26Девятко: "С учетом, что защитники не определились в порядке выступления, суд дает возможность первым в дебатах выступить Рябоволу".

"Нет!, - восклицает Горошинский, - я требую сначала рассмотреть мои ходатайства!"

10:26Горошинский говорит о том, что вошел в дело, чтоб обеспечить достойную защиту своему клиенту. "Выступить в дебатах я не имею права, поскольку не знаком с делом. К дебатах я не готов", - Горошинский.

10:24"Вы со своим коллегой Рябоволом определились, в каком порядке выступаете в дебатах?", - спрашивает Девятко.

10:23Председательстввующий Судья Владислав Девятко: "Вы имеете право на ознакомление с делом. Но суд еще не определился, вы хотите конструктивно работать или оттягиваете дело и хотите просто перенести". Добавляет, что Рябовол назначен государством, потому что адвокаты Януковича покидали заседания, отказывались работать.

10:14"Мы не готовы к дебатах, поскольку я не изучил материалы дела", - добавляет Горошинский. Отмечает, что так же должен согласовать свою позицию не только с клиентом, но и с другими адвокатами. Также утверждает, что у него принципиальная позиция о том, что нет правовых оснований, чтоб в деле участвовал бесплатный адвокат, назначенный государством.

10:13"Я прошу дать мне срок на ознакомление, мне будет достаточно трех месяцев. После этого я согласую свою позицию с клиентом. И еще нужно время на написание дебатов. В три месяца я постараюсь вложиться", - заявляет Горошинский

10:11Теперь он просит предоставить ему время на ознакомление с делом, а это, по его словам, 76 томов.

10:10Горошинский сообщает суду, что адвокаты объединения AVER LEX вышли из дела, потому что им угрожают. И поэтому он, Горошинский, заключил договор с Януковичем договор, и теперь будет представлять его интересы.

10:07Адвокаты Виктора Януковича из адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк и его коллеги пришли в зал заседания и до начала слушания сообщили, что не будут на нем присутствовать. По словам защитников экс-президента, они заняты юридической работой по защите Виктора Януковича в международных инстанциях. В зале остался адвокат Александр Горошинский, который известен тем, что защищал бойцов расформированного спецподразделения "Беркут" и назначенный государством адвокат Юрий Рябовол.