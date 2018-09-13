 Суд над Януковичем: адвокаты должны зачитать дебатную речь. Часть защитников не будет принимать участие в заседании. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

10:31

"Извините, я вас покину, но вы подали заявление, которое не подписано", - Девятко.

Распахивается дверь, вбегает, сильно тяжело дыша, адвокат Байдык.

"Извините!", - Байдык.

10:30

Девятко: "Так, стоп, вы нам дали другое ходатайство - о возобновления судебного следствия".

"Ой, перепутал, я это тоже буду заявлять. Но пока заявляю о том, что Рябовол не может быть адвокатом моего клиента", - Горошинский.

10:29

Рябовол начинает читать речь: "Конституцией Украины... "

Горошинский перебивает: "Вы не инете права читать дебаты!"

Горошинский заявляет ходатайство об отводе Рябоволу.

10:28

Рябовол встает и сообщает, что сообщил в Центр правовой помощи о том, что в суд явился адвокат по договору Горошинский, и из Центра ему пока ничего не ответили.

10:26

Девятко: "С учетом, что защитники не определились в порядке выступления, суд дает возможность первым в дебатах выступить Рябоволу".

"Нет!, - восклицает Горошинский, - я требую сначала рассмотреть мои ходатайства!"

10:26

Горошинский говорит о том, что вошел в дело, чтоб обеспечить достойную защиту своему клиенту. "Выступить в дебатах я не имею права, поскольку не знаком с делом. К дебатах я не готов", - Горошинский.

10:24

"Вы со своим коллегой Рябоволом определились, в каком порядке выступаете в дебатах?", - спрашивает Девятко.

10:23

Председательстввующий Судья Владислав Девятко: "Вы имеете право на ознакомление с делом. Но суд еще не определился, вы хотите конструктивно работать или оттягиваете дело и хотите просто перенести". Добавляет, что Рябовол назначен государством, потому что адвокаты Януковича покидали заседания, отказывались работать.

10:14

"Мы не готовы к дебатах, поскольку я не изучил материалы дела", - добавляет Горошинский. Отмечает, что так же должен согласовать свою позицию не только с клиентом, но и с другими адвокатами. Также утверждает, что у него принципиальная позиция о том, что нет правовых оснований, чтоб в деле участвовал бесплатный адвокат, назначенный государством.

10:13

"Я прошу дать мне срок на ознакомление, мне будет достаточно трех месяцев. После этого я согласую свою позицию с клиентом. И еще нужно время на написание дебатов. В три месяца я постараюсь вложиться", - заявляет Горошинский

10:11

Теперь он просит предоставить ему время на ознакомление с делом, а это, по его словам, 76 томов.

10:10

Горошинский сообщает суду, что адвокаты объединения AVER LEX вышли из дела, потому что им угрожают. И поэтому он, Горошинский, заключил договор с Януковичем договор, и теперь будет представлять его интересы.

10:07

Адвокаты Виктора Януковича из адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк и его коллеги пришли в зал заседания и до начала слушания сообщили, что не будут на нем присутствовать. По словам защитников экс-президента, они заняты юридической работой по защите Виктора Януковича в международных инстанциях. В зале остался адвокат Александр Горошинский, который известен тем, что защищал бойцов расформированного спецподразделения "Беркут" и назначенный государством адвокат Юрий Рябовол.