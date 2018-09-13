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 Политика Украины
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 Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

13 сентября 2018 г. детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1.01.2000 по 26.04.2018 гг. получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 гг. по меньшей мере 3,45 млн грн", - говорится в сообщении. 

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"Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получение которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 230 500 грн", - добавили в НАБУ.

"Кроме того, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 034 000 грн, в 2016 - более 8 024 000 грн. В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", - констатировали в ведомстве.

"Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году", - добавили в НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года.

Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085978
 
 
 Топ комментарии
 
не дайте омельяну добежать до гиперлупа,уйдет собака
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ааа....так гиперпул...тот еще..
(и бежать ему есть куда, и дети не в Украине выщемились...и заначка не под матрасом пылится)
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От реформ треснули карманы. Намекают что надо бы поделиться.
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не дайте омельяну добежать до гиперлупа,уйдет собака
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шо це вони, собі) думають - чеснійший) хлоп - неіснуючого фронту))!
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ааа....так гиперпул...тот еще..
(и бежать ему есть куда, и дети не в Украине выщемились...и заначка не под матрасом пылится)
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От реформ треснули карманы. Намекают что надо бы поделиться.
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Золотого мальчика, да за яички!!!
Интересно кто дал команду "фас"?
Чи хлопчисько береги поплутав і став заносити не тому?
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если возбудили 368 статью, это шо Омелян не смог придумать откуда деньги, или его втихаря покрепили на взятке?
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мальдивский показывает
фронтовикам кто в доме хозяин
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Усьо... накрылась ГипперррЛупа...😢
🤑
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Сейчас гиперпул начнет рассказывать, что те 20 квартир за год подарили тёще случайные добродетели, а счет с несколькими млрд. то жена Орифлеймом занимается.
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присягнет мальдивскому офшорнику
и все будет шаКАЛад а кулявлобе
на один штык меньше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА (обновлено)
 
 
 
 
 
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