 Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем добиваться расширения режима европейских санкций против РФ, - Мэй

Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.