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 Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода

Европейский Союз в четверг продлил санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем добиваться расширения режима европейских санкций против РФ, - Мэй

Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085977
 
   
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какие сегодня будут новости по Петрову и Бошерову, интересно
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Мені дико цікаво, а як же бізнес параши? Ну невже Бізнесмени, котрі гублять свої гроші і не в змозі заробляти, як і раніше, вельми задоволені політикою Хуйла???
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Друзей Путина освободят от налогов: наш ответ на санкции
Госдума по-тихому протаскивает «закон Тимченко», который заставит россиян поделиться с богатыми
14.03.2017 в 17:38, просмотров: 177211

рассмотрел Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Любопытно, что в повестке дня комитетского заседания этого вопроса не было, законопроект обсудили и одобрили как бы спонтанно.

https://www.mk.ru/politics/2017/03/14/druzey-putina-osvobodyat-ot-nalogov-nash-otvet-na-sankcii.html
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Бідна Європа так втомилася від України, що навіть зробила це без обговорення
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода
 
 
 
 
 
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