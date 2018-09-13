 Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.
Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.
Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.
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Госдума по-тихому протаскивает «закон Тимченко», который заставит россиян поделиться с богатыми
14.03.2017 в 17:38, просмотров: 177211
рассмотрел Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Любопытно, что в повестке дня комитетского заседания этого вопроса не было, законопроект обсудили и одобрили как бы спонтанно.
https://www.mk.ru/politics/2017/03/14/druzey-putina-osvobodyat-ot-nalogov-nash-otvet-na-sankcii.html