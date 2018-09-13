 В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

"На момент обыска Османа дома не было. Он выезжал по некоторым делам в г. Симферополь, но до места назначения не доехал. Связи с ним на данный момент нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники силовых структур задержали Селима Тейфукова и Эльдара Умерова, которые фиксировали на свои мобильные телефоны действия сотрудников.

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Задержанный Селим Тейфуков

"Сначала к ребятам подошли сотрудники полиции и попросили документы, и сразу же, люди в масках задержали активистов, ограничив им свободу передвижения. Сейчас они находятся у силовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Белялов Осман Решатович - активист "Крымской солидарности", занимался социально-бытовыми проблемами семей политузников, активно участвует в организации праздников. Не остается в стороне от проблем джемаата.

У Османа трое детей: все дошкольники, самой младшей - 2,5 месяца. Кроме этого, на его попечении сейчас семья брата политузника Белялова Мемета, которого необоснованно арестовали и держат в СИЗО. Пожилые родители болеют, у матери сахарный диабет, проблемы с давлением.

В организации напомнили, что Белялов уже был признан "виновным в административном правонарушении" по статье 20.2 КоАП РФ, ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Он обвиняется в участии в якобы "несанкционированном митинге" возле кафе "Салачик" в Бахчисарае 12 мая 2016 года. Тогда активисты собрались возле кафе узнав, что российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. Аналогичные админпротоколы были составлены в отношении еще четырех жителей Бахчисарая.









Фото: "Крымская солидарность"/Facebook