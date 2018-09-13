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 В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

В доме крымского татарина Белялова Османа Решатовича в оккупированном Бахчисарае по ул. Моисеева проходит обыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

"На момент обыска Османа дома не было. Он выезжал по некоторым делам в г. Симферополь, но до места назначения не доехал. Связи с ним на данный момент нет", - сказано в сообщении.

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 01

Также сообщается, что сотрудники силовых структур задержали Селима Тейфукова и Эльдара Умерова, которые фиксировали на свои мобильные телефоны действия сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с утра проводят обыски в домах крымскотатарских активистов: задержаны 4 человека, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТО

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 02
Задержанный Селим Тейфуков

"Сначала к ребятам подошли сотрудники полиции и попросили документы, и сразу же, люди в масках задержали активистов, ограничив им свободу передвижения. Сейчас они находятся у силовиков", - говорится в сообщении.

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 03

Отмечается, что Белялов Осман Решатович - активист "Крымской солидарности", занимался социально-бытовыми проблемами семей политузников, активно участвует в организации праздников. Не остается в стороне от проблем джемаата.

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 04

У Османа трое детей: все дошкольники, самой младшей - 2,5 месяца. Кроме этого, на его попечении сейчас семья брата политузника Белялова Мемета, которого необоснованно арестовали и держат в СИЗО. Пожилые родители болеют, у матери сахарный диабет, проблемы с давлением.

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 05

В организации напомнили, что Белялов уже был признан "виновным в административном правонарушении" по статье 20.2 КоАП РФ, ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Он обвиняется в участии в якобы "несанкционированном митинге" возле кафе "Салачик" в Бахчисарае 12 мая 2016 года. Тогда активисты собрались возле кафе узнав, что российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. Аналогичные админпротоколы были составлены в отношении еще четырех жителей Бахчисарая.

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 06
В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 07
В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 08
В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 09
Фото: "Крымская солидарность"/Facebook

В оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - Крымская солидарность 10

Источник: https://censor.net.ua/n3085974
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном РФ Крыму проходят очередные обыски: силовики задержали двоих крымских татар, еще с одним пропала связь, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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