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 Политика Украины
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Все про:Савченко (2783) Матиос Анатолий (536) Рубан Владимир (112)

 Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос

Следователи установили личность организатора по делу, в котором фигурируют Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко.

 Об этом в эфире "112 Украина" рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Савченко-Рубана в октябре будет передано в суд, - Матиос

По данным Матиоса, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

"Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя. - Ред.)", - добавил главный военный прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест подозреваемому в госизмене и терроризме Рубану до конца октября

Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг. 

Источник: https://censor.net.ua/n3085971
 
 
 Топ комментарии
 
Этот тепловизорный лемур такое несёт! Просто капец. Установлен организатор теракта с предполагаемым участием 30 человек и всеобщим хаосом, а у них нет доказательств! Я у шоци. Придумай, Толя, доказательства! Подбрось ему пакет наркоты и бери. А даоьше ты знаешь... Или ты обманываешь нас?
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И эта "личность" - Толя-тепловизор.
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порохло и его шакальё пробрехались
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И эта "личность" - Толя-тепловизор.
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"Глашатай! Огласи обвинительное заключение! - произнес Король.
Белый Кролик выступил вперед, трижды протрубил в свою трубу, развернул пергаментный свиток и торжественно начал читать:
Эне, йене, рес -
Квинтер, финтер, жес!
Эне, йене, раба -
Квинтер, финтер, жаба" ("Алиса в стране чудес" глава 11)
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може хлопу) треба допомогти - хай би у Зеленського, десь підробляло/виступало),
якось би цікавіше/смішніше було би ?! Особу організатора у справі Савченко-Рубана встановлено: доказів для оголошення йому підозри наразі недостатньо, - Матіос - Цензор.НЕТ 7107
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Скорее всего, мертветчук - попутчик революции и просто хороший человек, против которого всегда недостаточно доказательств...)))
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30 не 30, а десяток организаторов там точно есть.
Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос - Цензор.НЕТ 2101
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Это же надо,на каждую колонию Московии по Фюреру Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос - Цензор.НЕТ 4128
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порохло и его шакальё пробрехались
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Ента уже межгалааактический заговор...
🤑
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Нардеп Татьяна Черновол приравняла офицера армии РФ Мотороллу к украинскому националисту Сашку Билому.
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Вот Плешивый Мавзолейный педофил
Много в мире дел шакальских натворил
А теперь,фюрер КГБэшный Гамадрилл
Радиоактивный Пепел для Мира сочинил......
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отпусти мальков, отец - у них вата в башке....
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ГПУ екстрадувала до РФ За запитом ФСБ інгуша,який воював за Україну.
Тумгоєв був бійцем бату ім.Шейха Мансура
Комітет ООН з прав людини зобов'язав українську владу призупинити екстрадицію
ФСБ РФ, для діючої влади України важливіше,ніж КомітетООН з Прав людини.
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Этот тепловизорный лемур такое несёт! Просто капец. Установлен организатор теракта с предполагаемым участием 30 человек и всеобщим хаосом, а у них нет доказательств! Я у шоци. Придумай, Толя, доказательства! Подбрось ему пакет наркоты и бери. А даоьше ты знаешь... Или ты обманываешь нас?
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Сегодня им подбросят,а завтра тобе,зачем тобеэто Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос - Цензор.НЕТ 619
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И вообще - доказательств нет, но мы его локализовали. Это как?
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Я это понимаю так, что им известны места где он находится.
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Ну, так после этого заявления он окажется в местах, которые им неизвестны
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Зачем? Он для Матиоса - Неуловимый Джо.
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А если подкинуть каларадску ленту и карту новароссии то вообще не оторется
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Юля вже підтримує НАТО и ЄС,вчора нові Юліни Бігборди приперли до мого міста.це ж треба було так швидко перевзутися в НАТО....
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Может ей это подсказали Глазьев или Рагозин?
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Ну и чего тогда зря языком трепать если доказательств нет.
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Для того ,чтобы тебе подкинуть тему про зраду. Ты же хочешь хлебушек с маслом? Вот и работай Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос - Цензор.НЕТ 4664
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Предложивший лучшую цену может назвать имя своего конкурента. Акция! 30 имён в подарок. Торопитесь, до конца акции 6 месяцев.
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Встановлення Одного бігборду коштує 5 000 гривен,якщо Юля немає грошей навіть на оренду житла,то звідки гроші на бігборди?
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це якраз питання до нашої влади. якщо влада не може це пояснити. то вона в долі
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Да...ВОНО удивительный зверь!)
По декларации чистый тебе БОМЖ!)))
ни квартиры ни машины ни денег...
Все в аренде...даже муж!)))
И при этом столько лет греет ЛАБУТЕНЫ в кабинетах
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Поэтому эти картинки и не убирают,как картинки на цензоре.
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та 30 человек они легко наберут: Семенихин, Саакашвили, Гриценко, Егор Соболев, Лещенко, Блогер Ананьев, Семенченко, Садовый и еще пару десятков человек добавят с майдановцев. Если Тимошенко и в дальнейшем не пойдет на договорняки, то и ее впишут
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Ну "организатору" "убийства" Бабченко и еще 60 человек дали 4.5 года, может и тут найдут подходящего.
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Юлю ГрязьПром купил еще в молодости,єто для тех кто не в танке
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грязьпром фырташа , спонсора булавоносного и однопартийца по ПР купил в молодости и оббирает украинский народ по сей день
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Толян мог бы и не говорить - все знают, что мертветчук, как и штирлиц, все равно вывернется...)))
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Крымский активист и волонтер Анатолий "Талибан" Декин был убит вКиеве, сообщает в своем Facebook лидер гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов."Убит Анатолий Декин. Наш Талибан. Все в Крыму знают Талибана. Патриот, отстаивал Украинский Крым с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе .... прошел Майдан, был волонтером, помогал многим добробратам. И вот теперь он умер. Убит в своем доме, в Киеве... Толик, как так произошло... я не могу отойти от шока", - написал он.В Киеве убит известный крымский волонтер - ФОКУС Особу організатора у справі Савченко-Рубана встановлено: доказів для оголошення йому підозри наразі недостатньо, - Матіос - Цензор.НЕТ 6455
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личность,которая занимает в государстве место военного прокурора ,делает заявления,что доказательства преступления имеются .но подозоений в преступлении предьвить нельзя, есть личность покрывающая преступления против Украины
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А когда ж ты, мать-его-с их найдешь ..эти доказательства?
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 2014 года общается с лидером Донецкой народной республики Александром Захарченко, чтобы заручиться поддержкой жителей Донбасса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказала депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Захарченко с нами больше нет.
Совпадение?
Не думаю.
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А остальные 30 человек, что с автоматами добивать в ВРУ тоже установлены,но нет доказательств?
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Данилыч и начальник его администрации круто стоят.... по свидетельству американского украинского бвндита из Одессы Лени Длинного Данилыч никуда и не уходил на Дембель после 2004 года
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Данилыч герой.
Он поменял украинский остров Тузлу на украинское Азовское море.
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М-е-д-в-е-д-ч-у-к.
Хто ж йому оголосить підозру?
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С одной стороны кажется , что Толик дебил сливающий инфу и дающий фигуранту дела слинять , но я все таки думаю , что лицо которое имелось в виду явно не прапорщик со склада БК , речь скорее всего идет о Медведчуке , и его за руб двадцать не возьмешь но вот заставить чуть по нервничать очень даже , оказывая таким образом определенное давление . Медведчук нужен Хуйлу пока он в Украине , а как только слиняет в Рашу про него ,как и про Хама все забудут , останется разе что бухать на пару и по раша ток шоу за пару штук баксов бегать.
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Обвинувачень проти Надії савченко нуль цілих і хрен десятих. Ці пгокуголи і тепловізори прибирають політичних опонентів по вказівці ПОПи.
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Цей клоун продовжує жеч. Чекаю на продовження, коли вже прокинеться генплокулол...???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛичность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос
 
 
 
 
 
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