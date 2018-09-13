 Фриш посетил в ОРДЛО менее половины из 17 запрашиваемых Киевом заложников. В Луганске ему вообще показали не тех людей, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила на брифинге первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Из того списка, который мы дали господину Фришу, он встретился менее чем с половиной. Он встретился с 10. Но среди них было несколько, которых мы не подавали", - заявила она.

Она подчеркнула, что в этом списке были фамилии, которые для украинской стороны было принципиально, чтобы Т.Фриш посетил их.

"К сожалению, в Луганске и ситуация хуже, чем в Донецке. Дали встретиться не с теми людьми, о которых у нас есть серьезные основания думать, что их пытают", - заявила И.Геращенко.

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"Если в Донецке господину Фришу дали возможность посетить и тех военных, которые давно находятся на оккупированных территориях, незаконно удерживаются в тюрьмах. Вы услышали о Станиславе Асееве...То в Луганске ситуация абсолютно иная - ему показали, как он правильно сказал, криминал, осуждённых до 2014 года. Но наших военнослужащих, которых два года держат в изоляции ему не показали", - сказала И.Геращенко.