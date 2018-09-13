 Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Александр Грановский, передает Цензор.НЕТ.

"Началась какая-то больная истерия на тему возможного выхода IKEA на украинский рынок, а знатоки, обсуждающие это невероятное по своим масштабам для граждан событие - огонь! Я когда-то очень много лет тому назад также обсуждал с представителями этой компании открытие гипермаркета в Украине и трезво представляю приоритеты, которыми акционеры и менеджмент руководствуются при принятии таких решений. Очень умные и сложные выводы очередных уже мебельных экспертов - похмелье после выходных. Успокойтесь, пожалуйста", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": IKEA заходит в Украину, - Порошенко

"Тезис о том, что IKEA не выходит на рынки с коррупционным риском, не соответсвует действительности. Их магазины десятки лет работают в России и считаются одними из наиболее прибыльных в сети. Правильней сказать, что IKEA не платит никому там, где другие предпочитают платить за скорость, лояльность, дешевое электричество, воду, пр", - отметил нардеп.

"Основные исторические коррупционные платежи ранее возникали в контексте получения в собственность/аренду земельных площадок. Извините, но рынки были другие и перспективы тоже. Авторы экспертных мнений забыли о том, что сегодня земля коммерческого назначения перестала быть дорогим товаром и это основной фактор, других нет. Для собственника земли или других коммерческих объектов недвижимости получить неподалёку IKEA - увеличить поток посетителей многократно. За это они и сами готовы инвестировать в строительство и я уверен, что речь идёт именно об этом, хоть у меня и нет проверенной инфо", - добавил Грановский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грановскому пару месяцев запрещали заходить в ГПУ, - Луценко

"Совершенно глупо сравнивать украинского потребителя десятилетней давности и современного человека с достатком в 2018 г. Тогда, когда мы все боролись за открытие IKEA лет так 15 тому назад, на рынке не было никакой толковой альтернативы за сопоставимые деньги, а сейчас аналогичной продукции хватает. Удивить украинца качеством и ценой очень трудно или даже невозможно. Я бы не преувеличивал значимость события. Скажите спасибо, что нам ещё бусики и зеркальца не подвезли. Вот бы пир закатили", - резюмировал он.

Вместе с тем, накануне нардеп (БПП) Сергей Лещенко на своей странице в Фейсбуке написал: "Банковая через своих ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) разгоняет радость, что в Украину приходит IKEA. Только они не уточняют, что их магазин откроется в новом торговом центре застройщика Вагифа Алиева по той же схеме, по которой в Украину пришел H&M к тому же застройщику. Никакого землеотвода для IKEA или других индикаторов прозрачности не будет - просто они откроют магазин в готовом торговом центре. Точнее, сам торговый центр еще только строится - это вторая очередь Оушен Плаза, на метро Лыбедская. Особенность ситуации в том, что уже построено несколько этажей, но окончательные проект этого "Оушен Молла" никто не видел, и мы опираемся только на картинку из презентации. А значит, существует риск уничтожения или поглощения одного из архитектурных памятников Киева в стиле "брутализма" - здания летающей тарелки".

"Вместе с активистами движения #SaveKyivModernism мы начали бить тревогу. Еще в июле на встречах в Министерстве образования застройщик обещал показать проект торгового центра, но с тех пор - ни слуху ни духу. Самое время министру Гриневич вспомнить, что торговый центр, куда собирается прийти разрекламированная порохоботами IKEA, строится за счет помещений, которые принадлежат возглавляемому ей министерству - и впритык к зданию "тарелки", которая находится у них в управлении. Потому что Икеи приходят и уходят, темники порохоботов меняются чаще погоды, а Киев безобразными "мыкытаськами" уничтожается безвозвратно", - отметил Лещенко.

Ранее президент Порошенко заявил: " IKEA заходит в Украину". ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.