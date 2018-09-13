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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7216) Лещенко (505) Грановский (46) IKEA (3)

 Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский

Не стоит преувеличивать значимость выхода на рынок Украины всемирноизвестного производителя товаров для дома и мебели IKEA.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Александр Грановский, передает Цензор.НЕТ.

"Началась какая-то больная истерия на тему возможного выхода IKEA на украинский рынок, а знатоки, обсуждающие это невероятное по своим масштабам для граждан событие - огонь! Я когда-то очень много лет тому назад также обсуждал с представителями этой компании открытие гипермаркета в Украине и трезво представляю приоритеты, которыми акционеры и менеджмент руководствуются при принятии таких решений. Очень умные и сложные выводы очередных уже мебельных экспертов - похмелье после выходных. Успокойтесь, пожалуйста", - заявил он.

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"Тезис о том, что IKEA не выходит на рынки с коррупционным риском, не соответсвует действительности. Их магазины десятки лет работают в России и считаются одними из наиболее прибыльных в сети. Правильней сказать, что IKEA не платит никому там, где другие предпочитают платить за скорость, лояльность, дешевое электричество, воду, пр", - отметил нардеп.

"Основные исторические коррупционные платежи ранее возникали в контексте получения в собственность/аренду земельных площадок. Извините, но рынки были другие и перспективы тоже. Авторы экспертных мнений забыли о том, что сегодня земля коммерческого назначения перестала быть дорогим товаром и это основной фактор, других нет. Для собственника земли или других коммерческих объектов недвижимости получить неподалёку IKEA - увеличить поток посетителей многократно. За это они и сами готовы инвестировать в строительство и я уверен, что речь идёт именно об этом, хоть у меня и нет проверенной инфо", - добавил Грановский.

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"Совершенно глупо сравнивать украинского потребителя десятилетней давности и современного человека с достатком в 2018 г. Тогда, когда мы все боролись за открытие IKEA лет так 15 тому назад, на рынке не было никакой толковой альтернативы за сопоставимые деньги, а сейчас аналогичной продукции хватает. Удивить украинца качеством и ценой очень трудно или даже невозможно. Я бы не преувеличивал значимость события. Скажите спасибо, что нам ещё бусики и зеркальца не подвезли. Вот бы пир закатили", - резюмировал он.

Вместе с тем, накануне нардеп (БПП) Сергей Лещенко на своей странице в Фейсбуке написал: "Банковая через своих ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) разгоняет радость, что в Украину приходит IKEA. Только они не уточняют, что их магазин откроется в новом торговом центре застройщика Вагифа Алиева по той же схеме, по которой в Украину пришел H&M к тому же застройщику. Никакого землеотвода для IKEA или других индикаторов прозрачности не будет - просто они откроют магазин в готовом торговом центре. Точнее, сам торговый центр еще только строится - это вторая очередь Оушен Плаза, на метро Лыбедская. Особенность ситуации в том, что уже построено несколько этажей, но окончательные проект этого "Оушен Молла" никто не видел, и мы опираемся только на картинку из презентации. А значит, существует риск уничтожения или поглощения одного из архитектурных памятников Киева в стиле "брутализма" - здания летающей тарелки".

Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский 01

"Вместе с активистами движения #SaveKyivModernism мы начали бить тревогу. Еще в июле на встречах в Министерстве образования застройщик обещал показать проект торгового центра, но с тех пор - ни слуху ни духу. Самое время министру Гриневич вспомнить, что торговый центр, куда собирается прийти разрекламированная порохоботами IKEA, строится за счет помещений, которые принадлежат возглавляемому ей министерству - и впритык к зданию "тарелки", которая находится у них в управлении. Потому что Икеи приходят и уходят, темники порохоботов меняются чаще погоды, а Киев безобразными "мыкытаськами" уничтожается безвозвратно", - отметил Лещенко.

Ранее президент Порошенко заявил: " IKEA заходит в Украину". ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский 02

Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский 03

Источник: https://censor.net.ua/n3085967
 
   
 Топ комментарии
 
Вместо того что бы IKEA построила завод по производству продукции в Украине, они открыли мебельный магазин продукцию которого производят в Румынии и Голандии. Не исключено, что мебель будут завозить и из россии, у IKEA там есть производство

По поводу победных твитов и интервью с ИКЕА. Все шоколадные эксперды трубят, что это показатель борьбы с коррупцией, так как IKEA работает с нулевой коррупцией внутри компании. Напомню IKEA работает на левом лесе из Украины, который вывозят на румынскую фабрику Schweighofer
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знаете. почему порошок так радуется возникновению IKEA ?
Да это же еще одна помпезная красная ленточка!!!
Это же праздник, со слезами на глазах, перед 28 телекамерами!
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как просто сделать перемогу - всего лишь IKEA и H&M пришли)). и как-то забылось, что лет 10 назад IKEA собиралась создать в Украине не магазины на арендованных площадях, а большие торговые и производственные центры.
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Грановски, канешна, "авторитет" и исчо на свободе...
🤑
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- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся, подытожил великий комбинатор (с)
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Терь будешь пялиться на гобелен "Петрушка"😁
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Да уже ничем удивить невозможно...)
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Почему невозможно? Как раз все будут приятно удивлены ценой примитивного табурета)
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Комусь не дісталось місця в в запланованому торговому центрі і хтось тупає ножкою? 😀
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Та нє. АльтерНатор оно безперервно в усіх темах підряд плямкає сракою. Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский - Цензор.НЕТ 384 Але з іншої причини.
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Вместо того что бы IKEA построила завод по производству продукции в Украине, они открыли мебельный магазин продукцию которого производят в Румынии и Голандии. Не исключено, что мебель будут завозить и из россии, у IKEA там есть производство

По поводу победных твитов и интервью с ИКЕА. Все шоколадные эксперды трубят, что это показатель борьбы с коррупцией, так как IKEA работает с нулевой коррупцией внутри компании. Напомню IKEA работает на левом лесе из Украины, который вывозят на румынскую фабрику Schweighofer
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Боже, як тепер жити з цією ікеєю? Ми фсе умрем! Вони всі гроші викачають з зубожілого народу, не лишиться і на піввареника😁... а ще й дерева всі вирубають... аааа юляпомагі!!!
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"удивить украинца качеством и ценой невозможно" Да?
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знаете. почему порошок так радуется возникновению IKEA ?
Да это же еще одна помпезная красная ленточка!!!
Это же праздник, со слезами на глазах, перед 28 телекамерами!
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Поддерживаю. Президент крупной европейской страны трубадурит об открытии мебельного магазина. Хоть и с мировым именем. Видать его политолухи решили каждый день с барабанами орать об "очередном достижении", а фактов нет.
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везде у них зрада.. ничего не делается - плохо, делается - тоже плохо.. а ты не пи**ди а сделай что нибудь для страны!
не важно будут там покупать или не будут.. главное это крупная компания с иностранными инвестициями открывает бизнес тут у нас. Для Украины это прежде всего новые рабочие места, налоги в бюджет страны, новые стандарты качества производства мебели и т.д. и т.п... не нужно быть таким узколобым что б всё хаить, если не догонять то лучше в село - коров пасти
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Так это же бутусовская зрадо-площадка. Половина кацапских ботов, вторая половина местные сумасшедшие зрадофилы. Нормальных - по пальцам пересчитать.
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Точно - то ли дело - зашли 4 нулевых бота и без палива друг другу поддакивают, обсирая живых людей, пишущих свое личное мнение.
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как просто сделать перемогу - всего лишь IKEA и H&M пришли)). и как-то забылось, что лет 10 назад IKEA собиралась создать в Украине не магазины на арендованных площадях, а большие торговые и производственные центры.
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2008 год. в Харькове - допа хотел боольшой бакшиш за землю в районе окружной, в Одессе удалось им даже землю купить, но почему ничего не построили - неизвестно.
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Спасибо! Тоже, наверное, на Тимошенко повесят или уже повесили. Похоже, при Порохе вопрос с площадями так и не разрешился - на каждой площе сидит рыг или неорыг, или иной барыга и ждет, когда на наего польётся золотой коррупционный дождь из взяток или гос субсидий... и ИКЕА в такие игры не играет или стараeтся не играть. Отличный пример того, как Украина при Порошeнко так и не стала страной, привлекательной для честного не барыжного бизнеса, в которую изгнанный Саакашвили превратил в свое время Грузию.
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OBI, ушедшая из Украины в 2012 - наглядный пример, всё - для благополучия герег ( эпицентр ), и тех, кому идёт доля, т.е. рыгам.
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Икеeeос и Параaaaдос!
Дай ему второй термииинос!
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Так создала или собиралась? Бо ты говоришь об этом, как о свершившемся факте.
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собиралась, конечно. официально заявили - кризис, неофициально - работать в условиях тотальной коррупции невозможно. я могу показать место за окружной , где IKEA хотела купить землю, но не смогла.
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Ну вот на этом можно и остановиться.

10 лет назад - это 2008 год. Ющ през, Юля премьер. Икея не смогла или не захотела зайти в Украину. И, кто же это сделал???

10 лет спустя - 2018 год. Порох през. Гройся премьер. Юля роет копытом землю. Икея зашла в Украину. Зрада!!!!
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Вот она, логика барыгоботствующих юлененавистников во всей краcе!

Барыги не договорились на производство ИКЕА - Юля виновата.
Барыги договорились на магазинчик импортного ИКЕА - Слава Барыге a Юля все равно виновата.

И я вам сразу скажу - там 100% будут товары из России. Иначе вы там ничего не купите.
Вот такая вам "Слава Украине" от Барыги.
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Пока, убогий.

Когда за своим пособием в БЮТ пойдешь, скажи, шо ты старался, как мог.
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Когда после президентства в Украине и вступления Украины в ЕС Тимошенко еще и станет главой Евросоюза, чего я бы желал, я сам приду и поздравлю. И вам того же к тому времени желаю.
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Останні новини виборчої гонки: Гриценко найняв Балогу, Тимошенко сп%здила дизайн бігбордів, Білецький рейдернув ЛГБТ-офіс, Порошенко відкрив мережу IKEA в Україні. От за Пороха канєшно соромно
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Просто так ж..Ы типа ггановского не возбуждаются!!
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Меня будет тешить мысль о том, что ДСП, фанера и сама мебель сделана из карпатского дерева. Вот так. Они им контрабасом кругляк, те этим расчёт мебелью. Хорошая сделка. Осталось впарить это на рынке пересичным и вот он успех!
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Троллинг итальянцев СССРа после строительства итальянского химкомбината в Ленобласти 80-х годов. -Правительство Италии выражает благодарность советскому правительству за вклад в экологию Италии.
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Там ще зрада намічається, декатлон націлився на другу половину піввареника.
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не, ну не дебил?
И эти люди управляют страной и экономикой?!!
Выход IKEA и H&M на рынок Украины это, в первую очередь, сигнал для мировых инвесторов!! При чем тут цены и качество? При этом, они смогут удивить, потому что не все украинцы могут позволить себе покупать по тем ценам, по которым покупает г-н Грановский
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При чем здесь инвесторы? Вот если бы IKEA открыла у нас производство, тогда да, это была бы инвестиция.
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IKEA абривиатура имен членов одной шведвкой самьи середины прошлого века, которые решили сами делать мебель такую, как им нраваиться. Ничего особенного, неужели мы сами не можем так же?
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Даже американцы не могут. Все вокруг тупые и безрукие.
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Ну да. Теоретически все могут делать айфоны. Но почему-то покупают Эпплы. Ну тупые все вокруг.
Нет шоб рашпилем и рубанком выстрогать себе мерседес или майбах - покупают импортные, отнимая хлебушек у отечественных мегаквалифицированных работников (которые, если их не п#здить сделают все равно кривой запорожец).
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...ты не далек от истины. По сути все айфоны и эплы результат макретинговой рекламы суть которой доказать потребителю, что новая модель лучше старой, хотя и срая никому не была нужна.
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Основатель этой семейной фирмы Ингвар Кампрад (к сожалению уже покойный), будучи на шестом месте в мире по состоянию (после Билла Гейтса и других), летал в эконом классе, писал факсы от руки и не покупал дорогие машины для личного пользования.
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чувак вовремя подсуетился, неужели мы сами так не можем?
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Да все мы можем. Мы ваще такие могучие. Поэтому мы там, где мы есть - на вершине цивилизованного Мира. Я б не перебільшував значення заходу IKEA в Україну: здивувати українця якістю і ціною неможливо, - Грановський - Цензор.НЕТ 3018
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Мебель по лицензии ИКЕА точно могли бы делать, но у Барыги и его дружков барыг видно другой интерес. Им важнее ярмо на Украине держать и доить Украину, а с кацапами они борются лишь за доступ к украинскому вымени, а не потому, что не хотят и не могут жить по-кацапским понятиям.
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Жизнь показывает, что не может. И фишка IKEA в том, что мебель люди сами собирают. Она очень простая у них и дешевая. Этим IKEA и славится. Ну и дизайн неплохой. Хотя диваны их мне даром не нужны. А вот столы и стулья у них неплохие, хотя непрочные. Ну и так, по мелочи дешево можно скупиться.
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Открытие мебельного павильона рекламируется как чрезвычайный успех на высшем уровне
Почти как блестящая победа арбузов на барже
Я так понимаю, 13 лет бурных тяжелых переговоров - это больше заслуга Ющенка и ануковича?))

Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский - Цензор.НЕТ 6467
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А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.Жадність фраєра губить, певно чули про таке!В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…Пане Гройсман! Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи - Украина Online Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский - Цензор.НЕТ 6491 ...
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И о хорошем, в Крыму повышают тарифы на газ, крымчане плачут и просются додому , в Украину,
"В аннексированном Россией Крыму с 1 июля повышают тарифы на газ. При этом сообщается, что цены будут расти в течение пяти лет, пока не сравняются со стоимостью газа в Южном федеральном округе России.
"С 1 июля цена на природный газ будет повышена для населения с объемом потребления до 3,5 тысячи кубометров на 6%. Для предприятий, оказывающих услуги по выработке электроэнергии, на 4%. Этот федеральный сценарий по достижению стоимости ЮФО составлен на пять лет", - цитирует Радио Свободаглаву Госкомцена Крыма Юрия Новосада.
После повышения цен с 1 июля газ в Крыму будет стоить 4 рубля 45 копеек - около 1,85 грн. Сейчас тариф составляет 4 рубля 22 копейки - около 1,76 грн."
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Стебетесь?
После покращень по Гнойсману газ будет стоить в 6 раз дороже чем у крысчан.
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Да , Василий , стебаюсь. Часто слушаю передачу украинского радио "Крым. Реалии",там все ждут часа , когда все обратно вернется. Прям ,Пэдро, введи тариф.
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Ну откроют у нас мебельный магазин, торгующий импортной мебелью - это что событие ГОСУДАРСТВЕННОГО масштаба?
Что там забыл целый президент страны? Скоро Петя будет бегать по детсадовским утренникам (на школьные линейки уже ходит), на свадьбы тосты толкать и на похороны светлую память читать - НУ ОЧЕНЬ ЭТО ВАЖНО для всей страны.
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Я тоже не понимаю этой эйфории, у нас что дефицит мебели? Не это конечно хорошо, что международные компании заходят в Украину, но повышает имидж и экономику, все круто да, но больше всего повышает имидж и экономику борьба с коррупцией, которую порошенко затоптал на корню. Как там уголовные дела против мэра Одессы и Харькова? Одно такое дело решенное в пользу гос-ва принесет больше денег в казну, чем вся Икея в Украине заплатит налогов за 10 лет.
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Видишь в чем прикол , мы с одной стороны хотим до усеру супер независимые суды и тут же , когда нам надо , мы хотим что бы президент мог ими управлять как своей секретуткой. Хотя на самом деле у нас такие безграмотные прокуроры и так криво дела шьют , что любой грамотный адвокат , просто разрывает дело в хлам .За то потом все вопят о корупции.
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"мы хотим что бы президент мог ими управлять как своей секретуткой" - на самом деле мы этого НЕ ЖЕЛАЕМ, т.к. это сейчас происходит, и дела замяли из за вмешательства Порошенко. Если бы не его вмешательство дела бы развивались по инерции, т.к. состав преступления ЕСТЬ, ничего там выдумывать не нужно. Безграмотные и прокуроры и адвокаты вместе взятые, нет такого что в адвокаты идут какие то супер-люди, а в прокуроры берут по условию айкью <60.
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Успех IKEA заключается в простоте сборки корпусной мебели и хорошим дизаном. На поток поставлено изготовление деталей из ДСП на заводах в разных странах, которые можно собрать вместе. Если подумть, то ничего сложного.
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не нужно было себя утруждать, гуглить тут все умеют.
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когда они опять на мокшании теперь появятся? Я б не перебільшував значення заходу IKEA в Україну: здивувати українця якістю і ціною неможливо, - Грановський - Цензор.НЕТ 5140
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Они там есть. Вы что думаете, IKEA уйдет с такого огромного рынка как Раша? Да и запасы леса у них не хилые. И нужно отдать должное рашкованькам, они не позволили IKEA построить торговые центры до тех пор, пока голландцы не проинвестировали производства. И сейчас та мебель, которая продается в Раше, там же и изготавливается. В Новгородской области, в селе Подберезье, на 50 миллионов евро в 2016 году производство запустили. И это не единственная их фабрика в Раше. А мы будем покупать мебель, изготовленную в Румынии на карпатском лесе. При этом наши мебельщики останутся без работы. Браво!
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Но никто другой не смог завоевать мировой мебельный рынок.
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Порохоботы - сволочи, -сказал депутат БПП.
Ату их!, - сказала зрада и добавила, - Слава БПП!
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грановский - чистыкровный украинец его удивить действительно сложно.
ценой и качеством.
а вот низкой ценой за высокое качество - можно думаю
он удивится что люди больше покупают в икеа
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Ти ба, як вже починають співати, Я б не перебільшував значення заходу IKEA в Україну: здивувати українця якістю і ціною неможливо, - Грановський - Цензор.НЕТ 5943

а де "пятивідсотковий Порошенка"?

У другий тур президентських виборів проходять Порошенко і Тимошенко https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2533552-u-drugij-tur-prezidentskih-viboriv-prohodat-porosenko-i-timosenko.html …
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Да какая разница , чем нас можно удивить или нет , во первых на рынок Украины заходит гигант мирового уровня , что очень неплохо в плане сигналов для других серьезных мировых игроков , во вторых рынок на том и построен , что должно быть масса предложений товара и чем больше тем лучше , а покупатель своими бабками сам решает кто из них номер один и в третьих Икея и в Мордоре начинала с магазинов , а потом появилось производство и если наш рынок будет достаточно емким , то имея такое количество леса , завод тут будет по любому .
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Вот когда будет, тогда и будешь говорить о ёмком рынке. И пока для нас и IKEA дорого.
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Ну судя по очередям в тот же Эпицентр в Киеве , я бы сказал , что вопрос цены штука относительная . Естественно , что они в городах миллионниках открываться будут , а в той же Одессе покупательная способность не ниже Киева.
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Та пусть открываются. Может вкус у наших людей лучше станет.
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В ГФС предупредили о масштабных проверках на предприятиях http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/v-gfs-predupredili-o-masshtabnyh-proverkah-na-predpriyatiyah
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а разве ІКЕА нуждается в изречения тех,кто отстаивае украинских барыг, производящих мебельную продукцию хуже,но продающие ее дороже...?Конкуренция сама все расскажет...
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Странно - помнится я в Киеве даже заходил в магазинчик ИКЕА на Окружной пару лет назад.
Я так понимаю, что открывается не фабрика, а просто еще один похожий магазинчик ИКЕА, только уже на Лыбедской, в чем же перемога?
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Посмотрел на лицо иксперда грановского и зачем мне ехать в ерусалим???? Ну открывается магазин, ну что тут такого, что вы ушлепки корабль произвели или самолет или отечественный тамабиль, ждем варфоломеевской ночи, это я о выборах)))
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Вот именно, что "Ну открывается магазин, ну что тут такого" - именно это и написал Грановский вообще-то.
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Пэрэмога была бы в том случае, если бы IKEA производство у нас. И наш лес не в Румынию бы уходил, а потом к нам обратно в виде мебели, а мы бы сами делали. Нахрена нам кормить румын?
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Да полная туфта эта Икея , товар гоу@но)) видел , щупал!
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Совершенно глупо сравнивать украинского потребителя десятилетней давности и современного человека с достатком в 2018 г. Источник: https://censor.net.ua/n3085967 Простите, но в 2008 году зарплатой 1000 баксов простой строитель никого не удивлял + выдавались в кредит машины-недвижимость, как горячие пирожки. Да, потом пузырь лопнул, но конкретно 10 лет назад (сентябрь 2008) - достаток у людей был больше, чем сейчас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский
 
 
 
 
 
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