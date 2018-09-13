 Я бы не преувеличивал значимость захода IKEA в Украину: удивить украинца качеством и ценой невозможно, - Грановский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Александр Грановский, передает Цензор.НЕТ.
"Началась какая-то больная истерия на тему возможного выхода IKEA на украинский рынок, а знатоки, обсуждающие это невероятное по своим масштабам для граждан событие - огонь! Я когда-то очень много лет тому назад также обсуждал с представителями этой компании открытие гипермаркета в Украине и трезво представляю приоритеты, которыми акционеры и менеджмент руководствуются при принятии таких решений. Очень умные и сложные выводы очередных уже мебельных экспертов - похмелье после выходных. Успокойтесь, пожалуйста", - заявил он.
"Тезис о том, что IKEA не выходит на рынки с коррупционным риском, не соответсвует действительности. Их магазины десятки лет работают в России и считаются одними из наиболее прибыльных в сети. Правильней сказать, что IKEA не платит никому там, где другие предпочитают платить за скорость, лояльность, дешевое электричество, воду, пр", - отметил нардеп.
"Основные исторические коррупционные платежи ранее возникали в контексте получения в собственность/аренду земельных площадок. Извините, но рынки были другие и перспективы тоже. Авторы экспертных мнений забыли о том, что сегодня земля коммерческого назначения перестала быть дорогим товаром и это основной фактор, других нет. Для собственника земли или других коммерческих объектов недвижимости получить неподалёку IKEA - увеличить поток посетителей многократно. За это они и сами готовы инвестировать в строительство и я уверен, что речь идёт именно об этом, хоть у меня и нет проверенной инфо", - добавил Грановский.
"Совершенно глупо сравнивать украинского потребителя десятилетней давности и современного человека с достатком в 2018 г. Тогда, когда мы все боролись за открытие IKEA лет так 15 тому назад, на рынке не было никакой толковой альтернативы за сопоставимые деньги, а сейчас аналогичной продукции хватает. Удивить украинца качеством и ценой очень трудно или даже невозможно. Я бы не преувеличивал значимость события. Скажите спасибо, что нам ещё бусики и зеркальца не подвезли. Вот бы пир закатили", - резюмировал он.
Вместе с тем, накануне нардеп (БПП) Сергей Лещенко на своей странице в Фейсбуке написал: "Банковая через своих ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) разгоняет радость, что в Украину приходит IKEA. Только они не уточняют, что их магазин откроется в новом торговом центре застройщика Вагифа Алиева по той же схеме, по которой в Украину пришел H&M к тому же застройщику. Никакого землеотвода для IKEA или других индикаторов прозрачности не будет - просто они откроют магазин в готовом торговом центре. Точнее, сам торговый центр еще только строится - это вторая очередь Оушен Плаза, на метро Лыбедская. Особенность ситуации в том, что уже построено несколько этажей, но окончательные проект этого "Оушен Молла" никто не видел, и мы опираемся только на картинку из презентации. А значит, существует риск уничтожения или поглощения одного из архитектурных памятников Киева в стиле "брутализма" - здания летающей тарелки".
"Вместе с активистами движения #SaveKyivModernism мы начали бить тревогу. Еще в июле на встречах в Министерстве образования застройщик обещал показать проект торгового центра, но с тех пор - ни слуху ни духу. Самое время министру Гриневич вспомнить, что торговый центр, куда собирается прийти разрекламированная порохоботами IKEA, строится за счет помещений, которые принадлежат возглавляемому ей министерству - и впритык к зданию "тарелки", которая находится у них в управлении. Потому что Икеи приходят и уходят, темники порохоботов меняются чаще погоды, а Киев безобразными "мыкытаськами" уничтожается безвозвратно", - отметил Лещенко.
Ранее президент Порошенко заявил: " IKEA заходит в Украину". ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
🤑
По поводу победных твитов и интервью с ИКЕА. Все шоколадные эксперды трубят, что это показатель борьбы с коррупцией, так как IKEA работает с нулевой коррупцией внутри компании. Напомню IKEA работает на левом лесе из Украины, который вывозят на румынскую фабрику Schweighofer
Да это же еще одна помпезная красная ленточка!!!
Это же праздник, со слезами на глазах, перед 28 телекамерами!
не важно будут там покупать или не будут.. главное это крупная компания с иностранными инвестициями открывает бизнес тут у нас. Для Украины это прежде всего новые рабочие места, налоги в бюджет страны, новые стандарты качества производства мебели и т.д. и т.п... не нужно быть таким узколобым что б всё хаить, если не догонять то лучше в село - коров пасти
Дай ему второй термииинос!
10 лет назад - это 2008 год. Ющ през, Юля премьер. Икея не смогла или не захотела зайти в Украину. И, кто же это сделал???
10 лет спустя - 2018 год. Порох през. Гройся премьер. Юля роет копытом землю. Икея зашла в Украину. Зрада!!!!
Барыги не договорились на производство ИКЕА - Юля виновата.
Барыги договорились на магазинчик импортного ИКЕА - Слава Барыге a Юля все равно виновата.
И я вам сразу скажу - там 100% будут товары из России. Иначе вы там ничего не купите.
Вот такая вам "Слава Украине" от Барыги.
Когда за своим пособием в БЮТ пойдешь, скажи, шо ты старался, как мог.
И эти люди управляют страной и экономикой?!!
Выход IKEA и H&M на рынок Украины это, в первую очередь, сигнал для мировых инвесторов!! При чем тут цены и качество? При этом, они смогут удивить, потому что не все украинцы могут позволить себе покупать по тем ценам, по которым покупает г-н Грановский
Нет шоб рашпилем и рубанком выстрогать себе мерседес или майбах - покупают импортные, отнимая хлебушек у отечественных мегаквалифицированных работников (которые, если их не п#здить сделают все равно кривой запорожец).
Почти как блестящая победа арбузов на барже
Я так понимаю, 13 лет бурных тяжелых переговоров - это больше заслуга Ющенка и ануковича?))
"В аннексированном Россией Крыму с 1 июля повышают тарифы на газ. При этом сообщается, что цены будут расти в течение пяти лет, пока не сравняются со стоимостью газа в Южном федеральном округе России.
"С 1 июля цена на природный газ будет повышена для населения с объемом потребления до 3,5 тысячи кубометров на 6%. Для предприятий, оказывающих услуги по выработке электроэнергии, на 4%. Этот федеральный сценарий по достижению стоимости ЮФО составлен на пять лет", - цитирует Радио Свободаглаву Госкомцена Крыма Юрия Новосада.
После повышения цен с 1 июля газ в Крыму будет стоить 4 рубля 45 копеек - около 1,85 грн. Сейчас тариф составляет 4 рубля 22 копейки - около 1,76 грн."
После покращень по Гнойсману газ будет стоить в 6 раз дороже чем у крысчан.
Что там забыл целый президент страны? Скоро Петя будет бегать по детсадовским утренникам (на школьные линейки уже ходит), на свадьбы тосты толкать и на похороны светлую память читать - НУ ОЧЕНЬ ЭТО ВАЖНО для всей страны.
Ату их!, - сказала зрада и добавила, - Слава БПП!
ценой и качеством.
а вот низкой ценой за высокое качество - можно думаю
он удивится что люди больше покупают в икеа
а де "пятивідсотковий Порошенка"?
У другий тур президентських виборів проходять Порошенко і Тимошенко https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2533552-u-drugij-tur-prezidentskih-viboriv-prohodat-porosenko-i-timosenko.html …
Я так понимаю, что открывается не фабрика, а просто еще один похожий магазинчик ИКЕА, только уже на Лыбедской, в чем же перемога?