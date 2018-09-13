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Все про:Венгрия (665) Польша (4498) санкции (6952) Евросоюз (12055)

 Польша будет голосовать против возможных санкций ЕС в отношении Венгрии, - МИД

Польша не одобряет применение штрафных мер против Венгрии и будет голосовать против любых санкций Европейского союза в отношении этой страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши, распространенном в среду, 12 сентября.

Европарламент уже одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

"Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии", − подчеркивается в заявлении МИД.

В сообщении также особо отмечается, что Варшава с крайней обеспокоенностью приняла решение Европейского парламента в отношении Венгрии - "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ, которые считает необходимыми", пишет МИД, данное решение это суверенное право нарушает.

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По мнению МИД Польши, меры, направленные против стран-членов ЕС "служат только углублению разделения в Европейском союзе, усиливая нынешнее отсутствие доверия граждан к европейским институтам"; в структуре призвали к отмене резолюции и поиску решения проблемы другими путями.

Напомним, 12 сентября почти 500 депутатов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы страны ЕС проверили, нарушает ли Венгрия основополагающие принципы Европейского союза. Против законопроекта проголсовали 197 депутатов, еще 48 воздержались. Следующим шагом может стать непосредственно введение против Венгрии штрафных санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3085966
 
 
 Топ комментарии
 
Аггга, у самих рыльце в паху...ойц... в пушку...
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"из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права.
Источник: https://censor.net.ua/n3085966"

Конечно будет против:
Европарламент одобрил введение санкций против Польши
01.03.18 16:28
Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.
https://censor.net.ua/news/3053312/evroparlament_odobril_vvedenie_sanktsiyi_protiv_polshi

Ссылка под статьёй...
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Что бы было поянтно, что это за санкции. Например Украина радуется разовой помощи от ЕС в один миллиард, тогда как Поляки получают до 10 млрд кажды йгод, а Венгры по 5 млрд ни за что, за красивые глаза.
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Аггга, у самих рыльце в паху...ойц... в пушку...
🤑
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"из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права.
Источник: https://censor.net.ua/n3085966"

Конечно будет против:
Европарламент одобрил введение санкций против Польши
01.03.18 16:28
Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.
https://censor.net.ua/news/3053312/evroparlament_odobril_vvedenie_sanktsiyi_protiv_polshi

Ссылка под статьёй...
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у поляков самих рыло в пуху. Националисты такие же как йобики.
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не путай националистов с шовинистами и нацистами.
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Ну, если в Европе и есть шовинисты - то это, безусловно, поляки.
Они презирают 90% человечества, делают это искренне, с самого детства и все без исключения, от профессора до уборщицы.
От кацапов они отличаются двумя вещами:
1) Они европейцы, и их шовинизм выражается, в основном, в разговорах и соцсетях. Они не поедут убивать недолюдей в соседнюю страну, более того, они всегда помогут недочеловеку со словами"о йезус, та шо ж ты такой тупой и недоделаный".
2) Поляки говорят, что любят Польшу, и в основном хорошо относятся к другим полякам.
Кацапы говорят, что любят Рашку, но других кацапов тоже ненавидят.
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национализм подразумевает укрепление идентичности своей нации в букете множества национальностей планеты - следовательно - любовь и уважение к многообразию всех национальностей.

Это мешало и мешает тиранам удерживать власть над аморфным стадом.
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Что бы было поянтно, что это за санкции. Например Украина радуется разовой помощи от ЕС в один миллиард, тогда как Поляки получают до 10 млрд кажды йгод, а Венгры по 5 млрд ни за что, за красивые глаза.
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Ще одні хитропопі, доють німців з французами по повній. Возять з Польщі все що можна, меблі, вікна, будматеріали і все збувають вже по французьких цінах. Звичайно що економіка зростає. Але проблеми ЄС, то вже проблеми німців, французів і італійців , але ніяк не поляків угорців, греків і тд
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куйло на это и расчитывает-хочешь суверенное право- накуй с общего гейропейского пляжа
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мадяри допоможуть полякам тиснути на Україну.
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А как было б здорово, если б ЕС продавил и отправил в Польшу запланированных 100 000 сирийцев.
Через годик Польша сняла бы все ограничения для Украинцев )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша будет голосовать против возможных санкций ЕС в отношении Венгрии, - МИД
 
 
 
 
 
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