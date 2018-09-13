 Польша будет голосовать против возможных санкций ЕС в отношении Венгрии, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши, распространенном в среду, 12 сентября.

Европарламент уже одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. За документ проголосовали 448 депутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

"Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии", − подчеркивается в заявлении МИД.

В сообщении также особо отмечается, что Варшава с крайней обеспокоенностью приняла решение Европейского парламента в отношении Венгрии - "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ, которые считает необходимыми", пишет МИД, данное решение это суверенное право нарушает.

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По мнению МИД Польши, меры, направленные против стран-членов ЕС "служат только углублению разделения в Европейском союзе, усиливая нынешнее отсутствие доверия граждан к европейским институтам"; в структуре призвали к отмене резолюции и поиску решения проблемы другими путями.

Напомним, 12 сентября почти 500 депутатов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы страны ЕС проверили, нарушает ли Венгрия основополагающие принципы Европейского союза. Против законопроекта проголсовали 197 депутатов, еще 48 воздержались. Следующим шагом может стать непосредственно введение против Венгрии штрафных санкций.