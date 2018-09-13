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 Координатор ОБСЕ Фриш посетил 10 украинских заложников наемников РФ в ОРДЛО, в том числе журналиста Асеева: "У нас были конфиденциальные беседы"

Координатор специальной мониторинговых миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают наемники РФ в заложниках в ОРДЛО, а также с 5 лицами, заключёнными до начала войны, которые пожелали быть переведенными в Украину для отбывания наказания.

"У нас были конфиденциальные беседы с 10 лицам", - сообщил Т.Фриш на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что пообщался с 5 лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта на Донбассе, и эти люди выразили желание, чтобы их перевели на подконтрольную правительству территорию для отбывания наказания.

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Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил, что встречался, в том числе с журналистом и публицистом Станиславом Асеевым.

Источник: https://censor.net.ua/n3085964
 
 
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