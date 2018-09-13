 Координатор ОБСЕ Фриш посетил 10 украинских заложников наемников РФ в ОРДЛО, в том числе журналиста Асеева: "У нас были конфиденциальные беседы"

"У нас были конфиденциальные беседы с 10 лицам", - сообщил Т.Фриш на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также сообщил, что пообщался с 5 лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта на Донбассе, и эти люди выразили желание, чтобы их перевели на подконтрольную правительству территорию для отбывания наказания.
Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил, что встречался, в том числе с журналистом и публицистом Станиславом Асеевым.