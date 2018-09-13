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 У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос. ВИДЕО

За 1,5 года сотрудники Лукьяновского СИЗО не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.

Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу. Об этом в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

...
"У всех "торнадовцев" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались (пройти при помощи карточек. - Ред.) – все двери открывались, все вышли", - сказал он.

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Также Матиос рассказал о сотрудниках Лукьяновского СИЗО, которые за 1,5 года не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.

"Мы установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период, а это 1,5 года пребывания, не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска, которые предусмотрены еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы… А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый шмон, то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-бойцы "Торнадо" планировали совершать бесчинства по всей Украине в угоду разным политсилам, - Матиос

Кроме того, он добавил, что после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков были найдены 142 телефона.

Как сообщалось ранее, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085962
 
 
 Топ комментарии
 
Вся сучасна українська влада в одному фото

У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос - Цензор.НЕТ 5668
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Тепловизор в своём стиле, этот де Билл сам не понимает что несёт. У него реально "Ёлка"
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А межгалактического пи#долёта у них камере не было???? Может, тепловизор нашли? Тот самый, шокинский?... А, Толь?
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И они похоже в отличии от Матиоса зря времени не теряли!

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Ага, и они покупали пиво в генделе и возвращались? Судячи по Матиосу, хорошие кадры работали в администрации злочынного Януковича. ПроФФесиональные!
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так ці ж кадри працюють і при Порошенку, що змінив майдан? Рила біля державного корита?
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Толя начал политическую карьеру. Фальстарт
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Вся сучасна українська влада в одному фото

У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос - Цензор.НЕТ 5668
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"Крім цього, бухгалтерський журнал витрат цих засуджених здивував цинізмом: прогулянка по коридору, виклик для втамування нікчемних і нелюдських плотських утіх, і все це було оцифровано і написано, кому було передано", - додав Матіос. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3082111
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...а кожного під ліжком стояв кулемет "Максим" з набоями.
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Тепловизор в своём стиле, этот де Билл сам не понимает что несёт. У него реально "Ёлка"
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А межгалактического пи#долёта у них камере не было???? Может, тепловизор нашли? Тот самый, шокинский?... А, Толь?
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Как из камеры "Торнадо"
Кривоногий и хромой
Выбегает уголовник
И бежит к себе домой.
Вслед за ним плешивый слесарь,
Почтальон с одной ногой,
Редкозубый хмырь профессор
И вспотевший постовой.
Кто-то лезет из под шкафа,
Кто-то спрятался в матрас,
Ну а "КУМ" куда же смотрит?
Или он уже без глаз?


Там вообще в СИЗО начальство хоть какое-то было????
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Когда уже у матиоса появится магнитная карточка и пройдут обыски в его камере ?
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Я б ррразбєжался в разныя стороны...
Шо єнтот глюконавт несьот???
Ааа, счас грррибной сєзон началси, паааняьна, мля!!
🤑
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Матиоса не пускают на пятый канал и поэтому он ходит к Медведчуку.
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Ну тепер можна повісити на торнадівців всі резонансні вбивства
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В 15-м году на волне "стопицот реформ" была светлая идея. При совершении проступка/преступления ответственность должен нести и начальник подчинённого. Но, как говорится, как всегда.
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А ще у кожного був свій тепловізор і шапка-невидимка!
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А у родителей Зайцевой есть магнитные доллары, позволяющие ей выходить на улицу из Харьковского СИЗО.
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Если взглянуть на Пашиняна в Армении, то можно понять, что делал бы Саакашвили в Украине:
тотальная зачистка чиновников-коррупционеров
устранение олигархов от власти
радикальная реформа судопроизводства
уничтожение "серых" схем в экономике

Понятно, почему избавились от Михо?
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Дід Панас з своїми казочками - така фуйня, малятка!!
🤑🤣🤣
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Если там все на магнитных ключах и карточках, то, выходит, Лукьяновка это обычный хостел... А постояльцам хостела выдают ключи - так что матмосу не нравится?
Кстати, зачем там вертухаи нужны при таких порядках?
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За пивком в дождь сгонять, одежду постирать...
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Понятно, как обслуга хостела... Тогда, может, брать их на работу по вольному найму - без всех этих мусорских званий и выслуг лет?
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Если серьёзно, то если было так, как говорит тепловизор, то почему они не свалили. Я хз, но выглядит это как сюр какой-то. Реальность обвинений - вопрос другой. Но официально у них тяжёлые статьи. Соответственно и изоляция должна быть. А выходит как датской тюрьме. Студент по пьяни разбил стекло в автобусе, дали три месяца. А на суде спрашивают -Хотите ли вы отбывать срок подряд или частями, желаете ли вы на выходных уходить домой, северную сторону тюрьмы предпочитаете или южную... ПыСы. У меня сложилось впечатление, что их для какого-то нестандартного дела держали. Пардон за многабукаф.
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Скорее всего, не знали, как дальше может сложиться общественно-политическая ситуация в стране... Плюс понимали, что реально доказательств против них нет... Точно так же подозреваемого в взрыве гранаты под ВР держат...
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Кто-то же должен карточки реализовывать))
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Якщо Матіоз говорить правду - то це ще раз показує всю гнилість буржуазної влади в країні. Проголошуючи, що народ є джерелом влади, фактично цей народ від влади усунено, його "владна функція" починається в 8 годин і закінчується в 20 годин на виборних дільницях один раз в 5 років, куди він стадом приходить вибирати те, що йому підсунуть бариги.
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Это заявление можно проверить, в Киеве полно видеокамер.
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Тобто працівників Лук*янівського сізо звільнено й арештовано,відкрито кримінальне провадження?Адже цим займається прокурор?
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хто його пасаде, він жен пам'ятник!!!!!! Вчора в Кіровограді нардеп Добродомов сказав на зустрічі з народом, якщо не помиляюсь, за корупцію сидять аж два високопосадовці - якісь керівники районного рівня!!!!! Осана боротьбі з корупцією!!!!! Лохам сіно, вельможам курорти за бугром.....
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в якому ще "Кіраваградє"?? що це за комуняцький недобиток?
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Может там порядки, как в супермаркетах "За наличие запрещенных вещей в камерах администрация ответственности не несет"...
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Это слишком заумные вопросы для зрителей российских каналов.
Другой вопрос зачем Матиос выступает на эту аудиторию?
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Заметили, что с неугодными делают и что навешивают. Я думаю, то что пережили эти ребята, стыдно будет во двор выйти, а не прогуливатся с тюрмы.
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ЗБРОЯ, НАЦИСТСЬКИЙ ПРАПОР І ХОЛОДИЛЬНИК З РОМОМ: У ЛУК'ЯНІВСЬКОМУ СІЗО ОБШУКАЛИ КАМЕРИ "ТОРНАДІВЦІВ" - https://www.5.ua/kyiv/zbroia-natsystskyi-prapor-i-kholodylnyk-z-romom-u-lukianivskomu-sizo-obshukaly-kamery-tornadivtsiv-175593.html Це називаєш невгодними?!!!!
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Попроси или напросись что бы и тебя обыскали. Лобстеры и трюфеля найдут, а запиваешь ты, оказывается виски "Белая лошадь". Наивный.
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По надзору за такими заведениями в прокуратуре специально прописана функция (возможно и штат отдельный). Кто-то ведь проверял и этот кто-то наверное сидит?
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Очевидно було табу на перевірку, вони ж торнадівці.
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Совсем не очевидно. Тем более что тогда вопросы к наложившему табу должны быть.
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Есть подозрения, что чиновников подобных Матиасу нет смысла притягивать как свидетелей по причине ёлки головного мозга. Вот к чему приводят кока и морфуша.
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Одного не могу понять , какого хрена я наблюдаю физиономию Матиоса на рыговском кАнале ..? Ну шо млять ,больше негде поговорить что ли . ? В екс-бійців "Торнадо" були магнітні картки, що дозволяють виходити на вулицю із Лук'янівського СІЗО, - Матіос - Цензор.НЕТ 9596 .Это реально бесит .
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Все потому, порохобот, что Матиос служил на высокой должности у рыгов. Не такой высокой как Порошенко, но все же
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Та мне зрадофил пох где он работал ,,при царе Горохе . Он сейчас представляет власть ,с которой воюют владельцы 112го анала . Значит должен понимать куда можно ходить ,а куда ну его нах... !! .
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матиос курировал в СБУ работу таможен при хаме..не надо напоминать, что из себя представляла таможня при хаме..?
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При царе Горохе? Ну понятно, что у вас память как у креветки. П.С. Кстати, по диабетной логике - рыги тоже были при царе Горохе. Чего ты их вспоминаешь?
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Фух-х .. В екс-бійців "Торнадо" були магнітні картки, що дозволяють виходити на вулицю із Лук'янівського СІЗО, - Матіос - Цензор.НЕТ 2711 .Та шо тебе там понятно ,, вижу что нихрена не понятно . При царе Горохе это значит - в былые времена . Ну шо ж вам зрадофилитикам всё разжёвывать нужно , и постоянно . Включай уже свою извилину .
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Чего фукаешь, стецько? Перетрудил единственную прямую извилину? Если "былые времена", то чего ты рыгов вспоминаешь, исчезнувших вместе с царем Горохом, которому служили Матиос и Порошенко?
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Та того шо достал ты . Всё тебе расскажи да покажи . А сам докумекать шо ,ума не хватает .? Поналазило вас сюда б дегенератов разных . В екс-бійців "Торнадо" були магнітні картки, що дозволяють виходити на вулицю із Лук'янівського СІЗО, - Матіос - Цензор.НЕТ 5948 .
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Вот видишь, порохоботина, как только тебя посадили на жирный тухес, ты сразу стал хоботиться и ругаться. А рассказывать, а уж тем более демонстрировать соевое мышление тебя никто не просил. С ним и так все ясно. То что твои идолы служили рыгам то было давно и неправда (и так томно веером, ах!). А вот попирать тех же гадов рыгов, то религия позволяет. Такие двойные стандарты называются хуцпа. И ты ей верно служишь
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Для п-ботов настоящая история Украины начинается с 2014 года, а раньше были темные века папередников и злочынной влады... Интересно, а в банке при выплате кредита такая отмазка прокатила бы?)))
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Для всех по разному ,,для рыгобыдла например , светлая полоса истории была до Майдана . В екс-бійців "Торнадо" були магнітні картки, що дозволяють виходити на вулицю із Лук'янівського СІЗО, - Матіос - Цензор.НЕТ 7344 .
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"У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос." - Удивил. У Лозинского была отдельная комфортабельная камера и он приходил только на вечернюю проверку.
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Благодаря инсайду блогерам стало известно, что Ефремов поселился здесь в трехкомнатной камере ЛЮКС с дорогой техникой, европейским ремонтом, гидромассажной ванной и прочими благами цивилизации (при этом большую часть времени проводит дома у начальника СИЗО).

Это то что не показывают в телевизоре.
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Шо воно верзе....Таке враження ш цi Матiоси на тяжку наркоту присiли
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Хм. Там же должен быть шлюз и контролёр. Сидит тётка в погонах и открывает нажатием кнопки решётку при этом срабатывает ревун и световая сигнализация. Потом закрывает за подследственным с конвоем. Потом открывает таким же образом следующую решётку... У них там шо турникеты в СИЗО уже стоят?)))
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У них там есть комфортабельные камеры люкс для высокопоставленных заключенных.
Если к дешевому хостелу торнадовцев прилагается такая карточка,то в услугу "люкс" наверняка включен чартер на острова.
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Набитая татуха совы мудрости толяну не прибавила...)))
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Лучше бы он себе извилины на головном мозгу набил бы - поверхность удобная, гладкая и ровная....)))
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Цей російський диверсант Матіос вже знущається з українців в наглу і сміється з них, як з дебілів. А бидло тільки скиглить в мережах і по кухнях.
____________________
Негайна відставка шпигуна Лоліти. Дострокові президентські
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А бидло тільки скиглить в мережах і по кухнях.))

Тут ты полностью прав Иван .Кто не быдло тот не скыглыть . .
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Это ему тепловизор подсказал. Господи , у власти одни идиоты, будь -то Президент, АП, ГПУ, МВД, ВСУ, все конторы якобы борящиеся с коррупцией, министерства и ведомства!!!!
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Что ж вы всех в идиоты? Там идиот только один, остальные олигофрены.
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За 1,5 года сотрудники Лукьяновского СИЗО не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.
Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу.
Господа, это серьезно???? Это просто праздник какой-то! Да за такие дела сам Матиос должен сидеть, долго, нудно, и без карточек.
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Что бы в ложь поверили, она должна быть чудовищной.
Геббельс.
Вот у кого Толя учился. Такой бред даже комментировать бессмысленно.
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Интересно, а кроме карточек Толян чего обнаружил?
Тепловизор, например?
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Ага. Значит вышел, походил-погулял,попил пивкаи назад в сороковник)))
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треплотолик-трепловизор решил перещеголять порохла в брехне
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Но брехать почему то пошел не на петин канал,а на самый правдивый 112.
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Гоцули взагалі то працьовиті і розумні люди,але що прокурор гнида,яку треба садити на років 15,що його племіник ,який пяний огорожі на авто збиває і сухий виходить з води.Це все говорить само за себе!!!
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порохососи язики в дупу позасовували?🤣🤣🤣
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Круто, надоело в камере пошел в ближайший пивбар проветрится.))
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Бойцы Торнадо - Патриоты Украины и Кагал эще ответит за расправу над ними
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Чего? Иди лечись. В психушке твое место.
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паРаша, за животы держится!!!
теплоТолики такие финты выкидывают!!!
куда там Петросяну!!!
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Сколько же там торнадовцев сидело, если при обыске у них якобы 142 телефона обнаружили?? Зачем им столько телефонов?
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Сейчас у нас новости намного ржачнее чем в расеи. Обычно в пятницу новости прикольные, но сегодня началось раньше, запасаемся попкорном, это ещё гидрант ничего не задвинул... В екс-бійців "Торнадо" були магнітні картки, що дозволяють виходити на вулицю із Лук'янівського СІЗО, - Матіос - Цензор.НЕТ 6380
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А я, по своїй жіночій простоті, думала, що СІЗО - то закритого типу приміщення. А там проходний двір. Жах!!!
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Что он мелет? Опять в тепловизоре все увидел? Этот комик напоминает мне Луи де Фюнеса.
"Вот такой тепловизор!"

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Цей толя-тепловізор не тільки тупий, а ще й і дурнуватий.
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Матильда течет. " после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков были найдены 142 телефона" Источник: https://censor.net.ua/n3085962

эта гнида забыла сообщить что в камере еще нашли: 200 тепловизоров, на 45м млн. грн. бронежилетов, на ебанотическую сумму рюкзачков, хуевутучу взорванных складов и аааааа!!!!! вишенка - Надю Савченко. Баньте админы матильда - шоколадный хуесос
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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