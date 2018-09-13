 У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос. ВИДЕО

Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу. Об этом в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"У всех "торнадовцев" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались (пройти при помощи карточек. - Ред.) – все двери открывались, все вышли", - сказал он.

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Также Матиос рассказал о сотрудниках Лукьяновского СИЗО, которые за 1,5 года не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.

"Мы установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период, а это 1,5 года пребывания, не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска, которые предусмотрены еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы… А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый шмон, то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - рассказал он.

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Кроме того, он добавил, что после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков были найдены 142 телефона.

Как сообщалось ранее, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.