 У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос. ВИДЕО

Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу. Об этом в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
Также Матиос рассказал о сотрудниках Лукьяновского СИЗО, которые за 1,5 года не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска.
"Мы установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период, а это 1,5 года пребывания, не провели в камере "Торнадо" ни одного обыска, которые предусмотрены еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы… А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый шмон, то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - рассказал он.
Кроме того, он добавил, что после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков были найдены 142 телефона.
Как сообщалось ранее, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.
Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.
Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.
Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство.
Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.
🤑
Кривоногий и хромой
Выбегает уголовник
И бежит к себе домой.
Вслед за ним плешивый слесарь,
Почтальон с одной ногой,
Редкозубый хмырь профессор
И вспотевший постовой.
Кто-то лезет из под шкафа,
Кто-то спрятался в матрас,
Ну а "КУМ" куда же смотрит?
Или он уже без глаз?
Там вообще в СИЗО начальство хоть какое-то было????
Шо єнтот глюконавт несьот???
Ааа, счас грррибной сєзон началси, паааняьна, мля!!
🤑
тотальная зачистка чиновников-коррупционеров
устранение олигархов от власти
радикальная реформа судопроизводства
уничтожение "серых" схем в экономике
Понятно, почему избавились от Михо?
🤑🤣🤣
Кстати, зачем там вертухаи нужны при таких порядках?
Другой вопрос зачем Матиос выступает на эту аудиторию?
Это то что не показывают в телевизоре.
Если к дешевому хостелу торнадовцев прилагается такая карточка,то в услугу "люкс" наверняка включен чартер на острова.
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Негайна відставка шпигуна Лоліти. Дострокові президентські
Тут ты полностью прав Иван .Кто не быдло тот не скыглыть . .
Экс-бойцы "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, имели магнитные карточки, которые позволяли им выходить на улицу.
Господа, это серьезно???? Это просто праздник какой-то! Да за такие дела сам Матиос должен сидеть, долго, нудно, и без карточек.
Геббельс.
Вот у кого Толя учился. Такой бред даже комментировать бессмысленно.
Тепловизор, например?
теплоТолики такие финты выкидывают!!!
куда там Петросяну!!!
"Вот такой тепловизор!"
эта гнида забыла сообщить что в камере еще нашли: 200 тепловизоров, на 45м млн. грн. бронежилетов, на ебанотическую сумму рюкзачков, хуевутучу взорванных складов и аааааа!!!!! вишенка - Надю Савченко. Баньте админы матильда - шоколадный хуесос