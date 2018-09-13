 В этом году в мире будет зафиксировано 18,1 млн новых случаев заболеваний раком, - ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает в своем докладе Международное агентство по изучению рака (МАИР).
"Цифры показывают, что каждый пятый мужчина и одна из шести женщин в своей жизни уже болеют или заболеют раком", - говорится в сообщении.
Почти половина всех случаев заболевания и большая часть смертей от рака в этом году произойдет в Азии.
Отмечается, что чем по мере того как страны становятся богаче, все больше людей страдают от рака.
Из 36 видов рака самыми распространенными являются рак легких, молочной железы и кишечника. Последний занимает треть от всех случаев смертельных исходов рака во всем мире. Рак легких сейчас является основной причиной смерти у женщин в 28 странах. Больше всего в США, Венгрии, Дании, Китае и Новой Зеландии.