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 Еврокомиссия настаивает на окончании пограничного контроля внутри Европейского Союза, - Аврамопулос

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил в интервью газетам медиагруппы Funke в четверг, 13 сентября, комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос.

По его словам, следует "как можно скорее вернуться к нормальному принципу действия" Шенгенского соглашения.

Аврамопулос намерен 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Шенгенское соглашение еврокомиссар назвал "одним из крупнейших достижений европейской интеграции".

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Новые предложения будут способствовать защите соглашения, считает он.

"У нас нет необходимости когда-нибудь построить "крепость Европу", - подчеркнул комиссар ЕС.

В настоящее время пограничный контроль действует на границе Германии и Австрии. Контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Франция, Дания, Швеция и Норвегия, которая не входит в состав ЕС, но является членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

Источник: https://censor.net.ua/n3085958
 
 
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Этот абрамопопулис живет в параллельном мире.....
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Европа решила самоубиться....

Но некоторые страны, все еще сопротивляются.....

сначала вот так
Єврокомісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу, - Аврамопулос - Цензор.НЕТ 4777

позже....

Єврокомісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу, - Аврамопулос - Цензор.НЕТ 6360
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕврокомиссия настаивает на окончании пограничного контроля внутри Европейского Союза, - Аврамопулос
 
 
 
 
 
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