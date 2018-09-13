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 В США знали, что Сирия избавилась не от всех запасов химоружия, - экс-госсекретарь США Керри

Администрация Барака Обамы знала, что правительство Сирии избавилось не от всех запасов химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

"Мы говорили, что избавились на 100% от задекларированного химического оружия. Это то, что смогла отследить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", − отметил Керри.

Он подчеркнул, что "Асад сохранил кое-что" и США пытались выйти с этим в Совет Безопасности ООН, однако не добились своего, "потому что Россия начала свои игры".

Керри согласился с политикой действующего президента Дональда Трампа в том, что применение силы против Сирии в сложившихся обстоятельствах приемлемо, однако посетовал на недостаток дипломатических усилий.

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По его словам, без участия Ирана, России и других стран урегулирование в Сирии невозможно.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.

При этом посол России в США Анатолий Антонов предупредил Госдепартамент, что боевики готовят провокации в Идлибе с применением химоружия, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3085957
 
 
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Видно участие россии в урегулировании в Сирии Керри вполне устраивает,несмотря на то что Обама с самого начала знал что Асаду оставили химическое оружие.
Какой позор нести такую чушь экс чиновнику США.
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Достаточно вспомнить позорные встречи Керри и Лаврова на протяжении 2015-2016 годов, на которых Керри унижался перед визави, подписывая какие-то бумажонки о перемирии, которые цинично нарушались Кремлем на следующий день. Обама и Керри несут за сирийскую трагедию не меньшую ответственность, чем Путин и Лавров!
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РФ(если кто то забыл или не знал) выступала гарантом уничтожения химического оружия.
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твоя пидаРашка можкт гарантировать только хаос и разрушение
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США знали, что Сирия избавилась не от всех запасов химоружия, - экс-госсекретарь США Керри
 
 
 
 
 
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