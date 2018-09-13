 Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Из минометов 82-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковское и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

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"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в пресс-службе ООС .

Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще пятеро ранены.

"С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.