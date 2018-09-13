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 Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

За прошедшие сутки, 12 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако была вполне контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении. 

Так, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Из минометов 82-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковское и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

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"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в пресс-службе ООС .

Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще пятеро ранены.

"С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.

Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085956
 
 
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эта выдача позорит украинцев перед Кавказом, а они природные наши союзники....Там уже идут возмущенные коментарии...
Вредительство....

Avraham Shmulevich з Abraham Shmulevich.
8 год ·

Украина выдала России по запросу ФСБ Тимура Тумгоева, ингуша, воевавшего на стороне Украины в добробате. Выдала вопреки решению Комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева.
По данным "Кавказ.Реалии", решение об экстрадиции Тумгоева подписал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин.
https://www.kavkazr.com/a/29486394.html
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Поздравляю всех с 13 сентября.
Сейчас бы на Донбассе по нам стреляли.
13 сентября 1999 г. Москва. Террористический акт на Каширском шоссе. 124 погибших, 7 раненых.
Двох українських воїнів поранено під час бойових дій на Донбасі. Ворог 38 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 3909
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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