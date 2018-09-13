 Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
По данным штаба, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Так, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Из минометов 82-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковское и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в пресс-службе ООС .
Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще пятеро ранены.
"С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.
Вредительство....
Avraham Shmulevich з Abraham Shmulevich.
8 год ·
Украина выдала России по запросу ФСБ Тимура Тумгоева, ингуша, воевавшего на стороне Украины в добробате. Выдала вопреки решению Комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева.
По данным "Кавказ.Реалии", решение об экстрадиции Тумгоева подписал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин.
https://www.kavkazr.com/a/29486394.html
Сейчас бы на Донбассе по нам стреляли.
13 сентября 1999 г. Москва. Террористический акт на Каширском шоссе. 124 погибших, 7 раненых.