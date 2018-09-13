 Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям", − подчеркнула Нойерт.

Она указала, что "так называемым "народным республикам", которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", − заключила представитель Госдепа.

Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".