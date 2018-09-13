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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, За рубежом
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 Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям

Вашингтон выступил с осуждением запланированных "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям", − подчеркнула Нойерт.

Она указала, что "так называемым "народным республикам", которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", − заключила представитель Госдепа.

Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3085955
 
 
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Старий анекдот "в тему": ""Стоїть у Кунсткамері, в Ленінграді, перед заспиртованими експонатами - людським зародками,чоловік. Десять хвилин стоїть, півгодини, годину, і все хось шепче. Підходять, слухають. А він усе:
- Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!... Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!"
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*Всіх* ....на *виборчу дільницю * !.. Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям - Цензор.НЕТ 6290
Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям - Цензор.НЕТ 2953...
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Саме існування рашки суперечить здоровому глузду.
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*Всіх* ....на *виборчу дільницю * !.. Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям - Цензор.НЕТ 6290
...
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Старий анекдот "в тему": ""Стоїть у Кунсткамері, в Ленінграді, перед заспиртованими експонатами - людським зародками,чоловік. Десять хвилин стоїть, півгодини, годину, і все хось шепче. Підходять, слухають. А він усе:
- Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!... Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!"
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Саме існування рашки суперечить здоровому глузду.
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Дежурное заявление, лучше санкции подкинули....
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Оно то так, но на Бога надейся, а сам не плошай.
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Ничего не дежурное. Для новых санкций нужны новые основания.
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А вони в черговий раз заявлять, що "ихтамнет" і це - не їх ініціатива, а "воля народу Донбасу"...
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та путіну пох, він вчора офіційно передав Забайкалля Сі Цзипіну і тепер під його крилом
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Почему Беню ненавидят порохоботы:

Акции российских банков арестовали в Украине по иску Коломойского

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
Соответствующий арест наложен по иску ряда компаний, опосредованно связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским («ПриватОфис», «Эверест Истейт», «Аэробуд» и др.).

Истцы подали соответствующий иск во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за отобранную в Крыму недвижимость. Из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года - в пользу истцов было присуждено взыскать $139 млн с России.
Держдеп США засудив проведення "виборів" у "Л/ДНР": Це неприйнятно і грубо суперечить зобов'язанням РФ щодо Мінських угод - Цензор.НЕТ 2825
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Чому Бєню люблять росіяни:
Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти"

Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджують, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:
1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;
2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;
3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";
4) Збільшення рентної плати за використання надр.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/3/632726/
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те, що Бєня подав у суд "проти України" - це згадується лише в одному джерелі - Зєркало Нєдєлі, яке ти постійно обливаєш лайном. та й саме Зєркало посилається на власне неназване джерело.
так що з високою вірогідністю схоже що ти брашещ як порошенко.
А от щодо позову проти Бєні - то тут тілки один НБУ виставив більше 10 мільярдів.
А Бєня мовчки воює з кремлядями поки пеця з ними баригує
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А вы хотели бы что бы Беню положили лицом на асфальт и постреляли охрану,как это делается в Армении?
Правильно?
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Я бы хотел. чтобы именно так сделали с медведчуком. мураевым. ахметовым, кононенко, шуфричем, добкиным, пинчуком ит.д.
Но этого не будет. Ибо это реальная нынешняя власть
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Такой же агент кремля как и Саакашвили. И наверняка на деньги курченко!

Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников

"Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Ереване


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посмотрим чем закончится - ведь,плокулол, который кум много чего тоже обчещал, да и его кум, который водинтур - обещал руки поотрубывать. Чем закончились потужные погрозы двух кумовей-клоунов мы знаем.
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Никогда не верь тем политикам, которым много чего есть терять, они уязвимы и в первую очередь всегда будут защищать собственные активы
А вот у Пашиняна нет в собственности банков, магазинов, офшоров, заводов и т.д. Тут есть шанс
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Путин то же был очень популярен ,особенно на западе,благодаря своей борьбе с ооигархами.
Вот только боролся он не с ними,а за подчинение их себе.
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В результаті в рф тепер нема олігархів. Є друзі Ху...ла.
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Закінчиться тим що вони наживуть чергові мільйони і поїдуть на мальдіви, а нам уріжуть субсидії
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям
 
 
 
 
 
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