 Госдеп США осудил проведение "выборов" в "Л/ДНР": Это неприемлемо и грубо противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
"С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям", − подчеркнула Нойерт.
Она указала, что "так называемым "народным республикам", которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины".
"Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", − заключила представитель Госдепа.
Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.
8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".
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- Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!... Боже ж мой! Вечно молодой и вечно пьяный!"
Акции российских банков арестовали в Украине по иску Коломойского
Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
Соответствующий арест наложен по иску ряда компаний, опосредованно связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским («ПриватОфис», «Эверест Истейт», «Аэробуд» и др.).
Истцы подали соответствующий иск во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за отобранную в Крыму недвижимость. Из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года - в пользу истцов было присуждено взыскать $139 млн с России.
Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти"
Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджують, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:
1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;
2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;
3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";
4) Збільшення рентної плати за використання надр.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/3/632726/
так що з високою вірогідністю схоже що ти брашещ як порошенко.
А от щодо позову проти Бєні - то тут тілки один НБУ виставив більше 10 мільярдів.
А Бєня мовчки воює з кремлядями поки пеця з ними баригує
Правильно?
Но этого не будет. Ибо это реальная нынешняя власть
Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников
"Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Ереване
А вот у Пашиняна нет в собственности банков, магазинов, офшоров, заводов и т.д. Тут есть шанс
Вот только боролся он не с ними,а за подчинение их себе.