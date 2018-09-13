 За месяц к ответственности за нарушения миграционного законодательства привлекли 5,5 тыс. человек, - ГМС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГМС, операция направлена на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и других нарушений законодательства Украины в миграционной сфере.

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"Совместными действиями территориальные органы и подразделения ГМС и НПУ обнаружили и приняли решение о принудительном возвращении 2191 мигранта, 196 иностранцев были размещены в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, 672 - запрещен въезд в Украину. Также было принято 227 решений о принудительном выдворении мигрантов.

Кроме того, за нарушение миграционного законодательства почти 5,5 тыс. иностранцев и граждан Украины были привлечены к административной ответственности. Чаще всего - в более 4,3 тыс. случаев - за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины (статья 203 КоАП)", - сообщают в ГМС.

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