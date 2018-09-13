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 Политика Украины
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 Чтобы поддержать использование украинского языка в оккупированном Крыму, Украина вводит экстернатуру и упрощает поступление в вузы, - Черныш

Недавно стало известно о закрытии в оккупированном Крыму всех школ с украинским языком преподавания.

На вопрос, о чем это говорит и как Украина реагирует на это, ответил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Необходимо отметить, что, к сожалению, их было немного и до оккупации. Этот процесс только начал двигаться вперед, когда оккупация помешала развитию и украинского, и крымскотатарского языков. И даже те небольшие достижения были легко уничтожены Российской Федерацией, потому что эта система образования не успела укорениться", - отметил министр.

Так, в 2017 году в Управлении Верховного комиссара ООН обнародовали отчет, по данным которого в 2013-2014 учебном году на украинском языке в Крыму обучалось 12 694 человека. После оккупации Крыма в 2014-2015 учебном году это количество уменьшилось до 2154, в 2015-2016 - до 949, в 2016-2017 - до 371. За период с 2013-го до 2017 года количество украинских школ уменьшилось с семи до одной, а число классов с украинским языком обучения - с 875 до 28.

Ситуация с крымскотатарским языком обучения также изменилась, но не так кардинально, отметил Черныш: число школ формально осталось таким же, как раньше, тогда как количество классов, где обучались 5146 детей, уменьшилось до 348.

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"Однако Украина сделала несколько шагов на международном уровне, - отмечает министр. - В решении Генеральной Ассамблеи ООН выдвинуты четкие требования к Российской Федерации о возврате надлежащего использования украинского и крымскотатарского языков в сфере образования".

По словам Вадима Черныша, Россия пытается сделать все, чтобы разорвать все связи между населением, проживающим на территории временно оккупированного Крыма, и остальной частью Украины. Таким образом, существует два противоположных вектора: наше государство движется в сторону постоянного повышения качества обучения на украинском языке, создания условий для надлежащего развития и украинского языка, и отрасли образования в целом. Зато Россия пытается двигать население (на временно оккупированных территориях) в противоположную сторону и таким образом помешать дальнейшей возможности легкой реинтеграции в конституционное и культурное поле Украины. Это сознательные действия Российской Федерации, направленные на то, чтобы удалять Крым - не как территорию, а Крым как население - от остального государства.

Недавно был утвержден правительственный План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, от 26.03.2018 № 218-р.

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"В соответствующем плане предусмотрена работа с детьми по линии Министерства образования и науки, а также по линии местных органов исполнительной власти - это и экстернатура, и возможность вступления в украинские вузы по облегченной процедуре, - рассказал Вадим Черныш. - Также планом предусмотрена возможность участия детей из Автономной Республики Крым в украинских олимпиадах. Конечно, эти проекты очень сложно двигаются, поскольку Россия везде строит модель максимального ограничения контактов, в том числе и в образовательной сфере, между населением временно оккупированного Крыма и остальной территорией Украины.

Например, для экстернатуры или дистанционного обучения, предусматривающих использование большого количества технических средств, Российская Федерация блокирует VPN-сервисы. Конечно, Украина пытается противодействовать такому негативному влиянию, предусмотрев максимальную концентрацию усилий государства на этом.

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Также Украина работает с международными партнерами. Для нас очень важны международные миссии, которые работают в сфере защиты прав человека. Доступа к Крыму нет, последняя миссия, которая делала выводы, прекратила свою работу в 2015 году, и это, конечно, мешает видеть объективную картину. Поэтому на международном политическом уровне, за счет дипломатических усилий, Украина всегда требует, чтобы такие миссии восстановили там свою работу. С международными партнерами постоянно обсуждается формат и возможности работы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. К сожалению, пока это не очень успешно, это нелегкий процесс, и завтра это не произойдет, но мы надеемся, что на определенном этапе мы добьемся того, что миссии будут допущены к территории временно оккупированного Крыма и наблюдать за нарушением прав человека и по фактическому состоянию прав человека и в этой области также".

Источник: https://censor.net.ua/n3085953
 
 
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Наш шпион старается. Надо б ему медальку дать, героя Украина, за развал РФ и объеденение Украины.
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это считается потужным гиперлупом, или мыролюбивой реформой?
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Гиперлупом, бо реформа це відсутність їжи.
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"... надеемся, что на определенном этапе мы добьемся того, что миссии будут допущены к территории временно оккупированного Крыма и наблюдать за нарушением прав человека и по фактическому состоянию прав человека и в этой области также". Источник: https://censor.net.ua/n3085953
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Це все можливо лише після дезінтеграції росії. Спочатку треба надати свободу всім народам колишньої росії, а потім Крим повернеться в Україну.
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ПОЛІТИКА

Слідчі встановили особу організатора у справі про держпереворот Савченко-Рубана - Матіос
Сьогодні о 01:40•Уніан

Чтобы поддержать использование украинского языка в оккупированном Крыму, Украина вводит экстернатуру и упрощает поступление в вузы, - Черныш - Цензор.НЕТ 9486
За словами Матіоса, у слідства недостатньо доказів проти встановленого організатора / фото УНІАН
Слідчі встановили особу організатора у справі, в якій Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко підозрюються в плануванні перевороту і захопленні державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також в посяганні на життя державних діячів.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"У нас встановлено, хто це організовував. Доказів для того, щоб оголосити йому підозру, на даний момент недостатньо", - сказав він.
За даними Матіоса, у терактах повинні були прийняти участь до 30 осіб.
Читайте такожЕксперт у деталях розповів про зброю, яку Савченко і Рубан збиралися використати для теракту в Києві
"Для загальної системи хаосу там повинно було бути до 30 чоловік. Ми встановили того, хто займався цією організацією. Ми локалізували. Я не хочу (називати його ім'я, - ред.)", - додав головний військовий прокурор.
Як повідомляв УНІАН, народного депутата Надію Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.
За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.
Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.
22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
Савченко та Рубан утримуються під арештом.
4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.
2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.https://www.unian.ua/politics/10258578-slidchi-vstanovili-osobu-organizatora-u-spravi-pro-derzhperevorot-savchenko-rubana-matios.html
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кто такой рубен? это часом не шыкаладный фельдмаршал шыкаладного сбу по фамилии гарбузюк?
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Здасться, що Гарбузюк з медвежої берлоги🐻
Ранком ведмежатко через Мінськ іде, До кишені гроші він собі кладе. Раптом впали гроші: в лоба дали - хлоп! Він як розлютився, та й ногою - топ! Вже ніколи більше в Мінськ я не піду - У барлозі лягу, міцно там засну! Ранком ведмежатко через Мінськ іде, До кишені гроші він собі кладе...
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А якщо зять готує, а донька не вміє готувати? 😒
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Жалко вішати ? Чтобы поддержать использование украинского языка в оккупированном Крыму, Украина вводит экстернатуру и упрощает поступление в вузы, - Черныш - Цензор.НЕТ 1503

А якщо серйозно - у кожній сім*ї по-своєму. Коли він любить готувати - то класно.

Головне - аби кохали один одного.
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Готує, а от повісити здорованя 2 метри зростом🤔
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы поддержать использование украинского языка в оккупированном Крыму, Украина вводит экстернатуру и упрощает поступление в вузы, - Черныш
 
 
 
 
 
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